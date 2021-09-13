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https://sputnik-georgia.ru/20210913/soshla-s-uma-dzhey-lo-bez-belya-poyavilas-na-krasnoy-dorozhke-259547140.html
"Сошла с ума?": Джей Ло без белья появилась на красной дорожке
"Сошла с ума?": Джей Ло без белья появилась на красной дорожке
Дерзкий образ 52-летней певицы на премии MTV Video Music Awards шокировал всех поклонников и вызвал жаркие обсуждения в Сети 13.09.2021, Sputnik Грузия
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2021-09-13T12:48+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
бен аффлек
дженнифер лопес
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Американская певица и актриса Дженифер Лопес шокировала поклонников – звезда появилась на премии канала MTV без нижнего белья. 52-летняя Джей Ло посетила мероприятие канала MTV в Нью-Йорке. Звезда приехала на премию в наряде, состоящем из завязок – коротком топике и блестящей мини-юбке. Свой образ Лопес разбавила прозрачными лодочками на каблуке. Певица вышла на красную дорожку, чтобы вручить награду своей коллеге – исполнительнице Оливии Родриго. Эпатажный наряд Лопес на премии вызвал ажиотаж в Сети, а все потому, что Дженнифер вышла в свет без нижнего белья. "Вот это да", "Она сошла с ума? Где белье?", "Она согласовала это с Беном?", "Смелое решение, но тело шикарное", "Просто богиня всего", "Наряд – отрыв головы", – прокомментировали фанаты. Звезда не стеснялась своего тела и показала себя со всех сторон. Видно, что Дженнифер поработала над своей фигурой в спортзале. Читайте также:
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бен аффлек, дженнифер лопес, зарубежные звезды

"Сошла с ума?": Джей Ло без белья появилась на красной дорожке

12:37 13.09.2021 (обновлено: 12:48 13.09.2021)
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© REUTERS / MARIO ANZUONIДженнифер Лопес на церемонии 2021 MTV Video Music Awards
Дженнифер Лопес на церемонии 2021 MTV Video Music Awards - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© REUTERS / MARIO ANZUONI
Дерзкий образ 52-летней певицы на премии MTV Video Music Awards шокировал всех поклонников и вызвал жаркие обсуждения в Сети
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Американская певица и актриса Дженифер Лопес шокировала поклонников – звезда появилась на премии канала MTV без нижнего белья.
52-летняя Джей Ло посетила мероприятие канала MTV в Нью-Йорке. Звезда приехала на премию в наряде, состоящем из завязок – коротком топике и блестящей мини-юбке. Свой образ Лопес разбавила прозрачными лодочками на каблуке.
Певица вышла на красную дорожку, чтобы вручить награду своей коллеге – исполнительнице Оливии Родриго. Эпатажный наряд Лопес на премии вызвал ажиотаж в Сети, а все потому, что Дженнифер вышла в свет без нижнего белья.
"Вот это да", "Она сошла с ума? Где белье?", "Она согласовала это с Беном?", "Смелое решение, но тело шикарное", "Просто богиня всего", "Наряд – отрыв головы", – прокомментировали фанаты.
Звезда не стеснялась своего тела и показала себя со всех сторон. Видно, что Дженнифер поработала над своей фигурой в спортзале.
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