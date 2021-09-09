https://sputnik-georgia.ru/20210909/gruzinskaya-mechta-nashla-svyaz-chasti-mestnykh-nablyudateley-s-oppozitsiey-259460242.html

"Грузинская мечта" нашла связь части местных наблюдателей с оппозицией

"Грузинская мечта" нашла связь части местных наблюдателей с оппозицией

Из зарегистрированных в ЦИК в качестве наблюдателей 62 местных организаций, 15 из них правящая партия подозревает в сотрудничестве с оппозицией 09.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-09T16:31+0400

2021-09-09T16:31+0400

2021-09-09T16:33+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 9 сен — Sputnik. Правящая партия "Грузинская мечта – демократическая Грузия" обвинила местные наблюдательные организации в прямых связях с оппозиционными партиями.К этому времени в Центральной избирательной комиссии зарегистрировано 62 местные организации, которые будут следить за предстоящими выборами в органы местного самоуправления 2 октября.Кто финансирует партию Гахария? Ответ экс-премьера Грузии>>Как заявил на специальном брифинге член правящей партии Гиви Миканадзе, выявлены 15 местных организаций, 12 из которых связаны с самой крупной оппозиционной партией Грузии – "Единое национальное движение", а три – с партией "Европейская Грузия"."Зачастую основной целью подобных наблюдательных организаций является воспрепятствование проведению избирательного процесса в соответствии с законодательством и провоцирование провокационных действий, чтобы создать впечатление проведения выборов с нарушениями", – заявил Миканадзе.По его словам, в случае наступления нежелательного результата для партий, большинство из указанных организаций используют эти средства, чтобы представить проведенные выборы сфальсифицированными и ввести в заблуждение как международное сообщество, так и местных избирателей."Оппозиционные партии, а особенно радикальная оппозиция не проводит активную предвыборную кампанию, что усиливает ощущение того, что они готовятся не ко 2 октября, а к деструкции 3 октября. С этой точки зрения с их стороны задействованы разные механизмы и по многим направлениями они осуществляю активную провокационную деятельность", – отметил Миканадзе.На обвинения правящей партии ответили в оппозиции. По словам члена партии "Единое национальное движение" Ники Оболадзе, сейчас главная проблема в том, что из-за пандемии многие международные наблюдатели не смогут приехать в Грузию."В этом проблема, а не в том, что оппозиционно настроенная часть общества собирается наблюдать за выборами. Если определенная часть общества будет следить за выборами и обнаружит значительные нарушения, а затем их обнародует, это может оказать влияние на политический процесс. Но здесь главное не найти нарушения, а в том, чтобы не нарушать", – заявил Оболадзе.Местные выборы в Грузии пройдут 2 октября. На них жители страны будут выбирать мэров городов и муниципалитетов и депутатов совещательных органов – сакребуло.Читайте также:Саакашвили обещает вернуться в Грузию – на этот раз любой ценойВыборы в Грузии 2021: НПО создали альтернативную избирательную комиссиюПартия "Для Грузии" экс-премьера Георгия Гахария выступила за досрочные выборыПодписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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