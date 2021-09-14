https://sputnik-georgia.ru/20210914/covid-statistika-gruzii--pokazatel-smertnosti-ostaetsya-vysokim-259574951.html

COVID-статистика Грузии – показатель смертности остается высоким

COVID-статистика Грузии – показатель смертности остается высоким

По статистическим данным, больше всего инфицированных выявлено в Тбилиси, затем идут Имерети и Самегрело - Земо Сванети 14.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-14T11:33+0400

2021-09-14T11:33+0400

2021-09-14T11:33+0400

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 37 717 тестов на коронавирус: 24 507 – на антиген, 13 210 – ПЦР-тестов и выявлен 3 221 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 585 036 случаев инфицирования.В Грузии заработал специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 990 человек, с начала пандемии – 548 951.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 54 пациента, а с начала пандемии – 8 287.Из 3 221 нового случая в Тбилиси зафиксировано 1 167, Аджарии – 220, Имерети – 498, Квемо Картли – 194, Шида Картли – 279, Гурии – 71, Самегрело - Земо Сванети – 339, Кахети – 272, Мцхета-Мтианети – 93, Самцхе-Джавахети – 46, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 42.На данный момент в Грузии 27 772 активных случая, из них 5 882 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 387 пациентов тяжелое, из них 346 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 539 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 20 351 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 78 человек, в самоизоляции – 22 999.Показатель положительности, по данным на 13 сентября составляет 8,54%, за две недели – 7,58%, за семь дней – 7,44%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210909/minzdrav-gruzii-sleduyuschaya-volna-koronavirusa-budet-osobo-opasnoy-dlya-lits-starshe-60-let-259456722.html

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