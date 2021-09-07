https://sputnik-georgia.ru/20210907/prishla-v-sebya-zhena-morgenshterna-pokazala-redkie-svadebnye-snimki--259359320.html

Пришла в себя: жена Моргенштерна показала редкие свадебные снимки

Пришла в себя: жена Моргенштерна показала редкие свадебные снимки

21-летний блогер и возлюбленная музыканта вспомнила день своего шикарного бракосочетания и показала фанатам незабываемые фото 07.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-07T07:07+0400

2021-09-07T07:07+0400

2021-09-07T07:07+0400

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ТБИЛИСИ, 7 сен — Sputnik. Жена Моргенштерна Дилара пришла в себя после шикарной свадьбы с рэпером – блогер поделилась редкими кадрами со знаменательного дня. Самый эпатажный исполнитель российской эстрады стал женатым мужчиной. Свадьба и банкет прошли в стиле самого Моргенштерна. Рэпер сделал все, чтобы поклонники и звездная тусовка обсуждали праздник на протяжении нескольких месяцев. Провокации, поход в загс и вечеринка на теплоходе – все запомнилось общественности, в том числе и наряды присутствующих, например, Насти Ивлеевой. Жена Моргенштерна Дилара заявила, что наконец начала приходить в себя после свадьбы и поделилась редкими фотографиями важного дня. На фото блогер напомнила, как поменялась образами с избранником – Дилара появилась в костюме жениха, а Моргенштерн в наряде невесты. Рэпер надел тугой корсет, а его любимая оседлала коня. В конце вечера счастливая пара и гости наблюдали роскошный салют в форме сердца, впечатлявший не только присутствующих, но и саму невесту. "Обручальные кольца у вас классные", "Шикарная была свадьба", "Вы – невеста года", "Прикольная свадьба", "Ты оторва, а он провокатор". "Сколько страсти на фото", – написали подписчики. Читайте также:

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моргенштерн, дилара зинатуллина, настя ивлеева, российский шоу-бизнес