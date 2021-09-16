https://sputnik-georgia.ru/20210916/biznes-assotsiatsiya-delovoy-klimat-v-gruzii-uluchshaetsya-259629441.html

Бизнес-ассоциация: деловой климат в Грузии улучшается

Бизнес-ассоциация: деловой климат в Грузии улучшается

Бизнес приспособился к пандемии – грузинские предприниматели настроены оптимистично, несмотря на все еще имеющиеся проблемы 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T07:01+0400

2021-09-16T07:01+0400

2021-09-16T09:19+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Вместе с ростом экономики в Грузии улучается и деловой климат, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ) за третий квартал 2021 года.Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 70 ведущих компаний страны, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов.Экспорт из Грузии продолжает расти>>Согласно Индексу БАГ за третий квартал 2021 года, опрошенные компании положительно оценили свою текущую ситуацию и ожидания на последующие шесть месяцев.В то же время, на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации в стране, деловой настрой лишь незначительно спал и по-прежнему остается заметно позитивным. Эта оценка показывает, что несмотря на небольшое замедление экономической активности и возможные негативные последствия следующей волны пандемии, бизнес ожидает быстрого восстановления экономики.Положительная динамика, начавшаяся в предыдущих кварталах в результате снятия ограничений, сохраняется и в третьем квартале. БАГ отмечает, что результаты третьего квартала 2021 года значительно улучшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что связано с адаптацией бизнеса к обстоятельствам, созданным пандемией и оживлением экономики.Согласно исследованию, бизнес-среда больше не ожидает резкого ухудшения, а это означает, что, в отличие от прошлого года, негативное влияние пандемии уменьшилось.В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство.В третьем квартале текущего года, по сравнению со вторым кварталом, показатель делового климата положительный для всех секторов, кроме промышленного. Несмотря на ухудшение, опрошенные компании, работающие в этой отрасли оценивают текущую ситуацию положительно.Что касается строительного сектора, несмотря на улучшение показателя, компании настроены пессимистично.Самую положительную оценку предприниматели дали сектору торговли. По информации БАГ, 43,2% опрошенных компаний увеличили продажи.Занятость населенияПо исследованию БАГ, 23,6% опрошенных компаний заявляют, что число нанятых ими сотрудников выросло, лишь 4,7% говорят о сокращении штата.Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось, и не ждет изменений и в четвертом квартале.Что мешает бизнесу в ГрузииНестабильность обменного курса лари, правовые и административные барьеры, отсутствие спроса на товары и услуги, нехватка специалистов являются самыми негативными факторами, влияющими на бизнес, считают 75% опрошенных предпринимателей.В третьем квартале, в отличие от предыдущих, в этот перечень не вошли ограниченные финансовые ресурсы.Среди проблем в текущем квартале первое место по-прежнему занимает нестабильность национальной валюты – 68% опрошенных называют этот фактор помехой.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, бизнес