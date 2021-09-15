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Дебаты в прямом эфире: грузинские политики попытались достучаться до избирателей

Дебаты в прямом эфире: грузинские политики попытались достучаться до избирателей

В прямом эфире Общественного вещателя у представителей партий была возможность убедить избирателей голосовать за них 15.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-15T00:31+0400

2021-09-15T00:31+0400

2021-09-15T00:31+0400

местные выборы в грузии 2021

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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Дебаты с участием лидеров представителей 10 партий, которые участвуют в выборах в органы местного самоуправления Грузии, состоялись во вторник вечером в эфире Первого канала.В дебатах приняли участие следующие политики: В первом блоке дебатов каждый из политиков в течение минуты ответил на вопрос - что означают для них предстоящие выборы в органы местного самоуправления. Для представителей оппозиционных партий предстоящие выборы станут своего рода референдумом и почвой для проведения досрочных парламентских выборов. В свою очередь, в "Грузинской мечте" уверены в победе своих кандидатов, как в Тбилиси, так и в регионах и в том, что предстоящие выборы лишь упрочат их позиции .После приветствия каждый из политиков мог в течение 30 секунд задать вопрос одному из оппонентов. На ответ участникам дебатов давались две минуты. Затем у задавшего вопрос было еще 30 секунд на анализ услышанного.Во втором блоке программы между Лашей Чхартишвили и Наной Девдариани произошел небольшой конфликт. Представитель "Лейбористов" обвинил Девдариани в том, что будучи председателем ЦИК Грузии во время правления Эдуарда Шеварнадзе она была сторонником "его режима" и поддерживала власть. В свою очередь, Девдариани отметила, что обвинения подобного рода неуместны и она гордиться каждым своим решением и шагом.На этом обвинения Чхартишвили не закончились. Он обвинил ведущего дебатов и Первый канал в проправительственной политике и в том, что новое здание вещателя не должно обходиться бюджету в 80 миллионов лари (около 26 миллионов долларов).Большинство вопросов оппозиции были обращены к представителю "Грузинской мечты". Вопросы касались Соглашения Шарля Мишеля, проблем инфраструктуры Тбилиси, обустройства новых мест для парковок, строительства ГЭС, оползневой зоны в Вашлиджвари и "кому принадлежит реальная власть в Грузии".А вот представитель "Грузинской мечты" Владимир (Ладо) Божадзе отказался задавать вопрос оппонентам, так как посчитал "что у них нет конкретной стратегии развития Тбилиси или регионов, а также программы".В третьем блоке дебатов каждому выступающему было дано по минуте на то, чтобы обратиться к избирателям и убедить их прийти на выборы.Уже 21 сентября "Первый канал" устраивает дебаты кандидатов в мэры Тбилиси.Выборы в местное самоуправление состоятся в стране 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210910/kto-pobedit-na-vyborakh-mera-tbilisi-gruzinskaya-mechta-obnarodovala-issledovanie--259497776.html

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