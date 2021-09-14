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Предвыборная агитация. Европейская Грузия проводит встречи с избирателями. Флаги Грузии и НАТО - Sputnik Грузия, 1920
Местные выборы в Грузии 2021
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ЦИК Грузии: истекает срок внесения изменений в список избирателей
ЦИК Грузии: истекает срок внесения изменений в список избирателей
Проверить свои данные избиратели могут как на сайте Центризбиркома, так и в участковых избирательных комиссиях по месту жительства 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T14:36+0400
2021-09-14T15:05+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призывает граждан проявить высокую гражданскую ответственность и проверить свои данные в едином списке избирателей.Сроки подачи запроса на внесение изменений в список истекает сегодня в 18:00 по местному времени."Грузинская мечта" нашла связь части местных наблюдателей с оппозицией&gt;&gt;"Если вы обнаружите неточность в ваших данных или в данных членов вашей семьи, сегодня до 18:00 должны обратиться в участковую или окружную избирательную комиссию с заявкой и потребовать внесения изменений в избирательный список", - говорится в сообщении ЦИК.Проверить данные желающие могут на официальном сайте cesko.ge, а также в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. Избиратели также могут позвонить на номер - 2 51 00 51.Агентство развития государственных сервисов передаст ЦИК обновленные данные 15 сентября. На его основании и будет составлен единой список избирателей к предстоящим выборам.Местные выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны выберут мэров городов и муниципалитетов и депутатов совещательных органов – сакребуло.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210825/kto-gde-propisan-tsik-gruzii-vyyasnyaet-adresa-izbirateley-k-vyboram-2021--258609224.html
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политика, общество, новости, грузия, местные выборы

ЦИК Грузии: истекает срок внесения изменений в список избирателей

14:36 14.09.2021 (обновлено: 15:05 14.09.2021)
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© photo: Sputnik / Alex ShlamovВыборы 21 ноября 2020 года. Брифинг в ЦИК Грузии
Выборы 21 ноября 2020 года. Брифинг в ЦИК Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© photo: Sputnik / Alex Shlamov
Проверить свои данные избиратели могут как на сайте Центризбиркома, так и в участковых избирательных комиссиях по месту жительства
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Центральная избирательная комиссия Грузии призывает граждан проявить высокую гражданскую ответственность и проверить свои данные в едином списке избирателей.
Сроки подачи запроса на внесение изменений в список истекает сегодня в 18:00 по местному времени.
"Грузинская мечта" нашла связь части местных наблюдателей с оппозицией>>
"Если вы обнаружите неточность в ваших данных или в данных членов вашей семьи, сегодня до 18:00 должны обратиться в участковую или окружную избирательную комиссию с заявкой и потребовать внесения изменений в избирательный список", - говорится в сообщении ЦИК.
Проверить данные желающие могут на официальном сайте cesko.ge, а также в участковой избирательной комиссии по месту регистрации. Избиратели также могут позвонить на номер - 2 51 00 51.
Избирательный участок в городе Зугдиди - Sputnik Грузия, 1920, 25.08.2021
Кто где прописан? ЦИК Грузии выясняет адреса избирателей к выборам 2021
25 августа, 17:48
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Агентство развития государственных сервисов передаст ЦИК обновленные данные 15 сентября. На его основании и будет составлен единой список избирателей к предстоящим выборам.
Местные выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны выберут мэров городов и муниципалитетов и депутатов совещательных органов – сакребуло.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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