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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210913/spravka-o-vaktsinatsii-ili-ptsr--pravila-dlya-studentov-meduniversitetov-gruzii-259555509.html
Справка о вакцинации или ПЦР – правила для студентов медуниверситетов Грузии
Справка о вакцинации или ПЦР – правила для студентов медуниверситетов Грузии
Среди студентов в Грузии наиболее низкий показатель вакцинации, из 138 тысяч прививки сделали только 17% 13.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-13T15:34+0400
2021-09-13T15:37+0400
четвертая волна
общество
новости
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студенты
вакцинация от коронавируса
коронавирус covid-19
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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Студенты медуниверситетов, которые проходят практическую часть в медучилищах в недистанционном режиме, обязаны представить справку о вакцинации или ПЦР-тест, который им придется делать за свой счет в неделю раз.Студентам также разрешат присутствовать на практических занятиях в том случае, если они представят справку о перенесенном в течение полгода коронавирусе.Пик четвертой волны в Грузии пройден, когда ждать пятую?&gt;&gt;По решению правительства Грузии, студенты медицинских университетов будут частично учиться в дистанционном режиме.Студенты будут ходить в вуз на практические, лабораторные и клинические занятия. Что касается теоретических лекций, они будут проходить в онлайн-режиме до 4 октября.В Грузии около 138 тысяч студентов и, по словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, показатель вакцинации среди них довольно низкий. Общий показатель вакцинации среди бакалавров, магистров и докторантов достигает 17%. Коронавирусом переболели 9,5% студентов.В онлайн-режиме начинают новый учебный год и школьники. "Дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября.Правительство решило, что в тех городах или в селах, где показатель инфицирования будет ниже 4%, учеба возобновится в классах и, соответственно, в аудиториях. То есть в очном формате. А в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, учеба продолжится в дистанционном формате.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210908/meriya-tbilisi-oplatit-uchebu-sotsialno-nezaschischennym-studentam-259420155.html
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общество, новости, грузия, студенты, вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Справка о вакцинации или ПЦР – правила для студентов медуниверситетов Грузии

15:34 13.09.2021 (обновлено: 15:37 13.09.2021)
232
© photo: Sputnik / Ilya Averyanov / Перейти в фотобанкСтуденты в аудитории, фото из архива
Студенты в аудитории, фото из архива - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
© photo: Sputnik / Ilya Averyanov
/
Перейти в фотобанк
Среди студентов в Грузии наиболее низкий показатель вакцинации, из 138 тысяч прививки сделали только 17%
ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. Студенты медуниверситетов, которые проходят практическую часть в медучилищах в недистанционном режиме, обязаны представить справку о вакцинации или ПЦР-тест, который им придется делать за свой счет в неделю раз.
Студентам также разрешат присутствовать на практических занятиях в том случае, если они представят справку о перенесенном в течение полгода коронавирусе.
Пик четвертой волны в Грузии пройден, когда ждать пятую?>>
По решению правительства Грузии, студенты медицинских университетов будут частично учиться в дистанционном режиме.
Студенты будут ходить в вуз на практические, лабораторные и клинические занятия. Что касается теоретических лекций, они будут проходить в онлайн-режиме до 4 октября.
В Грузии около 138 тысяч студентов и, по словам главы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Амирана Гамкрелидзе, показатель вакцинации среди них довольно низкий. Общий показатель вакцинации среди бакалавров, магистров и докторантов достигает 17%. Коронавирусом переболели 9,5% студентов.
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В онлайн-режиме начинают новый учебный год и школьники. "Дистанционка" продлится в стране с 15 сентября по 4 октября.
Правительство решило, что в тех городах или в селах, где показатель инфицирования будет ниже 4%, учеба возобновится в классах и, соответственно, в аудиториях. То есть в очном формате. А в тех городах и селах, где показатель инфицирования будет выше 4%, учеба продолжится в дистанционном формате.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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