https://sputnik-georgia.ru/20210916/mashina-v-khlam---lider-girchi---bolshe-svobody-ustroil-performans-u-zdaniya-sgb-259658348.html

Машина в хлам - лидер "Гирчи - больше свободы" устроил перформанс у здания СГБ

Машина в хлам - лидер "Гирчи - больше свободы" устроил перформанс у здания СГБ

Scoda Octavia ассоциируется у нас в сотрудниками спецслужб, заявил Зураб Джапаридзе после того, как участники акции расправились с машиной 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T20:43+0400

2021-09-16T20:43+0400

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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии Грузии "Гирчи - больше свободы", депутат парламента Зураб Джапаридзе вместе с однопартийцами устроил перфоманс у Службы госбезопасности в Тбилиси.В знак протеста против "тотальной" слежки и прослушки участники акции на глазах у всех разбили пригнанную ими машину. В Тбилиси протестуют против принуждения к вакцинации>>Как заявил Джапаридзе, они выбрали автомобиль марки Scoda Octavia, поскольку она ассоциируется у них с сотрудниками спецслужб.На опубликованном Джапаридзе в Facebook видео и фото видно, как несколько человек кувалдами крушат "Шкоду"."С этого здания управляется страна, с этого здания проводятся выборы... С этой структурой будет покончено, как только смениться власть. Их символ "Шкода Октавия", он должен быть разбит. Можете смотреть", - сказал Джапаридзе.Перформанс Джапаридзе завершила подоспевшая полиция. На кадрах видно, как сотрудники патрульной полиции сажают в машину несколько задержанных активистов.В Грузии в эти дни активно муссируется скандал с тайным прослушиванием священнослужителей, дипломатов, грузинских политиков и журналистов, которые якобы вела Служба госбезопасности. Сотни аудиофайлов главным оппозиционным телеканалам отправил экс-чиновник СГБ. Генеральная прокуратура Грузии уже начала следствие. Уголовное дело возбуждено по статье - нарушение тайны частной коммуникации. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210909/uvazhayte-zhenschin-v-politike-v-tsentre-tbilisi-proshla-aktsiya-protesta-259458914.html

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