https://sputnik-georgia.ru/20210916/korset-i-fata-madonna-prevratilas-v-seksualnuyu-nevestu--259650056.html

Корсет и фата: Мадонна превратилась в сексуальную невесту

Корсет и фата: Мадонна превратилась в сексуальную невесту

Фанатам не понравился новый образ королевы американской поп-сцены – поток критики в сторону певицы заполонил Сеть 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T16:16+0400

2021-09-16T16:16+0400

2021-09-16T16:16+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

мадонна

зарубежные звезды

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/24172/30/241723066_0:0:2867:1614_1920x0_80_0_0_481db8ef6345ab5cf87ca390c93a2bbd.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Американская певица Мадонна вызвала критику в Сети – фанатам не понравился образ сексуальной невесты, который звезда примерила недавно. 63-летняя Мадонна любит провоцировать фанатов. Она носит дерзкие наряды и экспериментирует с внешностью, надевая парики и играя с макияжем. Но недавний образ звезды вызвал ажиотаж в Сети. Звезда поделилась парой снимков, на которых показала себя в образе необычной невесты. Мадонна облачилась в корсет, сетчатые колготки и туфли. Но главным аксессуаром стала белая фата. Свой образ артистка дополнила ажурными перчатками, цепочками и подвесками, а также разными браслетами. "В этот день я вышла замуж за восхищение", – отметила звезда в сторис Инстаграм, но не стала разъяснять, что имела ввиду.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

мадонна, зарубежные звезды