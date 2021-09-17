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Не без проблем: Риз Уизерспун высказалась о работе с Энистон
Не без проблем: Риз Уизерспун высказалась о работе с Энистон
Известная актриса призналась, что сталкивается со сложностями во время работы с коллегой на съемках сериала "Утреннее шоу" 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T19:16+0400
2021-09-17T19:16+0400
2021-09-17T19:16+0400
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Американская актриса Риз Уизерспун рассказала о своей работе с Дженнифер Энистон – звезда подчеркнула, что съемочный процесс дается им непросто. Энистон и Уизерспун вместе снимаются в сериале "Утреннее шоу", где играют главные роли. И, наблюдая за актрисами, кажется, что все идеально, вот только сотрудничество дается им непросто. Уизерспун рассказала о проблемах, возникающих во время общения с Энистон. "Когда мы снимаем сцену, где нам нужно ссориться, очень трудно не начать смеяться над тем, что мы должны друг другу грубить", – отметила известная блондинка и подчеркнула, что отношения с Дженнифер не имеют ничего общего с тем, что видит зритель на экране."Она самый веселый человек, которого я знаю. Ее подача подходит для каждой шутки", – высказалась коллега Энистон в интервью журналу People.Читайте также:
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MIA „Rosiya Segodnya“
риз уизерспун, дженнифер энистон, зарубежные звезды
Не без проблем: Риз Уизерспун высказалась о работе с Энистон
Известная актриса призналась, что сталкивается со сложностями во время работы с коллегой на съемках сериала "Утреннее шоу"
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Американская актриса Риз Уизерспун рассказала о своей работе с Дженнифер Энистон – звезда подчеркнула, что съемочный процесс дается им непросто.
Энистон и Уизерспун вместе снимаются в сериале "Утреннее шоу", где играют главные роли. И, наблюдая за актрисами, кажется, что все идеально, вот только сотрудничество дается им непросто.
Уизерспун рассказала о проблемах, возникающих во время общения с Энистон. "Когда мы снимаем сцену, где нам нужно ссориться, очень трудно не начать смеяться над тем, что мы должны друг другу грубить", – отметила известная блондинка и подчеркнула, что отношения с Дженнифер не имеют ничего общего с тем, что видит зритель на экране.
"Она самый веселый человек, которого я знаю. Ее подача подходит для каждой шутки", – высказалась коллега Энистон в интервью журналу People.
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