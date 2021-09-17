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Премьер Грузии прокомментировал экстрадицию экс-главы военной полиции
Премьер Грузии прокомментировал экстрадицию экс-главы военной полиции
Украина передала Грузии бывшего главу военной полиции Мегиса Кардава, обвиняемого по 11 уголовным делам 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T23:01+0400
2021-09-17T23:01+0400
2021-09-17T23:11+0400
новости
грузия
экстрадиция
премьер-министр грузии
мегис кардава
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал экстрадицию бывшего главы военной полиции времен третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Мегиса Кардава в своем первом интервью телеканалу "Рустави-2".Кардава был экстрадирован из Украины и доставлен специальным рейсом Киев-Тбилиси в Грузию в пятницу.Экстрадиция завершена: чиновник времен Саакашвили доставлен из Украины в Грузию>>Он определен в исправительное учреждение №12 в Рустави, где будет ждать приговора по шести уголовным делам, по одному из которых ему грозит бессрочное заключение.Прокуратура Грузии требовала экстрадиции Мегиса Кардава по 11 уголовным делам, в которых он фигурирует одним из обвиняемых. По пяти из них ему уже заочно вынесен приговор, а шесть дел находятся в производстве в Тбилисском городском суде. По одному из них Кардава грозит бессрочное заключение. Оно касается превышения должностных полномочий и осуществления пыток, жестокого обращения, унижения человеческого достоинства и доставления моральных страданий задержанной женщине в 2009 году.Кардава был заочно признан виновным в "унижающем или бесчеловечном обращении" по т. н. тюремному бунту и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. К семи годам и шести месяцам тюрьмы его приговорили за пытки подследственных по делу "Навтлугской спецоперации".Еще один обвинительный приговор Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района. За это он получил девять лет тюрьмы. К девяти годам лишения свободы его приговорили по делу о пытках полковника Серго Тетрадзе в 2011 году. И еще на три года и девять месяцев Кардава приговорен за превышение должностных полномочий и нечеловеческое обращение с заключенным.Кардава покинул родину в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. 11 сентября стало известно, что Кардава задержан и украинские власти готовы его передать грузинской стороне.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
https://sputnik-georgia.ru/20210917/megisu-kardava-po-odnomu-iz-obvineniy-grozit-v-gruzii-bessrochnoe-zaklyuchenie-259689509.html
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новости, грузия, экстрадиция, премьер-министр грузии, мегис кардава
Премьер Грузии прокомментировал экстрадицию экс-главы военной полиции
23:01 17.09.2021 (обновлено: 23:11 17.09.2021)
Украина передала Грузии бывшего главу военной полиции Мегиса Кардава, обвиняемого по 11 уголовным делам
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили прокомментировал экстрадицию бывшего главы военной полиции времен третьего президента Грузии Михаила Саакашвили Мегиса Кардава в своем первом интервью телеканалу "Рустави-2".
Кардава был экстрадирован из Украины и доставлен специальным рейсом Киев-Тбилиси в Грузию в пятницу.
Он определен в исправительное учреждение №12 в Рустави, где будет ждать приговора по шести уголовным делам, по одному из которых ему грозит бессрочное заключение.
"Его экстрадиция очень важный факт... мы все делаем для того, чтобы люди, которые годами притесняли наше население и совершали тысячи злодеяний и жестокостей, предстали перед правосудием. Это - во-первых. Во-вторых, символично, что сегодня день рождения замученного до смерти в 2011 году полковника Серго Тетрадзе. Это символическое совпадение", - сказал Гарибашвили.
Прокуратура Грузии требовала экстрадиции Мегиса Кардава по 11 уголовным делам, в которых он фигурирует одним из обвиняемых. По пяти из них ему уже заочно вынесен приговор, а шесть дел находятся в производстве в Тбилисском городском суде. По одному из них Кардава грозит бессрочное заключение. Оно касается превышения должностных полномочий и осуществления пыток, жестокого обращения, унижения человеческого достоинства и доставления моральных страданий задержанной женщине в 2009 году.
Кардава был заочно признан виновным в "унижающем или бесчеловечном обращении" по т. н. тюремному бунту и приговорен к трем годам и девяти месяцам лишения свободы. К семи годам и шести месяцам тюрьмы его приговорили за пытки подследственных по делу "Навтлугской спецоперации".
Еще один обвинительный приговор Кардава вынесли за незаконное лишение свободы и насильственные действия сексуального характера по делу о записях, обнаруженных в зарытых в землю бочках в 2013 году в окрестностях села Наразени Зугдидского района. За это он получил девять лет тюрьмы. К девяти годам лишения свободы его приговорили по делу о пытках полковника Серго Тетрадзе в 2011 году. И еще на три года и девять месяцев Кардава приговорен за превышение должностных полномочий и нечеловеческое обращение с заключенным.
Кардава покинул родину в 2012 году после смены власти, а в 2013 году его объявили в розыск. 11 сентября стало известно, что Кардава задержан и украинские власти готовы его передать грузинской стороне.
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