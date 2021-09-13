https://sputnik-georgia.ru/20210913/kim-kardashyan-polnostyu-naryadilas-v-kozhanyy-kostyum-ot-balenciaga-i-udivila-set-259543140.html

Ким Кардашьян полностью нарядилась в кожаный костюм от Balenciaga и удивила Сеть

Ким Кардашьян полностью нарядилась в кожаный костюм от Balenciaga и удивила Сеть

Звезду реалити-шоу в дерзком образе сравнили с женщиной-кошкой и увидели в ее луке намек на возвращение к мужу 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T11:14+0400

2021-09-13T11:14+0400

2021-09-13T11:18+0400

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канье уэст

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Американская теледива и предпринимательница Ким Кардашьян-Уэст удивила поклонников своим нарядом – на днях она полностью облачилась в кожу и даже скрыла лицо за черной балаклавой.Авангардный костюм принадлежит бренду Balenciaga, креативным директором которого является грузин Демна Гвасалия. К слову, любовью к одежде от Balenciaga отличается и бывший супруг Ким, рэпер и бизнесмен Канье Уэст.Фотографиями эпатажного образа Ким поделилась на своей странице в Instagram. Но поклонники отреагировали на наряд неоднозначно – многих смутил провокационный лук звезды. Некоторые сравнили Ким с женщиной-кошкой, другие – с героями сериала "Американская история ужасов". А были и те, кто вовсе предположил, что на подобный наряд Кардашьян вдохновил ее бывший супруг Канье Уэст. И таким образом Ким якобы намекает на возвращение к Канье."Ким слишком долго была рядом с Канье", "Итак, я полагаю, вы снова вместе?", "Какой тайный сатанинский ритуал она посещает сегодня вечером, из всех ночей, в этом наряде?" – написали пользователи.Читайте также:

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ким кардашьян, balenciaga, канье уэст, зарубежные звезды