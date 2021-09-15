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"Неприятное зрелище": полуголый Тарзан ужаснул поклонниц Королевой
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© photo: Sputnik / Andrey Stenin / Перейти в фотобанкОткрытие нового представительства Дома Моды Valentin Yudashkin
© photo: Sputnik / Andrey Stenin/
51-летний танцор наглядно показал, как поддерживает свою форму. Но вместо накаченного тела фанатки увидели нечто другое
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Российский танцор и муж певицы Наташи Королевой Тарзан (Сергей Глушко) ужаснул Сеть – новое видео звезды разочаровало поклонниц.
51-летний Глушко любит обнажаться не только на сцене, но и в соцсетях. Танцор часто публикует откровенные фотографии и видео. Недавно он повторил свой любимый трюк, который вызвал смущение у всех подписчиков.
Тарзан показал свою тренировку и ужаснул поклонниц своей супруги – видео с полуголым танцором произвело фурор в Сети. В кадре артист показался без одежды, прикрывшись полотенцем. Тарзан приступил к упражнениям с усмешкой.
"Изометрия – занятие для очень ленивых. Но лучше, чем ничего", – подписал видео Сергей. Избранник Королевой показал подкаченные мышцы и белозубую улыбку, но это не спасло положения. Многие подписчицы отметили, что Тарзан – больше не секс-символ.
"Неприятное зрелище", "Некрасиво, честно", "Возраст берет свое", "Стареет дружок", "Вышел в тираж", – прокомментировали в Сети.
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