https://sputnik-georgia.ru/20210908/ya-nakhozhus-v-absolyutnoy-lyubvi--kristina-asmus-o-boyfrende-259416670.html

"Я нахожусь в абсолютной любви" – Кристина Асмус о бойфренде

"Я нахожусь в абсолютной любви" – Кристина Асмус о бойфренде

Актриса очень откровенна со своими подписчиками и в этот раз рассказала им даже немного больше, чем обычно 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T13:09+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Российская актриса Кристина Асмус призналась своим подписчикам, что находится в абсолютной любви, намекнув на любимого человека.Асмус ранее написала пост, где рассказала, что из-за плотного графика работы, ее организм не выдерживает, отсюда бессонница, повышенная температура, давление и другое. Однако в новом посте актриса поспешила успокоить подписчиков, которые начали за нее переживать."Спасибо вам всем за поддержку в моем состоянии здоровья, за сотни сообщений и адекватную реакцию на мою открытость. Но что для меня сейчас важно! Я нахожусь просто в абсолютной любви!!! Помимо мощной заботы от дочки и любимого человека… Мне (уж не знаю за что) посланы 2 крутых проекта. Сейчас они идут в параллель", – пишет артистка.Под двумя проектами Асмус имеет в виду сериал "Люся", где, по ее словам, у нее непростая и даже несвойственная ей роль. И спектакль "Леди Макбет Мценского уезда", где Кристина играет саму Леди Макбет."Я не выхаркиваю роли с кровью (как часто бывает), не надрываюсь. А как бы ни было тяжело, лечу на оба эти проекта в тотальной радости! Каждый день, как на праздник! Еще не уехала с площадки, а уже хочу завтра, чтобы скорее увидеться. Я работаю сейчас не только с неимоверными талантами, но и с потрясающими людьми!" – подчеркнула звезда Асмус.Что касается избранника актрисы, то она и ранее говорила, что отношения у нее есть, однако имя бойфренда рассекречивать не торопится. Фолловеры предполагают, что новый избранник Асмус, скорее всего, человек непубличный, и его имя все равно ничего не скажет поклонникам актрисы.Читайте также:

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