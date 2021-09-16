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https://sputnik-georgia.ru/20210916/esche-stroynee-lolita-vyshla-v-svet-posle-smeny-imidzha-259640277.html
"Еще стройнее": Лолита вышла в свет после смены имиджа
"Еще стройнее": Лолита вышла в свет после смены имиджа
57-летняя звезда показала новый облегающий наряд и похвасталась результатами своего преображения 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T12:21+0400
2021-09-16T12:52+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
лолита милявская
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Российская певица Лолита поразила фанатов новым образом – звезда похудела и сменила свой имидж. 57-летняя Лолита Милявская развелась с пятым супругом и всерьез занялась собой. Артистка сменила гардероб и занялась своей фигурой. Также она стала чаще выходить в люди и общаться с коллегами. Недавно певица посетила концерт Нонны Гришаевой и поразила всех. Поклонники оценили новый имидж похудевшей Лолиты. На мероприятии звезда появилась в наряде черного цвета. Лолита примерила брюки-дудочки, а также свитер с открытыми плечами. Свою осиную талию артистка подчеркнула массивным поясом. Новая прическа звезды также не осталась без внимания – Лолита коротко подстриглась и сделала челку. Поклонники Милявской впали в восторг от стильного образа звезды и осыпали ее комплиментами. "Еще стройнее!", "Шикарно выглядит наша Лола", "На молодую девочку похожа", "С каждым годом краше и краше", "Совсем исхудала", "Стильная прическа", – написали фанаты.Читайте также:
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лолита милявская, российский шоу-бизнес

"Еще стройнее": Лолита вышла в свет после смены имиджа

12:21 16.09.2021 (обновлено: 12:52 16.09.2021)
243
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкПевица Лолита Милявская
Певица Лолита Милявская - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
57-летняя звезда показала новый облегающий наряд и похвасталась результатами своего преображения
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Российская певица Лолита поразила фанатов новым образом – звезда похудела и сменила свой имидж.
57-летняя Лолита Милявская развелась с пятым супругом и всерьез занялась собой. Артистка сменила гардероб и занялась своей фигурой. Также она стала чаще выходить в люди и общаться с коллегами.
Недавно певица посетила концерт Нонны Гришаевой и поразила всех. Поклонники оценили новый имидж похудевшей Лолиты. На мероприятии звезда появилась в наряде черного цвета.
Лолита примерила брюки-дудочки, а также свитер с открытыми плечами. Свою осиную талию артистка подчеркнула массивным поясом. Новая прическа звезды также не осталась без внимания – Лолита коротко подстриглась и сделала челку.
Поклонники Милявской впали в восторг от стильного образа звезды и осыпали ее комплиментами. "Еще стройнее!", "Шикарно выглядит наша Лола", "На молодую девочку похожа", "С каждым годом краше и краше", "Совсем исхудала", "Стильная прическа", – написали фанаты.
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