https://sputnik-georgia.ru/20210910/kazalos-ona-zhiva-kristen-styuart-o-prisutstvii-ledi-di-na-semkakh-bayopika-spenser-259495806.html

"Казалось, она жива": Кристен Стюарт о присутствии Леди Ди на съемках байопика "Спенсер"

"Казалось, она жива": Кристен Стюарт о присутствии Леди Ди на съемках байопика "Спенсер"

Во время работы над фильмом Кристен не раз приходила в отчаянье, что Леди Ди нет в живых, и признавалась, что чувствовала нечно необъяснимое 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T14:02+0400

2021-09-10T14:02+0400

2021-09-10T14:22+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Актриса Кристен Стюарт призналась, что чувствовала присутствие Леди Ди на съемках биографического фильма "Спенсер".Действие картины разворачивается в 1991-м. Фильм посвящен разводу принцессы Дианы и принца Чарльза, который стал настоящим ударом для всей британской монархии. Ведь вскоре после разрыва леди Ди раскрыла некоторые тайны дворца, о которых молчали.Также по сюжету Диана обращается к призраку Анны Болейн. Именно в этот момент, как рассказывает Кристен, она испытала необычный духовный опыт во время съемок."Я ощущала, что получаю одобрение. Страшно рассказывать историю того, кого уже нет в живых и на чью историю уже не раз посягали. Я никогда не хотела думать, что мы вторгаемся на запретную территорию, речь, скорее, идет о приумножении прекрасного", – поделилась актриса.Более того, 31-летняя актриса добавила, что были моменты, когда ее тело и разум забывали о смерти Дианы."Может, два или три раза в неделю я приходила в отчаянье от мысли, что она умерла. Я просто не могла смириться с этим, потому что я боролась за ее жизнь каждый божий день", – призналась Стюарт.Перевоплощение 31-летней Кристен Стюарт в принцессу Диану критики уже оценили, пророча ей номинацию "Оскар" за роль. К слову, сам режиссер фильма Пабло Ларраина назвал американскую звезду одной из величайших актрис современности.Премьера фильма уже состоялась на Венецианском кинофестивале.Читайте также:

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