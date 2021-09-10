https://sputnik-georgia.ru/20210910/v-gruzii-utverzhdena-novaya-gosprogramma-po-populyarizatsii-vina-259478851.html

В Грузии утверждена новая госпрограмма по популяризации вина

В Грузии утверждена новая госпрограмма по популяризации вина

Программа поможет импортерам грузинского вина продвигать свою продукцию в торговых сетях или розничных магазинах, а также на различных платформах 10.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-10T09:01+0400

2021-09-10T09:01+0400

2021-09-10T09:13+0400

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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. В Грузии заработала государственная программа продвижения грузинского вина на мировых рынках, говорится в постановлении правительства опубликованного на сайте Законодательного вестника.Постановление вошло в силу с 9 сентября. Документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Цель программы – повышение экспортного потенциала и конкурентоспособности грузинского вина на международных рынках. Кроме того, ее основная задача заключается в повышении узнаваемости грузинского вина на стратегических, приоритетных рынках и диверсификация экспортных рынков.Условия программыВ рамках программы бенефициарам возместят маркетинговые расходы (за исключением расходов на маркетинг, понесенных в Грузии и странах СНГ), если они в текущем году экспортируют больше литров вина, чем в прошлом году, а также потратят на маркетинговую кампанию больше средств.Максимальный размер вознаграждения, выплачиваемого каждому бенефициару в течение календарного года, не может превышать 600 тысяч лари.Согласно постановлению, соглашение о финансировании будет подписано с потенциальным бенефициаром, если он понес какие-либо маркетинговые расходы в течение последних 3 лет и экспортировал вино в соответствии с условиями программы.Программа поможет импортерам грузинского вина продвигать свою продукцию в торговых сетях или розничных магазинах, а также на различных платформах.Программой предусмотрены:Известность на новых рынкахЧтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона до 9 миллионов лари. В результате с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился примерно на 300%. В 2012 году количество вин, экспортированных в 43 страны, составило 23 миллиона бутылок. По данным за 2020 год, Грузия вывезла 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира.По данным Национального агентства вина, за восемь месяцев 2021 года Грузия экспортировала 65 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 59 стран, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Главным импортером грузинского вина является Россия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, грузинское вино