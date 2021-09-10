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"Казалось, она жива": Кристен Стюарт о присутствии Леди Ди на съемках байопика "Спенсер"
14:02 10.09.2021 (обновлено: 14:22 10.09.2021)
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© FILIPPO MONTEFORTEКристен Стюарт
© FILIPPO MONTEFORTE
Во время работы над фильмом Кристен не раз приходила в отчаянье, что Леди Ди нет в живых, и признавалась, что чувствовала нечно необъяснимое
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Актриса Кристен Стюарт призналась, что чувствовала присутствие Леди Ди на съемках биографического фильма "Спенсер".
Действие картины разворачивается в 1991-м. Фильм посвящен разводу принцессы Дианы и принца Чарльза, который стал настоящим ударом для всей британской монархии. Ведь вскоре после разрыва леди Ди раскрыла некоторые тайны дворца, о которых молчали.
© AP Photo / PoolК моменту второй встречи принцу Чарльзу исполнилось 32 года, у него в арсенале числилось внушительное количество романов, а самое главное и самое неприятное для монаршего семейства – у королевского отпрыска имелась любовница, Камилла. Наследного принца Чарльза решено было женить на Диане. На фото - принц Чарльз и леди Диана спенсер после объявления о помолвке, 1981
К моменту второй встречи принцу Чарльзу исполнилось 32 года, у него в арсенале числилось внушительное количество романов, а самое главное и самое неприятное для монаршего семейства – у королевского отпрыска имелась любовница, Камилла. Наследного принца Чарльза решено было женить на Диане. На фото - принц Чарльз и леди Диана спенсер после объявления о помолвке, 1981
© AP Photo / Pool
Также по сюжету Диана обращается к призраку Анны Болейн. Именно в этот момент, как рассказывает Кристен, она испытала необычный духовный опыт во время съемок.
"Я ощущала, что получаю одобрение. Страшно рассказывать историю того, кого уже нет в живых и на чью историю уже не раз посягали. Я никогда не хотела думать, что мы вторгаемся на запретную территорию, речь, скорее, идет о приумножении прекрасного", – поделилась актриса.
© AP Photo / Herman KnippertzПринцесса Диана на вечернем приеме в честь членов королевской семьи в Бонне, Германия, 1987 год
Принцесса Диана на вечернем приеме в честь членов королевской семьи в Бонне, Германия, 1987 год
© AP Photo / Herman Knippertz
Более того, 31-летняя актриса добавила, что были моменты, когда ее тело и разум забывали о смерти Дианы.
"Может, два или три раза в неделю я приходила в отчаянье от мысли, что она умерла. Я просто не могла смириться с этим, потому что я боролась за ее жизнь каждый божий день", – призналась Стюарт.
Перевоплощение 31-летней Кристен Стюарт в принцессу Диану критики уже оценили, пророча ей номинацию "Оскар" за роль. К слову, сам режиссер фильма Пабло Ларраина назвал американскую звезду одной из величайших актрис современности.
Премьера фильма уже состоялась на Венецианском кинофестивале.
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