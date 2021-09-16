https://sputnik-georgia.ru/20210916/esche-stroynee-lolita-vyshla-v-svet-posle-smeny-imidzha-259640277.html

"Еще стройнее": Лолита вышла в свет после смены имиджа

"Еще стройнее": Лолита вышла в свет после смены имиджа

57-летняя звезда показала новый облегающий наряд и похвасталась результатами своего преображения 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T12:21+0400

2021-09-16T12:21+0400

2021-09-16T12:52+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

лолита милявская

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Российская певица Лолита поразила фанатов новым образом – звезда похудела и сменила свой имидж. 57-летняя Лолита Милявская развелась с пятым супругом и всерьез занялась собой. Артистка сменила гардероб и занялась своей фигурой. Также она стала чаще выходить в люди и общаться с коллегами. Недавно певица посетила концерт Нонны Гришаевой и поразила всех. Поклонники оценили новый имидж похудевшей Лолиты. На мероприятии звезда появилась в наряде черного цвета. Лолита примерила брюки-дудочки, а также свитер с открытыми плечами. Свою осиную талию артистка подчеркнула массивным поясом. Новая прическа звезды также не осталась без внимания – Лолита коротко подстриглась и сделала челку. Поклонники Милявской впали в восторг от стильного образа звезды и осыпали ее комплиментами. "Еще стройнее!", "Шикарно выглядит наша Лола", "На молодую девочку похожа", "С каждым годом краше и краше", "Совсем исхудала", "Стильная прическа", – написали фанаты.Читайте также:

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лолита милявская, российский шоу-бизнес