https://sputnik-georgia.ru/20210912/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-838-259523513.html

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 838

Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 838

За последние 24 часа от коронавируса скончались 39 человек, выздоровели за сутки 5 289 пациентов, а с начала пандемии – 541 610 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T10:58+0400

2021-09-12T10:58+0400

2021-09-12T13:46+0400

четвертая волна

общество

новости

грузия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/05/17/251806689_81:94:1204:726_1920x0_80_0_0_127fc65b976ca695cf6740f4c70031d1.jpg

ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Грузии за последние сутки увеличилось на 1 838. Скончались 39 человек.По данным официального сайта StopCov, с начала пандемии в стране по сегодняшний день выявлено 580 869 случаев заражения.Вместе с тем за последние 24 часа вылечились 5 289 человек, а с начала пандемии – 541 610. Скончались 8 185.В Грузии полный курс вакцинации прошли уже более 20% взрослого населения>>За сутки сделано 23 605 тестов, в том числе 12 226 на антиген и 11 379 ПЦР-тестов.Показатель инфицирования: за сутки – 7,79%, за последние 14 дней – 7,94%, за последние семь дней – 7,48%.К этому времени сделано 1 491 371 прививка, в том числе за последние сутки – 21 199.В карантине в данное время находятся 89 человек, в стационарах – 6 194, в ковид-гостиницах – 1 690.Первый случай коронавируса в Грузии зафиксирован 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

общество, новости, грузия, коронавирус covid-19