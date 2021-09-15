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В дело об экстрадиции в Грузию Мегиса Кардава вмешалась ООН
В дело об экстрадиции в Грузию Мегиса Кардава вмешалась ООН
Бывший начальник военной полиции Грузии, обвиняемый по более десяти уголовным делам, взят под международную протекцию 15.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-15T18:45+0400
2021-09-15T18:45+0400
новости
грузия
украина
экстрадиция
мегис кардава
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ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Вопрос экстрадиции с Украины бывшего начальника военной полиции Грузии Мегиса Кардава в течение трех месяцев рассмотрит ООН, об этом Sputnik сообщил адвокат Кардава Малхаз Велиджанашвили.13 сентября украинский суд принял решение передать Грузии разыскиваемого грузинскими властями чиновника времен Михаила Саакашвили в течение ближайших двух недель, об этом СМИ заявил украинский адвокат Кардава Максим Сиченко.Украина экстрадирует в Грузию чиновника времен Саакашвили&gt;&gt;С момента ареста Кардава находился на Украине под домашним арестом. 11 сентября стало известно, что украинские власти готовы его экстрадировать в Грузию. В тот же день появилась информация о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы в доме, куда он приехал в гости.Точная причина смерти пока неизвестна. Украинская пресса не исключает, что это связано с профессиональной деятельностью судьи.По словам адвоката Малхаза Велиджанашвили, международная протекция, под которую взят Кардава, свидетельствует о том, что против его подзащитного ведется политическое преследование, и в Организации Объединенных наций об этом знают."Что касается процедур, то, на мой взгляд, политическое преследование против него (Кардава) настолько очевидно, что подлинно демократическое государство не может его выдать. Если конечно же Украина хочет быть в ряду демократических стран. Наверное, это то, что видела ООН, и поэтому прекратила эту процедуру, которая проходила совершенно незаконно", – сказал юрист.Как рассказал Велиджанашвили, документ действителен в течение трех месяцев после публикации. За это время ООН рассмотрит дело Кардава и даст украинской стороне рекомендации."ООН изучит это дело в течение трех месяцев, и, возможно, представит какие-то рекомендации", – сказал Велиджанашвили.Вместе с тем адвокат отметил, что Украина еще не решила вопрос о предоставлении Кардава политического убежища, поэтому параллельно вести дело о его экстрадиции – изначально ошибочно.Прокуратура Грузии требует экстрадиции Мегис Кардава по более чем десяти уголовным делам, в которых он фигурирует. Кардава заочно вынесли несколько обвинительных приговоров. Он был заочно признан виновным в "унижающем или бесчеловечном обращении" по т. н. тюремному бунту и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. К семи годам и шести месяцам тюрьмы его приговорили за пытки заключенных по делу "Навтлугской спецоперации".Еще один обвинительный приговор против Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района (регион Самегрело - Земо Сванети). За это он получил девять лет тюрьмы.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210912/ukrainskiy-sudya-zanimavshiysya-delom-ob-ekstraditsii-megisa-kardava-nayden-mertvym-259537943.html
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новости, грузия, украина, экстрадиция, мегис кардава

В дело об экстрадиции в Грузию Мегиса Кардава вмешалась ООН

18:45 15.09.2021
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© Sputnik / Vladimir UmikashviliЗадержание преступника
Задержание преступника - Sputnik Грузия, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Vladimir Umikashvili
Бывший начальник военной полиции Грузии, обвиняемый по более десяти уголовным делам, взят под международную протекцию
ТБИЛИСИ, 15 сен — Sputnik. Вопрос экстрадиции с Украины бывшего начальника военной полиции Грузии Мегиса Кардава в течение трех месяцев рассмотрит ООН, об этом Sputnik сообщил адвокат Кардава Малхаз Велиджанашвили.
13 сентября украинский суд принял решение передать Грузии разыскиваемого грузинскими властями чиновника времен Михаила Саакашвили в течение ближайших двух недель, об этом СМИ заявил украинский адвокат Кардава Максим Сиченко.
Украина экстрадирует в Грузию чиновника времен Саакашвили>>
С момента ареста Кардава находился на Украине под домашним арестом. 11 сентября стало известно, что украинские власти готовы его экстрадировать в Грузию. В тот же день появилась информация о смерти украинского судьи, который рассматривал дело об экстрадиции. Тело Виталия Писанца было найдено в селе Погребы в доме, куда он приехал в гости.
Точная причина смерти пока неизвестна. Украинская пресса не исключает, что это связано с профессиональной деятельностью судьи.
По словам адвоката Малхаза Велиджанашвили, международная протекция, под которую взят Кардава, свидетельствует о том, что против его подзащитного ведется политическое преследование, и в Организации Объединенных наций об этом знают.
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"Что касается процедур, то, на мой взгляд, политическое преследование против него (Кардава) настолько очевидно, что подлинно демократическое государство не может его выдать. Если конечно же Украина хочет быть в ряду демократических стран. Наверное, это то, что видела ООН, и поэтому прекратила эту процедуру, которая проходила совершенно незаконно", – сказал юрист.
Как рассказал Велиджанашвили, документ действителен в течение трех месяцев после публикации. За это время ООН рассмотрит дело Кардава и даст украинской стороне рекомендации.
"ООН изучит это дело в течение трех месяцев, и, возможно, представит какие-то рекомендации", – сказал Велиджанашвили.
Вместе с тем адвокат отметил, что Украина еще не решила вопрос о предоставлении Кардава политического убежища, поэтому параллельно вести дело о его экстрадиции – изначально ошибочно.
Прокуратура Грузии требует экстрадиции Мегис Кардава по более чем десяти уголовным делам, в которых он фигурирует. Кардава заочно вынесли несколько обвинительных приговоров. Он был заочно признан виновным в "унижающем или бесчеловечном обращении" по т. н. тюремному бунту и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. К семи годам и шести месяцам тюрьмы его приговорили за пытки заключенных по делу "Навтлугской спецоперации".
Еще один обвинительный приговор против Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района (регион Самегрело - Земо Сванети). За это он получил девять лет тюрьмы.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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