Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210917/ne-bez-problem-riz-uizerspun-vyskazalas-o-rabote-s-eniston-259687162.html
Не без проблем: Риз Уизерспун высказалась о работе с Энистон
Не без проблем: Риз Уизерспун высказалась о работе с Энистон
Известная актриса призналась, что сталкивается со сложностями во время работы с коллегой на съемках сериала "Утреннее шоу" 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T19:16+0400
2021-09-17T19:16+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
риз уизерспун
дженнифер энистон
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1c/251589452_0:0:2947:1659_1920x0_80_0_0_705443d9daaaac2afd3e9f3334b23d16.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Американская актриса Риз Уизерспун рассказала о своей работе с Дженнифер Энистон – звезда подчеркнула, что съемочный процесс дается им непросто. Энистон и Уизерспун вместе снимаются в сериале "Утреннее шоу", где играют главные роли. И, наблюдая за актрисами, кажется, что все идеально, вот только сотрудничество дается им непросто. Уизерспун рассказала о проблемах, возникающих во время общения с Энистон. "Когда мы снимаем сцену, где нам нужно ссориться, очень трудно не начать смеяться над тем, что мы должны друг другу грубить", – отметила известная блондинка и подчеркнула, что отношения с Дженнифер не имеют ничего общего с тем, что видит зритель на экране."Она самый веселый человек, которого я знаю. Ее подача подходит для каждой шутки", – высказалась коллега Энистон в интервью журналу People.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/04/1c/251589452_23:0:2752:2047_1920x0_80_0_0_8e79d8a26c1f37b3529634004a12c69f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
риз уизерспун, дженнифер энистон, зарубежные звезды

Не без проблем: Риз Уизерспун высказалась о работе с Энистон

19:16 17.09.2021
568
© AP Photo / Chris Pizzello/Pool Риз Уизерспун на церемонии вручения "Оскар" в Лос-Анджелесе
Риз Уизерспун на церемонии вручения Оскар в Лос-Анджелесе - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© AP Photo / Chris Pizzello/Pool
Известная актриса призналась, что сталкивается со сложностями во время работы с коллегой на съемках сериала "Утреннее шоу"
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Американская актриса Риз Уизерспун рассказала о своей работе с Дженнифер Энистон – звезда подчеркнула, что съемочный процесс дается им непросто.
Энистон и Уизерспун вместе снимаются в сериале "Утреннее шоу", где играют главные роли. И, наблюдая за актрисами, кажется, что все идеально, вот только сотрудничество дается им непросто.
Уизерспун рассказала о проблемах, возникающих во время общения с Энистон. "Когда мы снимаем сцену, где нам нужно ссориться, очень трудно не начать смеяться над тем, что мы должны друг другу грубить", – отметила известная блондинка и подчеркнула, что отношения с Дженнифер не имеют ничего общего с тем, что видит зритель на экране.
"Она самый веселый человек, которого я знаю. Ее подача подходит для каждой шутки", – высказалась коллега Энистон в интервью журналу People.
Читайте также:
"Утреннее шоу" в эфире: вышел трейлер продолжения сериала с Энистон и Уизерспун
Сильные гены: Риз Уизерспун похвасталась моложавой мамой
Угадайте, кого журнал Forbes назвал самой богатой голливудской актрисой?
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:17Эпидситуация в Грузии стабилизируется, но показатель инфицирования все еще высок
19:56Мегису Кардава по одному из обвинений грозит в Грузии бессрочное заключение
18:52Грузия в этом году завезет 200 тысяч доз вакцин против гриппа
18:28Как проходил 21-й саммит ШОС в Душанбе - видео
18:19В России испытали новую противоракету системы ПРО - видео
18:03Подтопленные дома и уничтоженный урожай: дожди на западе Грузии создали проблемы сельчанам
17:48Грузия получит вакцину Jonson&Jonson в конце октября
17:33Грузинские НПО обвинили "Мечту" в попытке дискредитации
17:18"Защитники Рионского ущелья" выходят из переговоров с правительством Грузии
17:05Экстрадиция завершена: чиновник времен Саакашвили доставлен из Украины в Грузию
16:46Вопрос лишения депутатского мандата Мелия будет решен после выборов
16:32Бесплатный бизнес-сайт – новая инициатива для предпринимателей Грузии
16:31В Грузии уменьшились случаи инфицирования коронавирусом среди беременных
15:11Претензии к местным наблюдателям: что не нравится "Грузинской мечте"
14:40На востоке Грузии перевернулся пассажирский микроавтобус: более 10 пострадавших
14:39Сотни вынужденно перемещенных семей в Имерети получили квартиры
14:24"Пещерный синдром" и коронавирус: что это такое и как с этим бороться?
13:53В Аджарии задержали пять человек с крупной партией различных наркотиков
13:08COVID-статистика в Грузии: где больше инфицированных
12:53Российские специалисты создают сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО