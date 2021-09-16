https://sputnik-georgia.ru/20210916/tsaritsa-ani-lorak-vyshla-v-svet-v-neskromnom-bra-s-tsepyami-259652360.html

Царица! Ани Лорак вышла в свет в нескромном бра с цепями

Царица! Ани Лорак вышла в свет в нескромном бра с цепями

42-летняя звезда появилась на красной дорожке премии "Русского радио" и удивила поклонников 16.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-16T17:17+0400

2021-09-16T17:17+0400

2021-09-16T17:17+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ани лорак

российский шоу-бизнес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/01/251898555_0:0:3061:1722_1920x0_80_0_0_ebb6d8967c625a427cc12081468014d6.jpg

ТБИЛИСИ, 16 сен — Sputnik. Российско-украинская певица Ани Лорак удивила фанатов – звезда вышла в свет в крайне нескромном образе и показала декольте в цепях. Лорак часто выходит на светские мероприятия. Недавно она посетила вечеринку "Русского радио". Банкет посетили и другие звезды – Анфиса Чехова, Наталья Подольская, Кристина Орбакайте и еще множество артистов, но внимание публики было приковано к Лорак. Ани вышла в свет в нескромном образе – звезда облачилась в черное бра с глубоким декольте и цепями, дополнив его жакетом, брюками и босоножками на каблуках. Стильная прическа Лорак также понравилась зрителям – длинный и гладкий хвост очень подошел к выразительному макияжу певицы. "Прямо царица", "Фигурка блеск", "Выигрывает среди коллег", "Животик оголенный оригинально, а талия-то какая", "Лучший наряд– у вас", – пишут поклонники в Сети.Читайте также:

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ани лорак, российский шоу-бизнес