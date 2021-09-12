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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210912/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-838-259523513.html
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 838
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 838
За последние 24 часа от коронавируса скончались 39 человек, выздоровели за сутки 5 289 пациентов, а с начала пандемии – 541 610 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T10:58+0400
2021-09-12T13:46+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 838. Скончались 39 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 580 869 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 289 человек, а с начала пандемии – 541 610. Скончались 8 185.В Грузии полный курс вакцинации прошли уже более 20% взрослого населения&gt;&gt;За сутки сделано 23 605 тестов, в том числе 12 226 на антиген и 11 379 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 7,79%, за последние 14 дней – 7,94%, за последние семь дней – 7,48%.К этому времени сделано 1 491 371 прививка, в том числе за последние сутки – 21 199.В карантине в данное время находятся 89 человек, в стационарах – 6 194, в ковид-гостиницах – 1 690.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 838

10:58 12.09.2021 (обновлено: 13:46 12.09.2021)
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© Sputnik / Olga KiknavelidzeЭпидемия коронавируса. Прохожие на улицах города в масках
Эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах города в масках - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© Sputnik / Olga Kiknavelidze
За последние 24 часа от коронавируса скончались 39 человек, выздоровели за сутки 5 289 пациентов, а с начала пандемии – 541 610
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 838. Скончались 39 человек.
По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 580 869 случаев заражения.
Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 289 человек, а с начала пандемии – 541 610. Скончались 8 185.
В Грузии полный курс вакцинации прошли уже более 20% взрослого населения>>
За сутки сделано 23 605 тестов, в том числе 12 226 на антиген и 11 379 ПЦР-тестов.
Показатель инфицирования: за сутки – 7,79%, за последние 14 дней – 7,94%, за последние семь дней – 7,48%.
К этому времени сделано 1 491 371 прививка, в том числе за последние сутки – 21 199.
В карантине в данное время находятся 89 человек, в стационарах – 6 194, в ковид-гостиницах – 1 690.
Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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