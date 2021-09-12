https://sputnik-georgia.ru/20210912/gruppu-storonnikov-gakhariya-vozglavit-balerina-maka-makharadze-259535730.html

Группу сторонников Гахария возглавит балерина Мака Махарадзе

Группу сторонников Гахария возглавит балерина Мака Махарадзе

Штаб сторонников партии "Для Грузии" расположен на улице Узнадзе в Тбилиси 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T19:59+0400

2021-09-12T19:59+0400

2021-09-12T20:39+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Группу сторонников партии экс-премьера Георгия Гахария "Для Грузии" возглавит знаменитая балерина Мака Махарадзе, информацию распространяет пресс-служба партии.Штаб сторонников экс-премьера открыт на улице Узнадзе, 4. Здесь будут проводиться тематические встречи с участием членов команды и представителей различных сфер.Кто победит на выборах мэра Тбилиси? "Грузинская мечта" обнародовала исследование>>Партия открыла специальный сайт для своих сторонников.Мака Махарадзе - дочь известного спортивного комментатора Котэ Махарадзе и актрисы Медеи Чахава. Родилась 19 мая 1950 года в Тбилиси.В 1968 году окончила Тбилисское хореографическое училище. Была солисткой балетной труппы Тбилисского театра оперы и балета имени Палиашвили. С 1997 года руководит детской балетной школой-студией при тбилисской школе №1, впоследствии переименованной в Балетную студию Маки Махарадзе.Муж балерины - художник Теймураз Мурванидзе. Дочь Маки Махарадзе - известная актриса театра и кино Нато Мурванидзе.Гахария основал свою партию в начале июня 2021 года. На сегодняшний день, согласно опросам общественного мнения, эта партия занимает по популярности третье место после правящей "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и самой крупной оппозиционной партии "Единое национальное движение".Георгий Гахария будет баллотироваться в мэры Тбилиси на местных выборах 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210902/gakhariya-vyzyvaet-na-debaty-svoikh-osnovnykh-konkurentov-na-vyborakh---kaladze-i-meliya-259260948.html

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политика, новости, грузия, георгий гахария, выборы