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Убийство гражданки Австралии: обвинение предъявлено 33-летнему жителю Тбилиси
Убийство гражданки Австралии: обвинение предъявлено 33-летнему жителю Тбилиси
Обвинение подозреваемому предъявлено по двумя статьям УК Грузии, ему грозит лишение свободы от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T13:31+0400
2021-09-10T13:42+0400
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убийство
прокуратура
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ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение 33-летнему жителю Тбилиси, задержанному по факту убийства гражданки Австралии Шанай Брук при отягчающих обстоятельствах.Как сообщает Генпрокуратура, следствие установило, что 30 июня 2021 года, примерно в 16:00 по местному времени в Тбилиси, на территории, прилегающей к парку Мтацминда, обвиняемый напал на Шанай Брук с целью завладения ее личными вещами.Убийство гражданки Австралии в Тбилиси раскрыто&gt;&gt;Жертва оказала нападавшему сопротивление. После чего обвиняемый нанес ей ножевое ранение в шею и задушил ее. После этого он завладел личными вещами жертвы и попытался скрыть следы преступления, прикрыв тело ветками. А орудие убийства – нож – бросил недалеко от места преступления и скрылся.В ходе расследования резонансного убийства было проведено несколько сотен следственных действий, опрошено более 200 человек, в том числе друзья, сотрудники и соседи погибшей женщины. Кроме того, образцы ДНК, найденные на теле убитой, были отправлены в 194 государства-члена Интерпола для сравнения с их базами. С целью идентификации преступника был составлен фоторобот, который разослали всем оперативным подразделениям. Также был изучен маршрут передвижения Шанай Брук по изъятым видеозаписям камер наблюдения.Полиция задержала обвиняемого на основании решения судьи 8 сентября.Обвинение ему предъявлено по двум статьям УК Грузии: "Разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение".Обвиняемому грозит лишение свободы от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.Читайте также:МВД Грузии: делаем все возможное для скорейшего раскрытия убийства гражданки АвстралииУбийство гражданки Австралии в Тбилиси: задержанный не признает виныТело гражданки Австралии доставят на родину: расходы покроет правительство Грузии
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новости, грузия, убийство, прокуратура

Убийство гражданки Австралии: обвинение предъявлено 33-летнему жителю Тбилиси

13:31 10.09.2021 (обновлено: 13:42 10.09.2021)
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© photo : Prosecutor's Office of GeorgiaГлавная прокуратура Грузии
Главная прокуратура Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 10.09.2021
© photo : Prosecutor's Office of Georgia
Обвинение подозреваемому предъявлено по двумя статьям УК Грузии, ему грозит лишение свободы от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение 33-летнему жителю Тбилиси, задержанному по факту убийства гражданки Австралии Шанай Брук при отягчающих обстоятельствах.
Как сообщает Генпрокуратура, следствие установило, что 30 июня 2021 года, примерно в 16:00 по местному времени в Тбилиси, на территории, прилегающей к парку Мтацминда, обвиняемый напал на Шанай Брук с целью завладения ее личными вещами.
Убийство гражданки Австралии в Тбилиси раскрыто>>
Жертва оказала нападавшему сопротивление. После чего обвиняемый нанес ей ножевое ранение в шею и задушил ее. После этого он завладел личными вещами жертвы и попытался скрыть следы преступления, прикрыв тело ветками. А орудие убийства – нож – бросил недалеко от места преступления и скрылся.
В ходе расследования резонансного убийства было проведено несколько сотен следственных действий, опрошено более 200 человек, в том числе друзья, сотрудники и соседи погибшей женщины. Кроме того, образцы ДНК, найденные на теле убитой, были отправлены в 194 государства-члена Интерпола для сравнения с их базами. С целью идентификации преступника был составлен фоторобот, который разослали всем оперативным подразделениям. Также был изучен маршрут передвижения Шанай Брук по изъятым видеозаписям камер наблюдения.
Криминальная полиция на месте расследования преступления - Sputnik Грузия, 1920, 02.08.2021
Полиция составила фоторобот предполагаемого убийцы гражданки Австралии
2 августа, 15:22
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Полиция задержала обвиняемого на основании решения судьи 8 сентября.
Обвинение ему предъявлено по двум статьям УК Грузии: "Разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение".
Обвиняемому грозит лишение свободы от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.
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