https://sputnik-georgia.ru/20210911/zakhvatchiku-banka-gruzii-v-kvareli-predyavili-obvinenie--muzhchina-raskayalsya-259518416.html

Захватчику "Банка Грузии" в Кварели предъявили обвинение – мужчина раскаялся

Захватчику "Банка Грузии" в Кварели предъявили обвинение – мужчина раскаялся

По словам адвоката, подзащитный находится в сложном финансовом состоянии – из-за банковской задолженности он мог лишиться дома 11.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-11T18:31+0400

2021-09-11T18:31+0400

2021-09-11T19:27+0400

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захват "банка грузии" в кварели

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ТБИЛИСИ, 11 сен — Sputnik. Захватчику филиала "Банка Грузии" в Кварели (регион Кахети) 49-летнему Шалве Меликишвили официально предъявили обвинение.Вооруженный гранатой Меликишвили днем 9 сентября ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в Кварели, взял в заложники 13 человек и стал требовать деньги. Но вскоре освободил всех, кто находился в банке. После недолгих переговоров с полицией он сдался.Теперь бывший повар обвиняется в захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.Детали дела передадут его адвокату Лейле Гарсеванишвили сегодня."Ему было предъявлено обвинение, и он не воспользовался своим правом хранить молчание. Он полностью подтвердил показания, данные в ходе опроса. Полностью признал себя виновным по предъявленным ему обвинениям, раскаялся", – сказала Гарсеванишвили журналистам.По словам адвоката, ее подзащитный находится в сложном финансовом состоянии. У него до 53 тысяч лари банковской задолженности, из-за чего он бы лишился дома.Также, по ее словам, граната была настоящей. Ее Меликишвили нашел 7 лет назад в Алазанской долине."Граната настоящая. Он пояснил, что 7 лет назад он обнаружил в Алазанской долине сумку с гранатами и взрывчаткой. Как я слышала, эти взрывчатые вещества используются для рыбной ловли. Насчет его психологического состояния ничего не могу сказать, это предмет специальных исследований. Судебно-медицинская экспертиза должна определить, находился ли он в невменяемом состоянии во время совершения преступления", – сказала адвокат.Судебное заседание по применении меры пресечения по отношению к задержанному состоится в Телавском районном суде завтра.По факту вооруженного нападения на "Банк Грузии" МВД возбудило уголовное дело по трем статьям – "Противоправные приобретение, хранение, ношение, изготовление, перевозка, пересылка или сбыт огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Террористический акт", "Захват заложника в террористических целях".Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210910/chto-proiskhodilo-vnutri-zakhvachennogo-banka-gruzii---rasskaz-odnogo-iz-zalozhnikov-259494216.html

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происшествия, новости, грузия, захват "банка грузии" в кварели