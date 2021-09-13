https://sputnik-georgia.ru/20210913/covid-statistika-gruzii-chislo-novykh-infitsirovannykh-sokraschaetsya-259544747.html

COVID-статистика Грузии: число новых инфицированных сокращается

COVID-статистика Грузии: число новых инфицированных сокращается

В клиниках Грузии в данное время 1 419 тяжелых пациентов, 363 подключены к аппарату искусственного дыхания 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T12:06+0400

2021-09-13T12:06+0400

2021-09-13T12:06+0400

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 17 192 теста на коронавирус: 9 442 – на антиген, 7 750 – ПЦР-тестов и выявлено 946 новых случаев инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 581 815 случаев инфицирования.В Грузии стартует поощрительная лотерея для вакцинированных граждан>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровел 4 351 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 545 916 пациентов.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 48 пациентов, а с начала пандемии – 8 233.Из 946 новых случаев в Тбилиси зафиксировано 324, Аджарии – 120, Имерети – 133, Квемо Картли – 38, Шида Картли – 36, Гурии – 33, Самегрело - Земо Сванети – 99, Кахети – 95, Мцхета-Мтианети – 32, Самцхе-Джавахети – 20, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 16.На данный момент в Грузии 27 595 активных случаев, из них 6 186 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 419 пациентов тяжелое, из них 363 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 611 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 19 798 инфицированных пациентов проходят курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 85 человек, а в самоизоляции – 24 097.Показатель положительности по данным на 12 сентября составляет 5,50%, за две недели – 7,81%, за семь дней – 7,36%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210909/minzdrav-gruzii-sleduyuschaya-volna-koronavirusa-budet-osobo-opasnoy-dlya-lits-starshe-60-let-259456722.html

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