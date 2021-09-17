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Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке Альбине Джанабаевой
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© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПевица Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev/
Валерий Шотаевич – многодетный отец и, как выяснилось, очень заботливый и любящий супруг
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке, который делал своей жене Альбине Джанабаевой.
Меладзе стал гостем программы "29 вопросов от ЛЮКС ФМ", где ответил на разные вопросы. Один из них был о самом дорогом подарке, который он сделал своей супруге.
"Самое дорогое, что дарила мне Альбина – это дети. А я ей на рождение нашей доченьки Агаты подарил весьма приличные сережки", – признался исполнитель.
Джанабаева и Меладзе снова стали родителями этой весной. На свет появилась их дочь Агата. С тех пор звезды погрузились в семейные заботы и все свое время уделяют малышке. При этом Меладзе с удовольствием занимается дочкой, давая жене отдохнуть.
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