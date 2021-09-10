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Уж замуж невтерпеж? Новая девушка Харламова выбрала свадебное платье
Уж замуж невтерпеж? Новая девушка Харламова выбрала свадебное платье
Предполагаемая возлюбленная бывшего мужа Кристины Асмус намекнула, что мечтает о свадьбе 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T11:55+0400
2021-09-10T11:55+0400
2021-09-10T12:03+0400
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Российская актриса Катерина Ковальчук намекнула, что хочет замуж – предполагаемая избранница Гарика Харламова выбрала свадебное платье. В Сети уверены, что Ковальчук начала встречаться с Харламовым. Совместный отпуск, бесконечные лайки под фотографиями в Инстраграм подтверждают это. Но вот официального признания звезды пока не делали, интригуя фанатов намеками. Например, Ковальчук поделилась новым видеороликом, на котором бегает в шикарном свадебном платье. Это могло показаться кадром к модной съемке, если бы актриса не оставила загадочную подпись снизу. "Пока мы приехали, был уже вечер, и это оказался один из самых красивых и живых вечеров за все лето. Спасибо. Хочу такое платье однажды", – написала предполагаемая девушка Харламова."Неужели стоит ждать свадьбы с Гариком", "Шикарная невеста получится", "Сказочная принцесса", "Ну все, ждем предложения", – прокомментировали подписчики в Сети. Читайте также:
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гарик харламов, светская хроника, кристина асмус, российский шоу-бизнес
Уж замуж невтерпеж? Новая девушка Харламова выбрала свадебное платье
11:55 10.09.2021 (обновлено: 12:03 10.09.2021)
Предполагаемая возлюбленная бывшего мужа Кристины Асмус намекнула, что мечтает о свадьбе
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Российская актриса Катерина Ковальчук намекнула, что хочет замуж – предполагаемая избранница Гарика Харламова выбрала свадебное платье.
В Сети уверены, что Ковальчук начала встречаться с Харламовым. Совместный отпуск, бесконечные лайки под фотографиями в Инстраграм подтверждают это. Но вот официального признания звезды пока не делали, интригуя фанатов намеками.
Например, Ковальчук поделилась новым видеороликом, на котором бегает в шикарном свадебном платье. Это могло показаться кадром к модной съемке, если бы актриса не оставила загадочную подпись снизу.
"Пока мы приехали, был уже вечер, и это оказался один из самых красивых и живых вечеров за все лето. Спасибо. Хочу такое платье однажды", – написала предполагаемая девушка Харламова.
"Неужели стоит ждать свадьбы с Гариком", "Шикарная невеста получится", "Сказочная принцесса", "Ну все, ждем предложения", – прокомментировали подписчики в Сети.
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