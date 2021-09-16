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Корсет и фата: Мадонна превратилась в сексуальную невесту
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© REUTERS / Brendan McDermidПевица Мадонна на балу Института костюма Met Gala 2018 в Нью-Йорке
© REUTERS / Brendan McDermid
Фанатам не понравился новый образ королевы американской поп-сцены – поток критики в сторону певицы заполонил Сеть
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Американская певица Мадонна вызвала критику в Сети – фанатам не понравился образ сексуальной невесты, который звезда примерила недавно.
63-летняя Мадонна любит провоцировать фанатов. Она носит дерзкие наряды и экспериментирует с внешностью, надевая парики и играя с макияжем. Но недавний образ звезды вызвал ажиотаж в Сети.
Звезда поделилась парой снимков, на которых показала себя в образе необычной невесты. Мадонна облачилась в корсет, сетчатые колготки и туфли. Но главным аксессуаром стала белая фата.
Свой образ артистка дополнила ажурными перчатками, цепочками и подвесками, а также разными браслетами.
"В этот день я вышла замуж за восхищение", – отметила звезда в сторис Инстаграм, но не стала разъяснять, что имела ввиду.
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