https://sputnik-georgia.ru/20210912/covid-statistika-v-gruzii-poslednie-dannye-po-infitsirovannym-i-pogibshim-259527317.html

COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

После Тбилиси наибольшее количество инфицированных в регионах фиксируется в Имерети и Аджарии 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T11:41+0400

2021-09-12T11:41+0400

2021-09-12T14:31+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 23 605 тестов и выявлено 1 838 новых случая инфицирования, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 580 869 случаев инфицирования.В Грузию доставлено 100 тысяч доз вакцины Sinopharm>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 5 289 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 541 610 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 39 человек, а с начала пандемии – 8 185.Из 1 838 новых случаев заражения, выявленных за минувшие сутки в стране, 675 зафиксировано в Тбилиси.В регионах ситуация следующая:Аджария - 201,Имерети - 257,Квемо Картли - 97,Шида Картли - 72,Гурия - 77,Самегрело - Земо Сванети - 198,Кахети - 206,Мцхета-Мтианети - 22,Самцхе-Джавахети - 26,Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 7.На данный момент в Грузии 31 048 активных случаев, из них 6 194 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 429 пациентов тяжелое, из них 363 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 690 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 23 164 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 87 человек, а в самоизоляции – 36 303.Показатель положительности по данным на 11 сентября составляет 7,79%, за две недели – 7,94%, за семь дней – 7,48%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210912/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-838-259523513.html

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