https://sputnik-georgia.ru/20210914/covid-statistika-gruzii--pokazatel-smertnosti-ostaetsya-vysokim-259574951.html
COVID-статистика Грузии – показатель смертности остается высоким
COVID-статистика Грузии – показатель смертности остается высоким
По статистическим данным, больше всего инфицированных выявлено в Тбилиси, затем идут Имерети и Самегрело - Земо Сванети 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T11:33+0400
2021-09-14T11:33+0400
2021-09-14T11:33+0400
четвертая волна
общество
новости
грузия
коронавирус covid-19
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1c/252145833_0:163:3065:1887_1920x0_80_0_0_227777adfc2d83314c1544ea2bd4fcaf.jpg
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. В Грузии за последние сутки сделано 37 717 тестов на коронавирус: 24 507 – на антиген, 13 210 – ПЦР-тестов и выявлен 3 221 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.С начала пандемии в Грузии зафиксировано 585 036 случаев инфицирования.В Грузии заработал специальный портал с информацией о ковид-статусе граждан>>За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 990 человек, с начала пандемии – 548 951.Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 54 пациента, а с начала пандемии – 8 287.Из 3 221 нового случая в Тбилиси зафиксировано 1 167, Аджарии – 220, Имерети – 498, Квемо Картли – 194, Шида Картли – 279, Гурии – 71, Самегрело - Земо Сванети – 339, Кахети – 272, Мцхета-Мтианети – 93, Самцхе-Джавахети – 46, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 42.На данный момент в Грузии 27 772 активных случая, из них 5 882 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 387 пациентов тяжелое, из них 346 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 539 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 20 351 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.В карантинных пространствах остаются 78 человек, в самоизоляции – 22 999.Показатель положительности, по данным на 13 сентября составляет 8,54%, за две недели – 7,58%, за семь дней – 7,44%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210909/minzdrav-gruzii-sleduyuschaya-volna-koronavirusa-budet-osobo-opasnoy-dlya-lits-starshe-60-let-259456722.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/1c/252145833_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_8b4e35f69bccb0539acb467719b5b202.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
общество, новости, грузия, коронавирус covid-19, статистика
COVID-статистика Грузии – показатель смертности остается высоким
По статистическим данным, больше всего инфицированных выявлено в Тбилиси, затем идут Имерети и Самегрело - Земо Сванети
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
В Грузии за последние сутки сделано 37 717 тестов на коронавирус: 24 507 – на антиген, 13 210 – ПЦР-тестов и выявлен 3 221 новый случай инфекции, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge
.
С начала пандемии в Грузии зафиксировано 585 036 случаев инфицирования.
За последние сутки в Грузии от коронавируса выздоровели 2 990 человек, с начала пандемии – 548 951.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, за последние сутки скончались 54 пациента, а с начала пандемии – 8 287.
Из 3 221 нового случая в Тбилиси зафиксировано 1 167, Аджарии – 220, Имерети – 498, Квемо Картли – 194, Шида Картли – 279, Гурии – 71, Самегрело - Земо Сванети – 339, Кахети – 272, Мцхета-Мтианети – 93, Самцхе-Джавахети – 46, Рача-Лечхуми и Квемо Сванети – 42.
На данный момент в Грузии 27 772 активных случая, из них 5 882 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 1 387 пациентов тяжелое, из них 346 подключены к аппарату искусственного дыхания. 1 539 пациентов находятся в ковид-гостиницах. 20 351 инфицированный пациент проходит курс лечения дома.
В карантинных пространствах остаются 78 человек, в самоизоляции – 22 999.
Показатель положительности, по данным на 13 сентября составляет 8,54%, за две недели – 7,58%, за семь дней – 7,44%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.