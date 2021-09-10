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В Грузии утверждена новая госпрограмма по популяризации вина
В Грузии утверждена новая госпрограмма по популяризации вина
Программа поможет импортерам грузинского вина продвигать свою продукцию в торговых сетях или розничных магазинах, а также на различных платформах 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T09:01+0400
2021-09-10T09:13+0400
экономика
новости
грузия
грузинское вино
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. В Грузии заработала государственная программа продвижения грузинского вина на мировых рынках, говорится в постановлении правительства опубликованного на сайте Законодательного вестника.Постановление вошло в силу с 9 сентября. Документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.Цель программы – повышение экспортного потенциала и конкурентоспособности грузинского вина на международных рынках. Кроме того, ее основная задача заключается в повышении узнаваемости грузинского вина на стратегических, приоритетных рынках и диверсификация экспортных рынков.Условия программыВ рамках программы бенефициарам возместят маркетинговые расходы (за исключением расходов на маркетинг, понесенных в Грузии и странах СНГ), если они в текущем году экспортируют больше литров вина, чем в прошлом году, а также потратят на маркетинговую кампанию больше средств.Максимальный размер вознаграждения, выплачиваемого каждому бенефициару в течение календарного года, не может превышать 600 тысяч лари.Согласно постановлению, соглашение о финансировании будет подписано с потенциальным бенефициаром, если он понес какие-либо маркетинговые расходы в течение последних 3 лет и экспортировал вино в соответствии с условиями программы.Программа поможет импортерам грузинского вина продвигать свою продукцию в торговых сетях или розничных магазинах, а также на различных платформах.Программой предусмотрены:Известность на новых рынкахЧтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона до 9 миллионов лари. В результате с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился примерно на 300%. В 2012 году количество вин, экспортированных в 43 страны, составило 23 миллиона бутылок. По данным за 2020 год, Грузия вывезла 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира.По данным Национального агентства вина, за восемь месяцев 2021 года Грузия экспортировала 65 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 59 стран, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Главным импортером грузинского вина является Россия.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, грузинское вино

В Грузии утверждена новая госпрограмма по популяризации вина

09:01 10.09.2021 (обновлено: 09:13 10.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliГрузинское вино в сувенирной лавке
Грузинское вино в сувенирной лавке - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
Программа поможет импортерам грузинского вина продвигать свою продукцию в торговых сетях или розничных магазинах, а также на различных платформах
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. В Грузии заработала государственная программа продвижения грузинского вина на мировых рынках, говорится в постановлении правительства опубликованного на сайте Законодательного вестника.
Постановление вошло в силу с 9 сентября. Документ подписал премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
Цель программы – повышение экспортного потенциала и конкурентоспособности грузинского вина на международных рынках. Кроме того, ее основная задача заключается в повышении узнаваемости грузинского вина на стратегических, приоритетных рынках и диверсификация экспортных рынков.

Условия программы

В рамках программы бенефициарам возместят маркетинговые расходы (за исключением расходов на маркетинг, понесенных в Грузии и странах СНГ), если они в текущем году экспортируют больше литров вина, чем в прошлом году, а также потратят на маркетинговую кампанию больше средств.
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Максимальный размер вознаграждения, выплачиваемого каждому бенефициару в течение календарного года, не может превышать 600 тысяч лари.
Согласно постановлению, соглашение о финансировании будет подписано с потенциальным бенефициаром, если он понес какие-либо маркетинговые расходы в течение последних 3 лет и экспортировал вино в соответствии с условиями программы.
Программа поможет импортерам грузинского вина продвигать свою продукцию в торговых сетях или розничных магазинах, а также на различных платформах.
Программой предусмотрены:
Реализация различных маркетинговых мероприятий по обеспечению доступа к торговым точкам сетевого типа;
Брендирование полок для стимулирования продаж в торговых сетях и винных специализированных магазинах, размещение в каталоге торгового объекта, дегустации;
Обеспечение эффективности продажи вина в торговых точках и специализированных винных магазинах – наем международной компании для эффективного размещения и презентации продукции;
Обеспечение рекламы продукции на различных онлайн-медиаплощадках для увеличения продажи вина;
Участие в мероприятиях для поиска новых партнеров, с целью роста продаж на целевых рынках.

Известность на новых рынках

Чтобы диверсифицировать рынки, Национальное агентство вина с 2012 года продвигает грузинское вино в стратегических экспортных странах: США, Польше, Великобритании, Китае, странах Балтии, Японии и Германии. Грузинское вино было представлено на всех крупных международных выставках и фестивалях по всему миру.
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Сумма, выделенная из государственного бюджета на продвижение грузинского вина, с 2012 года увеличилась с 1,5 миллиона до 9 миллионов лари. В результате с 2012 года экспорт грузинских вин увеличился примерно на 300%. В 2012 году количество вин, экспортированных в 43 страны, составило 23 миллиона бутылок. По данным за 2020 год, Грузия вывезла 92,4 миллиона бутылок вина в 60 стран мира.
По данным Национального агентства вина, за восемь месяцев 2021 года Грузия экспортировала 65 миллионов бутылок вина (0,75 литра) в 59 стран, что на 19% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Главным импортером грузинского вина является Россия.
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