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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210914/covid-statistika-gruzii--pokazatel-smertnosti-ostaetsya-vysokim-259574951.html
COVID-статистика Грузии – показатель смертности остается высоким
COVID-статистика Грузии – показатель смертности остается высоким
По статистическим данным, больше всего инфицированных выявлено в Тбилиси, затем идут Имерети и Самегрело - Земо Сванети 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T11:33+0400
2021-09-14T11:33+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
статистика
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 37 717 тестов на коронавирус: 24 507 – на антиген, 13 210 – ПЦР-тестов и выявлен 3 221 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 585 036 случаев инфицирования.В Грузии заработал специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан&gt;&gt;За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 990 человек, с начала пандемии – 548 951.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 54 пациента, а с начала пандемии – 8 287.Из 3 221 нового случая в Тбилиси зафиксировано 1 167, Аджарии – 220, Имерети – 498, Квемо Картли – 194, Шида Картли – 279, Гурии – 71, Самегрело - Земо Сванети – 339, Кахети – 272, Мцхета-Мтианети – 93, Самцхе-Джавахети – 46, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 42.На данный момент в Грузии 27 772 активных случая, из них 5 882 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 387 пациентов тяжелое, из них 346 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 539 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 20 351 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 78 человек, в самоизоляции – 22 999.Показатель положительности, по данным на 13 сентября составляет 8,54%, за две недели – 7,58%, за семь дней – 7,44%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210909/minzdrav-gruzii-sleduyuschaya-volna-koronavirusa-budet-osobo-opasnoy-dlya-lits-starshe-60-let-259456722.html
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общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика

COVID-статистика Грузии – показатель смертности остается высоким

11:33 14.09.2021
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© AP Photo / Ross D. FranklinЭпидемия коронавируса - врач в маске делает ПЦР тесты
Эпидемия коронавируса - врач в маске делает ПЦР тесты - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© AP Photo / Ross D. Franklin
По статистическим данным, больше всего инфицированных выявлено в Тбилиси, затем идут Имерети и Самегрело - Земо Сванети
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 37 717 тестов на коронавирус: 24 507 – на антиген, 13 210 – ПЦР-тестов и выявлен 3 221 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 585 036 случаев инфицирования.
В Грузии заработал специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан>>
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 990 человек, с начала пандемии – 548 951.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 54 пациента, а с начала пандемии – 8 287.
Из 3 221 нового случая в Тбилиси зафиксировано 1 167, Аджарии – 220, Имерети – 498, Квемо Картли – 194, Шида Картли – 279, Гурии – 71, Самегрело - Земо Сванети – 339, Кахети – 272, Мцхета-Мтианети – 93, Самцхе-Джавахети – 46, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 42.
Министерство здравоохранения Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
Четвертая волна
Минздрав Грузии: следующая волна коронавируса будет особо опасной для лиц старше 60 лет
9 сентября, 14:44
1676
На данный момент в Грузии 27 772 активных случая, из них 5 882 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 387 пациентов тяжелое, из них 346 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 539 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 20 351 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 78 человек, в самоизоляции – 22 999.
Показатель положительности, по данным на 13 сентября составляет 8,54%, за две недели – 7,58%, за семь дней – 7,44%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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