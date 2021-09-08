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Лили Коллинз вышла замуж за экс-бойфренда Эмилии Кларк
Лили Коллинз вышла замуж за экс-бойфренда Эмилии Кларк
Звезда сериала "Эмили в Париже" заявила, что будет всегда принадлежать продюсеру и показала фотографии со свадебного дня 08.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-08T11:53+0400
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ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Американская актриса Лили Коллинз вышла замуж за бывшего парня коллеги Эмилии Кларк - режиссера Чарли Макдауэлла: об этом она рассказала в Instagram. В 2019 году Коллинз начала встречаться с известным режиссером. Пара не стала скрывать свои чувства и сразу же показала поклонникам волнующие снимки из Парижа. Спустя год Макдауэлл сделал предложение своей любимой, после чего пара занялась подготовкой к торжеству. Свадьба Лили Коллинз наконец состоялась. Об этом исполнительница главной роли в сериале "Эмили в Париже" рассказала своим подписчикам в Instagram. Лили показала волнующие снимки на фоне красивой природы и продемонстрировала свое роскошное белое платье и кружевную фату. Коллинз пообещала мужу "всегда принадлежать ему" и заявила, что никогда не испытывала такого счастья. До Коллинз режиссер встречался и с другими знаменитыми актрисами, например, Руни Марой. Но больше всего СМИ запомнился его роман со звездой "Игры Престолов" – Эмилией Кларк. Читайте также:
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светская хроника, зарубежные звезды

Лили Коллинз вышла замуж за экс-бойфренда Эмилии Кларк

11:53 08.09.2021 (обновлено: 12:15 08.09.2021)
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© photo: Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанкЛили Коллинз
Лили Коллинз - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
© photo: Sputnik / Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Звезда сериала "Эмили в Париже" заявила, что будет всегда принадлежать продюсеру и показала фотографии со свадебного дня
ТБИЛИСИ, 8 сен — Sputnik. Американская актриса Лили Коллинз вышла замуж за бывшего парня коллеги Эмилии Кларк - режиссера Чарли Макдауэлла: об этом она рассказала в Instagram.
В 2019 году Коллинз начала встречаться с известным режиссером. Пара не стала скрывать свои чувства и сразу же показала поклонникам волнующие снимки из Парижа. Спустя год Макдауэлл сделал предложение своей любимой, после чего пара занялась подготовкой к торжеству.
Свадьба Лили Коллинз наконец состоялась. Об этом исполнительница главной роли в сериале "Эмили в Париже" рассказала своим подписчикам в Instagram.
Лили показала волнующие снимки на фоне красивой природы и продемонстрировала свое роскошное белое платье и кружевную фату. Коллинз пообещала мужу "всегда принадлежать ему" и заявила, что никогда не испытывала такого счастья.
До Коллинз режиссер встречался и с другими знаменитыми актрисами, например, Руни Марой. Но больше всего СМИ запомнился его роман со звездой "Игры Престолов" – Эмилией Кларк.
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