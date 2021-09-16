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Машина в хлам - лидер "Гирчи - больше свободы" устроил перформанс у здания СГБ
Машина в хлам - лидер "Гирчи - больше свободы" устроил перформанс у здания СГБ
Scoda Octavia ассоциируется у нас в сотрудниками спецслужб, заявил Зураб Джапаридзе после того, как участники акции расправились с машиной 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T20:43+0400
2021-09-16T21:39+0400
политика
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партия "гирчи"
сгб
акция
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии Грузии "Гирчи - больше свободы", депутат парламента Зураб Джапаридзе вместе с однопартийцами устроил перфоманс у Службы госбезопасности в Тбилиси.В знак протеста против "тотальной" слежки и прослушки участники акции на глазах у всех разбили пригнанную ими машину. В Тбилиси протестуют против принуждения к вакцинации&gt;&gt;Как заявил Джапаридзе, они выбрали автомобиль марки Scoda Octavia, поскольку она ассоциируется у них с сотрудниками спецслужб.На опубликованном Джапаридзе в Facebook видео и фото видно, как несколько человек кувалдами крушат "Шкоду"."С этого здания управляется страна, с этого здания проводятся выборы... С этой структурой будет покончено, как только смениться власть. Их символ "Шкода Октавия", он должен быть разбит. Можете смотреть", - сказал Джапаридзе.Перформанс Джапаридзе завершила подоспевшая полиция. На кадрах видно, как сотрудники патрульной полиции сажают в машину несколько задержанных активистов.В Грузии в эти дни активно муссируется скандал с тайным прослушиванием священнослужителей, дипломатов, грузинских политиков и журналистов, которые якобы вела Служба госбезопасности. Сотни аудиофайлов главным оппозиционным телеканалам отправил экс-чиновник СГБ. Генеральная прокуратура Грузии уже начала следствие. Уголовное дело возбуждено по статье - нарушение тайны частной коммуникации. Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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политика, новости, грузия, партия "гирчи", сгб, акция

Машина в хлам - лидер "Гирчи - больше свободы" устроил перформанс у здания СГБ

20:43 16.09.2021 (обновлено: 21:39 16.09.2021)
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© Facebook / Zurab Girchi JaparidzeЗураб Джапаридзе и представители его партии у здания Службы госбезопасности Грузии во время акции протеста
Зураб Джапаридзе и представители его партии у здания Службы госбезопасности Грузии во время акции протеста - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
© Facebook / Zurab Girchi Japaridze
Scoda Octavia ассоциируется у нас в сотрудниками спецслужб, заявил Зураб Джапаридзе после того, как участники акции расправились с машиной
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Лидер оппозиционной партии Грузии "Гирчи - больше свободы", депутат парламента Зураб Джапаридзе вместе с однопартийцами устроил перфоманс у Службы госбезопасности в Тбилиси.
В знак протеста против "тотальной" слежки и прослушки участники акции на глазах у всех разбили пригнанную ими машину.
В Тбилиси протестуют против принуждения к вакцинации>>
Как заявил Джапаридзе, они выбрали автомобиль марки Scoda Octavia, поскольку она ассоциируется у них с сотрудниками спецслужб.
На опубликованном Джапаридзе в Facebook видео и фото видно, как несколько человек кувалдами крушат "Шкоду".
"С этого здания управляется страна, с этого здания проводятся выборы... С этой структурой будет покончено, как только смениться власть. Их символ "Шкода Октавия", он должен быть разбит. Можете смотреть", - сказал Джапаридзе.
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Перформанс Джапаридзе завершила подоспевшая полиция. На кадрах видно, как сотрудники патрульной полиции сажают в машину несколько задержанных активистов.
© Facebook / Zurab Girchi JaparidzeРазбитый сторонниками Зураба "Гирчи" Джапаридзе автомобиль "Шкода"
Разбитый сторонниками Зураба Гирчи Джапаридзе автомобиль Шкода - Sputnik Грузия, 1920, 16.09.2021
Разбитый сторонниками Зураба "Гирчи" Джапаридзе автомобиль "Шкода"
© Facebook / Zurab Girchi Japaridze
В Грузии в эти дни активно муссируется скандал с тайным прослушиванием священнослужителей, дипломатов, грузинских политиков и журналистов, которые якобы вела Служба госбезопасности. Сотни аудиофайлов главным оппозиционным телеканалам отправил экс-чиновник СГБ.
Генеральная прокуратура Грузии уже начала следствие. Уголовное дело возбуждено по статье - нарушение тайны частной коммуникации.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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