https://sputnik-georgia.ru/20210910/ubiystvo-grazhdanki-avstralii-obvinenie-predyavleno-33-letnemu-zhitelyu-tbilisi-259494915.html
Убийство гражданки Австралии: обвинение предъявлено 33-летнему жителю Тбилиси
Убийство гражданки Австралии: обвинение предъявлено 33-летнему жителю Тбилиси
Обвинение подозреваемому предъявлено по двумя статьям УК Грузии, ему грозит лишение свободы от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение 10.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-10T13:31+0400
2021-09-10T13:31+0400
2021-09-10T13:42+0400
новости
грузия
убийство
прокуратура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23122/73/231227377_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_469e5531402cc306cc1b66fe9c33b421.jpg
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение 33-летнему жителю Тбилиси, задержанному по факту убийства гражданки Австралии Шанай Брук при отягчающих обстоятельствах.Как сообщает Генпрокуратура, следствие установило, что 30 июня 2021 года, примерно в 16:00 по местному времени в Тбилиси, на территории, прилегающей к парку Мтацминда, обвиняемый напал на Шанай Брук с целью завладения ее личными вещами.Убийство гражданки Австралии в Тбилиси раскрыто>>Жертва оказала нападавшему сопротивление. После чего обвиняемый нанес ей ножевое ранение в шею и задушил ее. После этого он завладел личными вещами жертвы и попытался скрыть следы преступления, прикрыв тело ветками. А орудие убийства – нож – бросил недалеко от места преступления и скрылся.В ходе расследования резонансного убийства было проведено несколько сотен следственных действий, опрошено более 200 человек, в том числе друзья, сотрудники и соседи погибшей женщины. Кроме того, образцы ДНК, найденные на теле убитой, были отправлены в 194 государства-члена Интерпола для сравнения с их базами. С целью идентификации преступника был составлен фоторобот, который разослали всем оперативным подразделениям. Также был изучен маршрут передвижения Шанай Брук по изъятым видеозаписям камер наблюдения.Полиция задержала обвиняемого на основании решения судьи 8 сентября.Обвинение ему предъявлено по двум статьям УК Грузии: "Разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение".Обвиняемому грозит лишение свободы от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.Читайте также:МВД Грузии: делаем все возможное для скорейшего раскрытия убийства гражданки АвстралииУбийство гражданки Австралии в Тбилиси: задержанный не признает виныТело гражданки Австралии доставят на родину: расходы покроет правительство Грузии
https://sputnik-georgia.ru/20210802/Politsiya-sostavila-fotorobot-predpolagaemogo-ubiytsy-grazhdanki-Avstralii-252485455.html
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/23122/73/231227377_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_78f6c6381b67f46f9bc2b37d635981c5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, грузия, убийство, прокуратура
Убийство гражданки Австралии: обвинение предъявлено 33-летнему жителю Тбилиси
13:31 10.09.2021 (обновлено: 13:42 10.09.2021)
Обвинение подозреваемому предъявлено по двумя статьям УК Грузии, ему грозит лишение свободы от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение
ТБИЛИСИ, 10 сен — Sputnik. Генеральная прокуратура Грузии предъявила обвинение 33-летнему жителю Тбилиси, задержанному по факту убийства гражданки Австралии Шанай Брук при отягчающих обстоятельствах.
Как сообщает
Генпрокуратура, следствие установило, что 30 июня 2021 года, примерно в 16:00 по местному времени в Тбилиси, на территории, прилегающей к парку Мтацминда, обвиняемый напал на Шанай Брук с целью завладения ее личными вещами.
Жертва оказала нападавшему сопротивление. После чего обвиняемый нанес ей ножевое ранение в шею и задушил ее. После этого он завладел личными вещами жертвы и попытался скрыть следы преступления, прикрыв тело ветками. А орудие убийства – нож – бросил недалеко от места преступления и скрылся.
В ходе расследования резонансного убийства было проведено несколько сотен следственных действий, опрошено более 200 человек, в том числе друзья, сотрудники и соседи погибшей женщины. Кроме того, образцы ДНК, найденные на теле убитой, были отправлены в 194 государства-члена Интерпола для сравнения с их базами. С целью идентификации преступника был составлен фоторобот, который разослали всем оперативным подразделениям. Также был изучен маршрут передвижения Шанай Брук по изъятым видеозаписям камер наблюдения.
Полиция задержала обвиняемого на основании решения судьи 8 сентября.
Обвинение ему предъявлено по двум статьям УК Грузии: "Разбой, то есть нападение в целях противоправного присвоения чужой движимой вещи, совершенное с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой такого насилия" и "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах из корыстных побуждений, совершенное с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение".
Обвиняемому грозит лишение свободы от 16 до 20 лет либо бессрочное заключение.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Читайте также:
МВД Грузии: делаем все возможное для скорейшего раскрытия убийства
гражданки Австралии
Убийство гражданки Австралии в Тбилиси: задержанный не признает вины
Тело гражданки Австралии
доставят на родину: расходы покроет правительство Грузии