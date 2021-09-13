https://sputnik-georgia.ru/20210913/spravka-o-vaktsinatsii-ili-ptsr--pravila-dlya-studentov-meduniversitetov-gruzii-259555509.html

Справка о вакцинации или ПЦР – правила для студентов медуниверситетов Грузии

Справка о вакцинации или ПЦР – правила для студентов медуниверситетов Грузии

Среди студентов в Грузии наиболее низкий показатель вакцинации, из 138 тысяч прививки сделали только 17% 13.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-13T15:34+0400

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четвертая волна

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Студенты медуниверситетов, которые проходят практическую часть в медучилищах в недистанционном режиме, обязаны представить справку о вакцинации или ПЦР-тест, который им придется делать за свой счет в неделю раз.Студентам также разрешат присутствовать на практических занятиях в том случае, если они представят справку о перенесенном в течение полгода коронавирусе.Пик четвертой волны в Грузии пройден, когда ждать пятую?>>По решению правительства Грузии, студенты медицинских университетов будут частично учиться в дистанционном режиме.Студенты будут ходить в вуз на практические, лабораторные и клинические занятия. Что касается теоретических лекций, они будут проходить в онлайн-режиме до 4 октября.В Грузии около 138 тысяч студентов и, по словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, показатель вакцинации среди них довольно низкий. Общий показатель вакцинации среди бакалавров, магистров и докторантов достигает 17%. Коронавирусом переболели 9,5% студентов.В онлайн-режиме начинают новый учебный год и школьники. "Дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября.Правительство решило, что в тех городах или в селах, где показатель инфицирования будет ниже 4%, учеба возобновится в классах и, соответственно, в аудиториях. То есть в очном формате. А в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, учеба продолжится в дистанционном формате.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210908/meriya-tbilisi-oplatit-uchebu-sotsialno-nezaschischennym-studentam-259420155.html

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общество, новости, грузия, студенты, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19