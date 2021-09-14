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Повторяющий лунную походку Майкла Джексона попугай удивил всех – видео
Повторяющий лунную походку Майкла Джексона попугай удивил всех – видео
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T13:15+0400
2021-09-14T13:15+0400
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Пользователи Сети остались в недоумении – откуда пернатый знает, как танцевать именно под эту песню.На кадрах видно, как белобрюхий попугай стоит на столешнице и под песню имитирует лунную походку Майкла Джексона. Скользящая поверхность определенно играет ему на лапу, и пернатый повторяет движения почти в идеале. Еще немного тренировок, и его будет не отличить от известного исполнителя!Смотрите на видео также:
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видеоклуб , видео с животными, смешные видео, вирусные видео

Повторяющий лунную походку Майкла Джексона попугай удивил всех – видео

13:15 14.09.2021
136
© TikTok / therealgerltПовторяющий лунную походку Майкла Джексона попугай удивил всех – видео
Повторяющий лунную походку Майкла Джексона попугай удивил всех – видео - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© TikTok / therealgerlt
Домашние животные – главные герои многих забавных и милых видео в Сети, которые поднимают настроение людям по всему миру
Пользователи Сети остались в недоумении – откуда пернатый знает, как танцевать именно под эту песню.
 
На кадрах видно, как белобрюхий попугай стоит на столешнице и под песню имитирует лунную походку Майкла Джексона. Скользящая поверхность определенно играет ему на лапу, и пернатый повторяет движения почти в идеале. Еще немного тренировок, и его будет не отличить от известного исполнителя!
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