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https://sputnik-georgia.ru/20210915/nepriyatnoe-zrelische-polugolyy-tarzan-uzhasnul-poklonnits-korolevoy---259617102.html
"Неприятное зрелище": полуголый Тарзан ужаснул поклонниц Королевой
"Неприятное зрелище": полуголый Тарзан ужаснул поклонниц Королевой
51-летний танцор наглядно показал, как поддерживает свою форму. Но вместо накаченного тела фанатки увидели нечто другое 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T16:36+0400
2021-09-15T16:36+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
наташа королева
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Российский танцор и муж певицы Наташи Королевой Тарзан (Сергей Глушко) ужаснул Сеть – новое видео звезды разочаровало поклонниц. 51-летний Глушко любит обнажаться не только на сцене, но и в соцсетях. Танцор часто публикует откровенные фотографии и видео. Недавно он повторил свой любимый трюк, который вызвал смущение у всех подписчиков. Тарзан показал свою тренировку и ужаснул поклонниц своей супруги – видео с полуголым танцором произвело фурор в Сети. В кадре артист показался без одежды, прикрывшись полотенцем. Тарзан приступил к упражнениям с усмешкой. "Изометрия – занятие для очень ленивых. Но лучше, чем ничего", – подписал видео Сергей. Избранник Королевой показал подкаченные мышцы и белозубую улыбку, но это не спасло положения. Многие подписчицы отметили, что Тарзан – больше не секс-символ. "Неприятное зрелище", "Некрасиво, честно", "Возраст берет свое", "Стареет дружок", "Вышел в тираж", – прокомментировали в Сети. Читайте также:
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наташа королева, российский шоу-бизнес

"Неприятное зрелище": полуголый Тарзан ужаснул поклонниц Королевой

16:36 15.09.2021
138
© photo: Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкОткрытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin
Открытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© photo: Sputnik / Andrey Stenin
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51-летний танцор наглядно показал, как поддерживает свою форму. Но вместо накаченного тела фанатки увидели нечто другое
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Российский танцор и муж певицы Наташи Королевой Тарзан (Сергей Глушко) ужаснул Сеть – новое видео звезды разочаровало поклонниц.
51-летний Глушко любит обнажаться не только на сцене, но и в соцсетях. Танцор часто публикует откровенные фотографии и видео. Недавно он повторил свой любимый трюк, который вызвал смущение у всех подписчиков.
Тарзан показал свою тренировку и ужаснул поклонниц своей супруги – видео с полуголым танцором произвело фурор в Сети. В кадре артист показался без одежды, прикрывшись полотенцем. Тарзан приступил к упражнениям с усмешкой.
"Изометрия – занятие для очень ленивых. Но лучше, чем ничего", – подписал видео Сергей. Избранник Королевой показал подкаченные мышцы и белозубую улыбку, но это не спасло положения. Многие подписчицы отметили, что Тарзан – больше не секс-символ.
"Неприятное зрелище", "Некрасиво, честно", "Возраст берет свое", "Стареет дружок", "Вышел в тираж", – прокомментировали в Сети.
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