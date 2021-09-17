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Прослушка священнослужителей – Патриархия Грузии делает заявление

Прослушка священнослужителей – Патриархия Грузии делает заявление

Тайное прослушивание разговоров священнослужителей Патриархия считает неэтичным и незаконным 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T21:50+0400

2021-09-17T21:50+0400

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Патриархия Грузии отреагировала на скандал, связанный с тайным прослушиванием священнослужителей, и сделала первое заявление по этому поводу.Файлы с записями тайном прослушки представителей грузинского духовенства были обнародованы в эфире оппозиционных телеканалов. Согласно одному из файлов, расшифрованных телекомпанией "Пирвели", владыка Николоз в 2013 году передавал информацию о личных встречах Католикоса-Патриарха Всея Грузии Илии Второго, а также сведения о деятельности лаборатории Лугара в Тбилиси некой гражданке России Лолите Даниловой. Взамен за услуги он получил 30 тысяч долларов.Дело о тайной слежке за гражданами в Грузии: главу СГБ хотят вызвать в парламент>>"Кажется, что большая часть распространяемых файлов построена на лжи, некоторые надуманы (вероятно, намеренно), а некоторые содержат правду. И именно эта правда должна послужить средством представления всей лжи правдой. Или, во всяком случае, зародить в людях сомнения", – говорится в заявлении.Патриархия призывает общественность обратить внимание на то, что подобную информацию распространяют телеканалы, негативно настроенные к церкви, сея недоверие населения к ней."Распространение подобной информации, тем более в собственной интерпретации, неэтично и незаконно, независимо от того, являются ли файлы подлинными или нет", – заявляет Патриархия, выражая удивление тем, что на подобный факт не отреагировали ни Хартия журналистской этики, ни Народный защитник, ни неправительственный сектор, международные организации и правительство."В соответствии с Уголовным кодексом Грузии разглашение конфиденциальной информации, а также незаконное хранение, использование и распространение личных данных наказуемо. Также наказуемо разглашение частного общения, личной переписки, телефонного разговора. СМИ должны это знать, но они все равно продолжают распространять оскорбительную информацию сомнительного происхождения", – сказано в заявлении.По данным СМИ, информацию оппозиционным телеканалам предоставил некий экс-чиновник Службы госбезопасности. Речь идет о слежке за несколькими сотнями священнослужителями и более чем трех тысячах файлах скрытой записи.Тем временем журналисты оппозиционного телеканала "Мтавари" опубликовали результаты своего журналистского расследования. По данным телеканала, тайные записи из СГБ "слил" прессе житель Тбилиси, бывший сотрудник ведомства Акакий Немсадзе, который покончил жизнь самоубийством два месяца назад, 8 июля. Перед смертью он решил разоблачить преступную систему, утверждает СМИ, и разослал файлы на электронную почту оппозиционных телеканалов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210915/aktsiyu-v-tbilisi-protiv-taynoy-slezhki-i-proslushivaniya-provela-partiya-lelo---video-259617513.html

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