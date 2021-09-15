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Дебаты в прямом эфире: грузинские политики попытались достучаться до избирателей
Дебаты в прямом эфире: грузинские политики попытались достучаться до избирателей
В прямом эфире Общественного вещателя у представителей партий была возможность убедить избирателей голосовать за них 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T00:31+0400
2021-09-15T00:31+0400
2021-09-15T00:31+0400
местные выборы в грузии 2021
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ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik. Дебаты с участием лидеров представителей 10 партий, которые участвуют в выборах в органы местного самоуправления Грузии, состоялись во вторник вечером в эфире Первого канала.В дебатах приняли участие следующие политики: В первом блоке дебатов каждый из политиков в течение минуты ответил на вопрос - что означают для них предстоящие выборы в органы местного самоуправления. Для представителей оппозиционных партий предстоящие выборы станут своего рода референдумом и почвой для проведения досрочных парламентских выборов. В свою очередь, в "Грузинской мечте" уверены в победе своих кандидатов, как в Тбилиси, так и в регионах и в том, что предстоящие выборы лишь упрочат их позиции .После приветствия каждый из политиков мог в течение 30 секунд задать вопрос одному из оппонентов. На ответ участникам дебатов давались две минуты. Затем у задавшего вопрос было еще 30 секунд на анализ услышанного.Во втором блоке программы между Лашей Чхартишвили и Наной Девдариани произошел небольшой конфликт. Представитель "Лейбористов" обвинил Девдариани в том, что будучи председателем ЦИК Грузии во время правления Эдуарда Шеварнадзе она была сторонником "его режима" и поддерживала власть. В свою очередь, Девдариани отметила, что обвинения подобного рода неуместны и она гордиться каждым своим решением и шагом.На этом обвинения Чхартишвили не закончились. Он обвинил ведущего дебатов и Первый канал в проправительственной политике и в том, что новое здание вещателя не должно обходиться бюджету в 80 миллионов лари (около 26 миллионов долларов).Большинство вопросов оппозиции были обращены к представителю "Грузинской мечты". Вопросы касались Соглашения Шарля Мишеля, проблем инфраструктуры Тбилиси, обустройства новых мест для парковок, строительства ГЭС, оползневой зоны в Вашлиджвари и "кому принадлежит реальная власть в Грузии".А вот представитель "Грузинской мечты" Владимир (Ладо) Божадзе отказался задавать вопрос оппонентам, так как посчитал "что у них нет конкретной стратегии развития Тбилиси или регионов, а также программы".В третьем блоке дебатов каждому выступающему было дано по минуте на то, чтобы обратиться к избирателям и убедить их прийти на выборы.Уже 21 сентября "Первый канал" устраивает дебаты кандидатов в мэры Тбилиси.Выборы в местное самоуправление состоятся в стране 2 октября.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210910/kto-pobedit-na-vyborakh-mera-tbilisi-gruzinskaya-mechta-obnarodovala-issledovanie--259497776.html
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политика, новости, грузия, местные выборы, выборы
Дебаты в прямом эфире: грузинские политики попытались достучаться до избирателей
В прямом эфире Общественного вещателя у представителей партий была возможность убедить избирателей голосовать за них
ТБИЛИСИ, 14 сен — Sputnik.
Дебаты с участием лидеров представителей 10 партий, которые участвуют в выборах в органы местного самоуправления Грузии, состоялись во вторник вечером в эфире Первого канала
.
В дебатах приняли участие следующие политики:
Вахтанг Иашвили - "Третья сила - Стратегия Агмашенебели"
Бесик Донадзе - "Европейская Грузия - движение за свободу"
Анна Гоголадзе - "Единое национальное движение"
Мамука Гамкрелидзе - "Европейские демократы"
Пати Барджадзе - "Алеко Элисашвили - Граждане"
Нана Девдариани - "Альянс патриотов Грузии" (Ирма Инашвили Давид Тархан-Моурави"
Каха Жгенти - "Лело для Грузии"
Лаша Чхартишвили - "Лейбористская партия"
Владимир Божадзе - "Грузинская мечта - демократическая Грузия"
В первом блоке дебатов каждый из политиков в течение минуты ответил на вопрос - что означают для них предстоящие выборы в органы местного самоуправления. Для представителей оппозиционных партий предстоящие выборы станут своего рода референдумом и почвой для проведения досрочных парламентских выборов. В свою очередь, в "Грузинской мечте" уверены в победе своих кандидатов, как в Тбилиси, так и в регионах и в том, что предстоящие выборы лишь упрочат их позиции .
После приветствия каждый из политиков мог в течение 30 секунд задать вопрос одному из оппонентов. На ответ участникам дебатов давались две минуты. Затем у задавшего вопрос было еще 30 секунд на анализ услышанного.
Во втором блоке программы между Лашей Чхартишвили и Наной Девдариани произошел небольшой конфликт. Представитель "Лейбористов" обвинил Девдариани в том, что будучи председателем ЦИК Грузии во время правления Эдуарда Шеварнадзе она была сторонником "его режима" и поддерживала власть. В свою очередь, Девдариани отметила, что обвинения подобного рода неуместны и она гордиться каждым своим решением и шагом.
На этом обвинения Чхартишвили не закончились. Он обвинил ведущего дебатов и Первый канал в проправительственной политике и в том, что новое здание вещателя не должно обходиться бюджету в 80 миллионов лари (около 26 миллионов долларов).
Большинство вопросов оппозиции были обращены к представителю "Грузинской мечты". Вопросы касались Соглашения Шарля Мишеля, проблем инфраструктуры Тбилиси, обустройства новых мест для парковок, строительства ГЭС, оползневой зоны в Вашлиджвари и "кому принадлежит реальная власть в Грузии".
А вот представитель "Грузинской мечты" Владимир (Ладо) Божадзе отказался задавать вопрос оппонентам, так как посчитал "что у них нет конкретной стратегии развития Тбилиси или регионов, а также программы".
"У меня был бы вопрос к моим коллегам, если бы у них было свое видение того, как должен развиваться наш город или наши регионы... Поэтому вопросов у меня нет. Но я готов, услышать ваши вопросы", - сказал Божадзе.
В третьем блоке дебатов каждому выступающему было дано по минуте на то, чтобы обратиться к избирателям и убедить их прийти на выборы.
Уже 21 сентября "Первый канал" устраивает дебаты кандидатов в мэры Тбилиси.
Выборы в местное самоуправление состоятся в стране 2 октября.
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