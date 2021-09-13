https://sputnik-georgia.ru/20210913/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-na-13-19-sentyabrya-259540967.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 13-19 сентября

Точный прогноз погоды в Тбилиси на 13-19 сентября

Погода на предстоящей неделе в столице будет переменчивой – осень робко вступает в свои права 13.09.2021, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 13 сен — Sputnik. На этой неделе синоптики прогнозируют в Тбилиси переменчивую погоду, ожидаются как ясные и солнечные дни, так дожди и облачность.В понедельник, 13 сентября, в столице будет частичная облачность. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, а, а днем столбик термометра поднимется максимум до 28 градусов тепла.Дожди и грозы – погода в Грузии ухудшится>>Ожидается слабый ветер.Закат в Тбилиси будет в 19:14.Во вторник, 14 сентября, в Тбилиси ожидается преимущественно ясная погода.Восход солнца будет в 06:39. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов. А днем столбик термометра поднимется до 30 градусов тепла.Скорость ветра достигнет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:13.В среду, 15 сентября, в Тбилиси синоптики прогнозируют ясную и солнечную погоду. Восход солнца будет в 06:40.Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 19 градусов, днем – до 30 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:11.В четверг, 16 сентября, в столице Грузии ожидается ясная солнечная погода. Восход солнца в 06:41.Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 21 градус, днем – максимум 30 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:09.В пятницу, 17 сентября, в Тбилиси ожидается частичная облачность и слабый дождь. Восход солнца будет в 06:42. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 21 градус, днем – максимум 26 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:07.В субботу, 18 сентября, в Тбилиси ожидается временами ясная, временами частично облачная погода. Восход солнца в 06:43. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 18 градусов, днем поднимется максимум до 26 градусов тепла.Скорость ветра 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:06.В воскресенье, 19 сентября, в столице Грузии весь день синоптики прогнозируют облачную погоду и слабый дождь, ближе к вечеру погода прояснится. Восход солнца в 06:44.Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 19 градусов, днем поднимется максимум до 27 градусов тепла.Скорость ветра будет 10-15 м/с.Закат в Тбилиси будет в 19:04.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210903/grad-dozhd-veter--nepogoda-sozdala-problemy-v-regionakh-gruzii-259277348.html

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