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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210912/covid-statistika-v-gruzii-poslednie-dannye-po-infitsirovannym-i-pogibshim-259527317.html
COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
После Тбилиси наибольшее количество инфицированных в регионах фиксируется в Имерети и Аджарии 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T11:41+0400
2021-09-12T14:31+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
статистика
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 23 605 тестов и выявлено 1 838 новых случая инфицирования, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 580 869 случаев инфицирования.В Грузию доставлено 100 тысяч доз вакцины Sinopharm&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 5 289 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 541 610 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 39 человек, а с начала пандемии – 8 185.Из 1 838 новых случаев заражения, выявленных за минувшие сутки в стране, 675 зафиксировано в Тбилиси.В регионах ситуация следующая:Аджария - 201,Имерети - 257,Квемо Картли - 97,Шида Картли - 72,Гурия - 77,Самегрело - Земо Сванети - 198,Кахети - 206,Мцхета-Мтианети - 22,Самцхе-Джавахети - 26,Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 7.На данный момент в Грузии 31 048 активных случаев, из них 6 194 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 429 пациентов тяжелое, из них 363 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 690 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 23 164 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 87 человек, а в самоизоляции – 36 303.Показатель положительности по данным на 11 сентября составляет 7,79%, за две недели – 7,94%, за семь дней – 7,48%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210912/chislo-infitsirovannykh-koronavirusom-v-gruzii-uvelichilos-za-sutki-na-1-838-259523513.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

COVID-статистика в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим

11:41 12.09.2021 (обновлено: 14:31 12.09.2021)
859
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© photo : press-service of the Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
После Тбилиси наибольшее количество инфицированных в регионах фиксируется в Имерети и Аджарии
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 23 605 тестов и выявлено 1 838 новых случая инфицирования, сообщается на правительственном сайте StopCov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 580 869 случаев инфицирования.
В Грузию доставлено 100 тысяч доз вакцины Sinopharm>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 5 289 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 541 610 пациентов.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 39 человек, а с начала пандемии – 8 185.
Из 1 838 новых случаев заражения, выявленных за минувшие сутки в стране, 675 зафиксировано в Тбилиси.
В регионах ситуация следующая:
Аджария - 201,
Имерети - 257,
Квемо Картли - 97,
Шида Картли - 72,
Гурия - 77,
Самегрело - Земо Сванети - 198,
Кахети - 206,
Мцхета-Мтианети - 22,
Самцхе-Джавахети - 26,
Рача-Лечхуми и Квемо Сванети - 7.
Эпидемия коронавируса. Прохожие на улицах города в масках - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
Четвертая волна
Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 1 838
10:58
829
2
На данный момент в Грузии 31 048 активных случаев, из них 6 194 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 429 пациентов тяжелое, из них 363 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких. 1 690 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 23 164 инфицированных пациента проходят курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 87 человек, а в самоизоляции – 36 303.
Показатель положительности по данным на 11 сентября составляет 7,79%, за две недели – 7,94%, за семь дней – 7,48%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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