https://sputnik-georgia.ru/20210916/tsaritsa-ani-lorak-vyshla-v-svet-v-neskromnom-bra-s-tsepyami-259652360.html
Царица! Ани Лорак вышла в свет в нескромном бра с цепями
Царица! Ани Лорак вышла в свет в нескромном бра с цепями
42-летняя звезда появилась на красной дорожке премии "Русского радио" и удивила поклонников 16.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-16T17:17+0400
2021-09-16T17:17+0400
2021-09-16T17:17+0400
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ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Российско-украинская певица Ани Лорак удивила фанатов – звезда вышла в свет в крайне нескромном образе и показала декольте в цепях. Лорак часто выходит на светские мероприятия. Недавно она посетила вечеринку "Русского радио". Банкет посетили и другие звезды – Анфиса Чехова, Наталья Подольская, Кристина Орбакайте и еще множество артистов, но внимание публики было приковано к Лорак. Ани вышла в свет в нескромном образе – звезда облачилась в черное бра с глубоким декольте и цепями, дополнив его жакетом, брюками и босоножками на каблуках. Стильная прическа Лорак также понравилась зрителям – длинный и гладкий хвост очень подошел к выразительному макияжу певицы. "Прямо царица", "Фигурка блеск", "Выигрывает среди коллег", "Животик оголенный оригинально, а талия-то какая", "Лучший наряд– у вас", – пишут поклонники в Сети.Читайте также:
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ани лорак, российский шоу-бизнес
Царица! Ани Лорак вышла в свет в нескромном бра с цепями
42-летняя звезда появилась на красной дорожке премии "Русского радио" и удивила поклонников
ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Российско-украинская певица Ани Лорак удивила фанатов – звезда вышла в свет в крайне нескромном образе и показала декольте в цепях.
Лорак часто выходит на светские мероприятия. Недавно она посетила вечеринку "Русского радио". Банкет посетили и другие звезды – Анфиса Чехова, Наталья Подольская, Кристина Орбакайте и еще множество артистов, но внимание публики было приковано к Лорак.
Ани вышла в свет в нескромном образе – звезда облачилась в черное бра с глубоким декольте и цепями, дополнив его жакетом, брюками и босоножками на каблуках. Стильная прическа Лорак также понравилась зрителям – длинный и гладкий хвост очень подошел к выразительному макияжу певицы.
"Прямо царица", "Фигурка блеск", "Выигрывает среди коллег", "Животик оголенный оригинально, а талия-то какая", "Лучший наряд– у вас", – пишут поклонники в Сети.
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