Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210907/prishla-v-sebya-zhena-morgenshterna-pokazala-redkie-svadebnye-snimki--259359320.html
Пришла в себя: жена Моргенштерна показала редкие свадебные снимки
Пришла в себя: жена Моргенштерна показала редкие свадебные снимки
21-летний блогер и возлюбленная музыканта вспомнила день своего шикарного бракосочетания и показала фанатам незабываемые фото 07.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-07T07:07+0400
2021-09-07T07:07+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
моргенштерн
дилара зинатуллина
настя ивлеева
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/16/252093784_0:0:995:559_1920x0_80_0_0_94fe3ad50480de82c960b847047f52d1.jpg
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Жена Моргенштерна Дилара пришла в себя после шикарной свадьбы с рэпером – блогер поделилась редкими кадрами со знаменательного дня. Самый эпатажный исполнитель российской эстрады стал женатым мужчиной. Свадьба и банкет прошли в стиле самого Моргенштерна. Рэпер сделал все, чтобы поклонники и звездная тусовка обсуждали праздник на протяжении нескольких месяцев. Провокации, поход в загс и вечеринка на теплоходе – все запомнилось общественности, в том числе и наряды присутствующих, например, Насти Ивлеевой. Жена Моргенштерна Дилара заявила, что наконец начала приходить в себя после свадьбы и поделилась редкими фотографиями важного дня. На фото блогер напомнила, как поменялась образами с избранником – Дилара появилась в костюме жениха, а Моргенштерн в наряде невесты. Рэпер надел тугой корсет, а его любимая оседлала коня. В конце вечера счастливая пара и гости наблюдали роскошный салют в форме сердца, впечатлявший не только присутствующих, но и саму невесту. "Обручальные кольца у вас классные", "Шикарная была свадьба", "Вы – невеста года", "Прикольная свадьба", "Ты оторва, а он провокатор". "Сколько страсти на фото", – написали подписчики. Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/16/252093784_0:0:942:707_1920x0_80_0_0_c7bf3f57d591f8e015a7bd6682ba3ad2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
моргенштерн, дилара зинатуллина, настя ивлеева, российский шоу-бизнес

Пришла в себя: жена Моргенштерна показала редкие свадебные снимки

07:07 07.09.2021
107
© Instagram / InfluesiiБлогер Дилара Зинатуллина
Блогер Дилара Зинатуллина - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
© Instagram / Influesii
21-летний блогер и возлюбленная музыканта вспомнила день своего шикарного бракосочетания и показала фанатам незабываемые фото
ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Жена Моргенштерна Дилара пришла в себя после шикарной свадьбы с рэпером – блогер поделилась редкими кадрами со знаменательного дня.
Самый эпатажный исполнитель российской эстрады стал женатым мужчиной. Свадьба и банкет прошли в стиле самого Моргенштерна. Рэпер сделал все, чтобы поклонники и звездная тусовка обсуждали праздник на протяжении нескольких месяцев.
Провокации, поход в загс и вечеринка на теплоходе – все запомнилось общественности, в том числе и наряды присутствующих, например, Насти Ивлеевой.
Жена Моргенштерна Дилара заявила, что наконец начала приходить в себя после свадьбы и поделилась редкими фотографиями важного дня. На фото блогер напомнила, как поменялась образами с избранником – Дилара появилась в костюме жениха, а Моргенштерн в наряде невесты.
Рэпер надел тугой корсет, а его любимая оседлала коня. В конце вечера счастливая пара и гости наблюдали роскошный салют в форме сердца, впечатлявший не только присутствующих, но и саму невесту.
"Обручальные кольца у вас классные", "Шикарная была свадьба", "Вы – невеста года", "Прикольная свадьба", "Ты оторва, а он провокатор". "Сколько страсти на фото", – написали подписчики.
Читайте также:
Черная вдова: наряд Ивлеевой на свадьбе Моргенштерна шокировал Сеть
Эпатажная свадьба Моргенштерна: наряды, Ревва, полиция и другие скандалы
Свершилось: Моргенштерн и Дилара поженились - видео
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
010000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:36Грузинского боксера досрочно выпускают из тюрьмы в США за хорошее поведение
09:20Курс лари на вторник – 3,1132 GEL/$1
09:10Забор-убийца: первые жертвы на белорусско-литовской границе
09:01Парламент Грузии открывает осеннюю сессию
08:33Быстро и точно определяет антиген COVID-19 у человека прибор, разработанный в России
08:31"Это была часть моей жизни..." – Делон о смерти Бельмондо
08:02Процесс медиации строительства Намахвани ГЭС идет полным ходом
07:32В Кахети переработано до 47 тысяч тонн винограда
07:01С будущего года регистрация мопедов станет обязательной в Грузии
01:01Какой сегодня церковный праздник: 7 сентября 2021
ВчераНа горе Ушба в Сванети ищут альпинистов из Молдовы
ВчераПрилетит или нет? Реакция правящей партии и оппозиции на заявление Саакашвили
ВчераАнтропологи вычислили рост Микеланджело по размеру его туфель
ВчераСуд Тбилиси возобновил рассмотрение дела против Хазарадзе, Джапаридзе и Церетели
ВчераВ мадридском зоопарке родились панды-близнецы – видео
ВчераГахария пошел ва-банк: кого же Грузия наделит статусом столь желанной "третьей силы"?
ВчераСпикер парламента Грузии встретится с председателем ПА ОБСЕ
ВчераСаакашвили пообещал вернуться в Грузию к предстоящим выборам
ВчераМинздрав Грузии не будет против возобновления работы общественного транспорта
ВчераВ Москве прокомментировали расширение сети биолабораторий США у границ России