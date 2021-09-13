https://sputnik-georgia.ru/20210913/soshla-s-uma-dzhey-lo-bez-belya-poyavilas-na-krasnoy-dorozhke-259547140.html

"Сошла с ума?": Джей Ло без белья появилась на красной дорожке

"Сошла с ума?": Джей Ло без белья появилась на красной дорожке

Дерзкий образ 52-летней певицы на премии MTV Video Music Awards шокировал всех поклонников и вызвал жаркие обсуждения в Сети 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T12:37+0400

2021-09-13T12:37+0400

2021-09-13T12:48+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

бен аффлек

дженнифер лопес

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/0d/259548540_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_e87697a947149e663888817666aa83cc.jpg

ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Американская певица и актриса Дженифер Лопес шокировала поклонников – звезда появилась на премии канала MTV без нижнего белья. 52-летняя Джей Ло посетила мероприятие канала MTV в Нью-Йорке. Звезда приехала на премию в наряде, состоящем из завязок – коротком топике и блестящей мини-юбке. Свой образ Лопес разбавила прозрачными лодочками на каблуке. Певица вышла на красную дорожку, чтобы вручить награду своей коллеге – исполнительнице Оливии Родриго. Эпатажный наряд Лопес на премии вызвал ажиотаж в Сети, а все потому, что Дженнифер вышла в свет без нижнего белья. "Вот это да", "Она сошла с ума? Где белье?", "Она согласовала это с Беном?", "Смелое решение, но тело шикарное", "Просто богиня всего", "Наряд – отрыв головы", – прокомментировали фанаты. Звезда не стеснялась своего тела и показала себя со всех сторон. Видно, что Дженнифер поработала над своей фигурой в спортзале. Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

бен аффлек, дженнифер лопес, зарубежные звезды