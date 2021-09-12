https://sputnik-georgia.ru/20210912/zakhvatchik-banka-gruzii-v-kvareli-budet-zhdat-suda-v-tyurme-259530165.html

Захватчик "Банка Грузии" в Кварели будет ждать суда в тюрьме

Захватчик "Банка Грузии" в Кварели будет ждать суда в тюрьме

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся в содеянном, ему грозит до 15 лет тюрьмы 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T14:29+0400

2021-09-12T14:29+0400

2021-09-12T14:34+0400

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захват "банка грузии" в кварели

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Захватчик филиала "Банка Грузии" в Кварели (регион Кахети) 49-летний Шалва Меликишвили на время следствия останется в тюрьме, такое решение принял Телавский районный суд в воскресенье.Вооруженный гранатой Меликишвили днем 9 сентября ворвался в филиал "Банка Грузии" на улице Чавчавадзе в Кварели, взял в заложники 13 человек и стал требовать деньги. Но вскоре он освободил всех, кто находился в банке, и после недолгих переговоров с полицией сдался.Захватчику "Банка Грузии" в Кварели предъявили обвинение – мужчина раскаялся>>Теперь бывший повар обвиняется в захвате заложников в террористических целях и незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.Судья полностью удовлетворила ходатайство обвинения, чтобы избежать возможного воздействия на свидетелей, угрозы уничтожения доказательств и сокрытия улик со стороны обвиняемого.Вместе с тем суд отклонил ходатайство защиты об освобождении обвиняемого под залог в 30 тысяч лари.Обвиняемый сегодня же был переведен из Телавского районного суда в пенитенциарное учреждение №8 в Тбилиси.Досудебное слушание по делу назначено на 2 ноября.По факту вооруженного нападения на "Банк Грузии" в Кварели МВД возбудило уголовное дело по трем статьям – "Незаконное приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств", "Террористический акт" и "Захват заложника в террористических целях".Как ранее заявила адвокат Лейла Гарсеванишвили, ее подзащитный полностью признал свою вину и раскаялся.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210910/bank-gruzii-v-kvareli-pytalsya-zakhvatit-byvshiy-povar-259486831.html

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