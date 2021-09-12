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Праздник для скейтбордистов – для них в Тбилиси появилась площадка
Праздник для скейтбордистов – для них в Тбилиси появилась площадка
Новый скейт-парк для любителей экстремального вида спорта построен в Парке ветеранов 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T12:59+0400
2021-09-12T12:59+0400
2021-09-12T12:59+0400
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Новый скейт-парк открылся в Парке культуры и отдыха ветеранов в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии столицы.На открытии присутствовали мэр Тбилиси Каха Каладзе и его заместитель Андриа Басилая.В Тбилиси появился необычный сквер, созданный молодыми дизайнерами>>Скейт-парк занимает 508 кв. м и является частью программы строительства и восстановления спортивных комплексов и инфраструктуры Тбилиси.Бюджет проекта составляет 450 164 лари (145 тысяч долларов США).По словам мэра и кандидата в мэры столицы Кахи Каладзе, создание таких пространств особенно важно для пропаганды здорового образа жизни.Как отметил мэр, аналогичные скейт-парки уже функционируют в парке Мзиури и Дэда эна.Как сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси, цель программы – популяризация здорового образа жизни и приобщение молодежи к спорту.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210908/meriya-tbilisi-oplatit-uchebu-sotsialno-nezaschischennym-studentam-259420155.html
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спорт, новости, грузия, тбилиси, каха каладзе, местные выборы
Праздник для скейтбордистов – для них в Тбилиси появилась площадка
Новый скейт-парк для любителей экстремального вида спорта построен в Парке ветеранов
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Новый скейт-парк открылся в Парке культуры и отдыха ветеранов в Тбилиси, сообщает пресс-служба мэрии столицы.
На открытии присутствовали мэр Тбилиси Каха Каладзе и его заместитель Андриа Басилая.
Скейт-парк занимает 508 кв. м и является частью программы строительства и восстановления спортивных комплексов и инфраструктуры Тбилиси.
Бюджет проекта составляет 450 164 лари (145 тысяч долларов США).
По словам мэра и кандидата в мэры столицы Кахи Каладзе, создание таких пространств особенно важно для пропаганды здорового образа жизни.
"Мы сделали скейт-парк в так называемом "парке Киквидзе". Это очень важный проект, потому что здесь всегда много людей. Здесь гуляют и отдыхают люди всех возрастов. Уверен, что молодежь обязательно воспользуется этим скейт-парком", – сказал Каладзе.
Как отметил мэр, аналогичные скейт-парки уже функционируют в парке Мзиури и Дэда эна.
Как сообщает пресс-служба мэрии Тбилиси, цель программы – популяризация здорового образа жизни и приобщение молодежи к спорту.
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