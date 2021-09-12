https://sputnik-georgia.ru/20210912/fedunkiv-svekrov-khotela-dlya-syna-moloduyu-italyanku-no-poluchila-to-chto-imeet-259467936.html

Федункив: "Свекровь хотела для сына молодую итальянку. Но получила то, что имеет"

Федункив: "Свекровь хотела для сына молодую итальянку. Но получила то, что имеет"

Мезальянс или любовь? Актриса рассказала, с какими недопониманиями столкнулась в браке с иностранцем 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T11:01+0400

2021-09-12T11:01+0400

2021-09-12T11:01+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Российская комедийная актриса Марина Федункив призналась, чтот сначала имела проблема со своей итальянской свекровью.Недавно Марина Федункив вышла замуж за итальянца по имени Стефано. Оказывается, невестка со свекровью не сразу нашли общий язык. СМИ также подвергают сомнениям союз молодожен, отмечая, что Федункив старше своего избранника. Однако, артистка не обращает внимания на сплетни."Наверняка, мама хотела другую партию своему сыну. Она воспитала успешного и симпатичного ребенка. И хотела, чтобы рядом с ним была молодая и красивая итальянка. Но мама получила то, что имеет сейчас", – с улыбкой говорит Марина.Сам Стефано рассказал, что мама все же смогла принять возлюбленную сына. "Моя мама сказала, что если я влюблен, то она рада. Но когда дело дошло до деталей о том, что Марина актриса, известная личность, семья стала волноваться за меня. Мама наводила справки, читая про Марину в Интернете, просмотрела ее выступления", – рассказал новоиспеченный муж.Федункив вышла замуж за итальянца Стефано Маджи минувшей весной, однако свадьбу сыграли в августе этого года из-за пандемии. Поздравить молодоженов приехал цвет российского шоу-бизнеса: Сергей Лазарев, Николай Басков, Александр Ревва, Анна Плетнева и многие другие. Среди гостей были и итальянские друзья Стефано, а также его мама.Читайте также:

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