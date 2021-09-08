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Лили Коллинз вышла замуж за экс-бойфренда Эмилии Кларк

Лили Коллинз вышла замуж за экс-бойфренда Эмилии Кларк

Звезда сериала "Эмили в Париже" заявила, что будет всегда принадлежать продюсеру и показала фотографии со свадебного дня 08.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-08T11:53+0400

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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Американская актриса Лили Коллинз вышла замуж за бывшего парня коллеги Эмилии Кларк - режиссера Чарли Макдауэлла: об этом она рассказала в Instagram. В 2019 году Коллинз начала встречаться с известным режиссером. Пара не стала скрывать свои чувства и сразу же показала поклонникам волнующие снимки из Парижа. Спустя год Макдауэлл сделал предложение своей любимой, после чего пара занялась подготовкой к торжеству. Свадьба Лили Коллинз наконец состоялась. Об этом исполнительница главной роли в сериале "Эмили в Париже" рассказала своим подписчикам в Instagram. Лили показала волнующие снимки на фоне красивой природы и продемонстрировала свое роскошное белое платье и кружевную фату. Коллинз пообещала мужу "всегда принадлежать ему" и заявила, что никогда не испытывала такого счастья. До Коллинз режиссер встречался и с другими знаменитыми актрисами, например, Руни Марой. Но больше всего СМИ запомнился его роман со звездой "Игры Престолов" – Эмилией Кларк. Читайте также:

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