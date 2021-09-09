https://sputnik-georgia.ru/20210909/v-tbilisi-poyavilsya-neobychnyy-skver-sozdannyy-molodymi-dizaynerami-259451928.html

В Тбилиси появился необычный сквер, созданный молодыми дизайнерами

В Тбилиси появился необычный сквер, созданный молодыми дизайнерами

Сквер в оригинальном решении станет местом отдыха жителей улицы Панаскертели 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T12:37+0400

2021-09-09T12:37+0400

2021-09-09T13:45+0400

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. В столице на улице Панаскертели появился новый сквер, спроектированный молодыми грузинскими дизайнерами, сообщает мэрия столицы.К оформлению всех деталей сквера, расположенного на пяти тысячах квадратных метров, пять начинающих дизайнеров подошли с особой ответственностью. Стены в сквере окрашены яркими цветами, для детей обустроены детские игровые площадки, для подростков и взрослых – спортивные площадки для тренировок, установлены новые скамейки, вся территория освещена.Каладзе назвал шесть главных направлений развития Тбилиси>>"Все это сделали эти молодые ребята, молодые парни. Это и в правду очень крутой проект. Я хочу, чтобы все знали их имена – Алекси Соселия, Уча Цоцерия, Ника Капатадзе, Георгий Меладзе, Георгий Павлиашвили", – заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, наградив молодых людей почетными грамотами.Это не первый случай, когда мэрия Тбилиси привлекает к своим проектам молодых специалистов и доверяет им оформление города. Один из самых популярных проектов в этом направлении – разрисовка молодыми художниками городских подземных переходов. Самые масштабные работы можно увидеть в подземном переходе на Площади Героев в центре столицы.Читайте также:Мэрия Тбилиси оплатит учебу социально незащищенным студентамКанатку от Руставели до Мтацминда восстановят: подробности масштабного проектаФестиваль уличного арт-искусства пройдет в ТбилисиПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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новости, грузия, тбилиси, каха каладзе