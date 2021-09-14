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Эпидемия коронавируса - люди в масках на предвыборной встрече - Sputnik Грузия, 1920
Четвертая волна
Грузия - в "красной зоне", страна переживает пик четвертой волны коронавируса. В больницах не осталось мест, и Минздрав вынужден разворачивать полевые госпитали. Одновременно болеют около 60 тысяч человек. При этом полный курс вакцинации прошло всего около 10% взрослого населения.
https://sputnik-georgia.ru/20210914/vaktsinirovalis-i-vyigrali--nazvany-imena-pervykh-pobediteley-kovid-loterei-v-gruzii-259584735.html
Вакцинировались и выиграли – названы имена первых победителей ковид-лотереи в Грузии
Вакцинировались и выиграли – названы имена первых победителей ковид-лотереи в Грузии
В первом розыгрыше поощрительной лотереи призы в 100 и 500 лари выиграли 160 вакцинированных гражданина 14.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-14T15:07+0400
2021-09-14T16:43+0400
четвертая волна
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ооо "лотерейная компания грузии"
вакцинация от коронавируса
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Победители первого розыгрыша поощрительной лотереи вакцинированных граждан "Вакцинируйся и выиграй" определены.Список первых счастливчиков, выигравших различные денежные призы, размещен на сайте Stopcov.lotto.ge.К концу года в Грузии будет вакцинировано до 60% взрослого населения&gt;&gt;В сегодняшнем розыгрыше участвуют граждане, вакцинированные до 13 сентября 2021 года, в последующие дни будут добавляться лица, вакцинированные после 13 сентября Выиграть могут даже те, кто успел сделать только одну дозу вакцины.Среди сегодняшних победителей жители Тбилиси, Мцхета, Тержолы, Рустави, Карели, Поти, Телави, Абаши, Ахалцихе, Душети и Кварели. Всего 160 человека, которые в общей сложности выиграли 20 тысяч лари.Проверить свое наличие среди победителей можно на сайте Stopcov.lotto.ge, введя личный номер.Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари. Финальный розыгрыш состоится в конце года, а призовой фонд составит 100 тысяч лари.У Лотерейной компании есть доступ к базам центра по контролю заболеваний, где идентифицированы все граждане, вакцинированные одной или двумя дозами вакцины. Победители определяются методом случайного отбора.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210913/glavnyy-epidemiolog-gruzii-nedovolen-pokazatelem-vaktsinatsii-sredi-uchiteley-259558078.html
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новости, грузия, ооо "лотерейная компания грузии", вакцинация от коронавируса, коронавирус covid-19

Вакцинировались и выиграли – названы имена первых победителей ковид-лотереи в Грузии

15:07 14.09.2021 (обновлено: 16:43 14.09.2021)
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© Ministry of Health & Social Affairs of AjaraЭпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии
Эпидемия коронавируса - вакцинация населения в Аджарии - Sputnik Грузия, 1920, 14.09.2021
© Ministry of Health & Social Affairs of Ajara
В первом розыгрыше поощрительной лотереи призы в 100 и 500 лари выиграли 160 вакцинированных гражданина
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Победители первого розыгрыша поощрительной лотереи вакцинированных граждан "Вакцинируйся и выиграй" определены.
Список первых счастливчиков, выигравших различные денежные призы, размещен на сайте Stopcov.lotto.ge.
К концу года в Грузии будет вакцинировано до 60% взрослого населения>>
В сегодняшнем розыгрыше участвуют граждане, вакцинированные до 13 сентября 2021 года, в последующие дни будут добавляться лица, вакцинированные после 13 сентября Выиграть могут даже те, кто успел сделать только одну дозу вакцины.
Среди сегодняшних победителей жители Тбилиси, Мцхета, Тержолы, Рустави, Карели, Поти, Телави, Абаши, Ахалцихе, Душети и Кварели. Всего 160 человека, которые в общей сложности выиграли 20 тысяч лари.
Проверить свое наличие среди победителей можно на сайте Stopcov.lotto.ge, введя личный номер.
Учеба в школе во время эпидемии коронавируса - дети и педагоги в масках - Sputnik Грузия, 1920, 13.09.2021
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Ежедневно в лотерею разыгрываются призы в 100 и 500 лари, еженедельно – тысяча, 1,5 тысячи, 5 тысяч и 10 тысяч лари. Финальный розыгрыш состоится в конце года, а призовой фонд составит 100 тысяч лари.
У Лотерейной компании есть доступ к базам центра по контролю заболеваний, где идентифицированы все граждане, вакцинированные одной или двумя дозами вакцины. Победители определяются методом случайного отбора.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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