https://sputnik-georgia.ru/20210917/kompaniya-netflix-otvetila-none-gaprindashvili-259690929.html

Компания Netflix ответила Ноне Гаприндашвили

Компания Netflix ответила Ноне Гаприндашвили

Легендарная грузинская шахматистка требует от компании Netflix пять миллионов долларов за перевранную информацию о ней 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T21:17+0400

2021-09-17T21:17+0400

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новости

грузия

нона гаприндашвили

суд

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Компания Netflix ответила на иск пятикратной чемпионки мира грузинской шахматистке Ноны Гаприндашвили, заявив, что считает иск "беспочвенным" и готова "защищаться в суде", сообщают зарубежные СМИ.Легендарная шахматистка обвинила Netflix в оскорблении и клевете и потребовала компенсации за моральный ущерб в 5 миллионов долларов.Дело касается мини-сериала Netflix "Ход королевы". Согласно иску, в одном из эпизодов телесериала была озвучена неверная информация о карьерных достижениях Ноны Гаприндашвили.Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix и требует компенсацию в размере 5 млн долларов>>В частности, в одном из эпизодов говорится, что Гаприндашвили никогда не состязалась с шахматистом мужского пола, что является ложью. В иске утверждается, что в эпизоде "Хода королевы" описаны события 1968 года, во время которых Гаприндашвили уже играла с более чем 50 шахматистами-мужчинами.Также в иске утверждается, что Netflix сознательно солгал, добавив драматизма эпизоду о том, что главная героиня добилась того, чего не сделала ни одна женщина, включая Нону Гаприндашвили.Отмечается, что Netflix еще больше оскорбил Нону Гаприндашвили, когда представили ее как российскую шахматистку.Нону Гаприндашвили в иске против Netflix представляет группа американских и грузинских юристов.Нона Гаприндашвили – пятикратная чемпионка мира (с 1962 по 1978 год). Она стала первым международным гроссмейстером среди женщин и первой женщиной, которой присвоено звание международного гроссмейстера среди мужчин. В 1982 году стала первой обладательницей приза "Шахматный Оскар".Гаприндашвили начала играть в шахматы в пять лет. С 12-ти занималась шахматами в Тбилисском дворце пионеров под руководством опытного тренера. В 15 лет стала чемпионкой Тбилиси и Грузии.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210721/Korolevskiy-podarok-degendarnomu-futbolistu-ot-legendarnoy-shakhmatistki-252378998.html

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