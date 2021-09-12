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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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Праздник для скейтбордистов – для них в Тбилиси появилась площадка
Праздник для скейтбордистов – для них в Тбилиси появилась площадка
Новый скейт-парк для любителей экстремального вида спорта построен в Парке ветеранов 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T12:59+0400
2021-09-12T12:59+0400
местные выборы в грузии 2021
спорт
новости
грузия
тбилиси
каха каладзе
местные выборы
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Новый скейт-парк открылся в Парке культуры и отдыха ветеранов в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии столицы.На открытии присутствовали мэр Тбилиси Каха Каладзе и его заместитель Андриа Басилая.В Тбилиси появился необычный сквер, созданный молодыми дизайнерами&gt;&gt;Скейт-парк занимает 508 кв. м и является частью программы строительства и восстановления спортивных комплексов и инфраструктуры Тбилиси.Бюджет проекта составляет 450 164 лари (145 тысяч долларов США).По словам мэра и кандидата в мэры столицы Кахи Каладзе, создание таких пространств особенно важно для пропаганды здорового образа жизни.Как отметил мэр, аналогичные скейт-парки уже функционируют в парке Мзиури и Дэда эна.Как сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси, цель программы – популяризация здорового образа жизни и приобщение молодежи к спорту.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210908/meriya-tbilisi-oplatit-uchebu-sotsialno-nezaschischennym-studentam-259420155.html
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спорт, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, местные выборы

Праздник для скейтбордистов – для них в Тбилиси появилась площадка

12:59 12.09.2021
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© Facebook / Tbilisi City HallНовый скейт-парк в столице Грузии
Новый скейт-парк в столице Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© Facebook / Tbilisi City Hall
Новый скейт-парк для любителей экстремального вида спорта построен в Парке ветеранов
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Новый скейт-парк открылся в Парке культуры и отдыха ветеранов в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
На открытии присутствовали мэр Тбилиси Каха Каладзе и его заместитель Андриа Басилая.
В Тбилиси появился необычный сквер, созданный молодыми дизайнерами>>
Скейт-парк занимает 508 кв. м и является частью программы строительства и восстановления спортивных комплексов и инфраструктуры Тбилиси.
Бюджет проекта составляет 450 164 лари (145 тысяч долларов США).
По словам мэра и кандидата в мэры столицы Кахи Каладзе, создание таких пространств особенно важно для пропаганды здорового образа жизни.

"Мы сделали скейт-парк в так называемом "парке Киквидзе". Это очень важный проект, потому что здесь всегда много людей. Здесь гуляют и отдыхают люди всех возрастов. Уверен, что молодежь обязательно воспользуется этим скейт-парком", – сказал Каладзе.

Студенты на лекции американского химика, лауреата Нобелевской премии по химии 1986 года, профессора Гарвардского университета Дадли Роберта Хершбаха - Sputnik Грузия, 1920, 08.09.2021
Мэрия Тбилиси оплатит учебу социально незащищенным студентам
8 сентября, 14:24
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Как отметил мэр, аналогичные скейт-парки уже функционируют в парке Мзиури и Дэда эна.
Как сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси, цель программы – популяризация здорового образа жизни и приобщение молодежи к спорту.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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