Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210917/valeriy-meladze-rasskazal-o-samom-dorogom-podarke-albine-dzhanabaevoy-259681598.html
Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке Альбине Джанабаевой
Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке Альбине Джанабаевой
Валерий Шотаевич – многодетный отец и, как выяснилось, очень заботливый и любящий супруг 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T17:01+0400
2021-09-17T17:01+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
валерий меладзе
альбина джанабаева
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0e/252014515_0:0:3128:1761_1920x0_80_0_0_366b49cf98f24963e5addf4bae5e5e54.jpg
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке, который делал своей жене Альбине Джанабаевой.Меладзе стал гостем программы "29 вопросов от ЛЮКС ФМ", где ответил на разные вопросы. Один из них был о самом дорогом подарке, который он сделал своей супруге."Самое дорогое, что дарила мне Альбина – это дети. А я ей на рождение нашей доченьки Агаты подарил весьма приличные сережки", – признался исполнитель.Джанабаева и Меладзе снова стали родителями этой весной. На свет появилась их дочь Агата. С тех пор звезды погрузились в семейные заботы и все свое время уделяют малышке. При этом Меладзе с удовольствием занимается дочкой, давая жене отдохнуть.Читайте также:
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/0e/252014515_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_7e639c9ceab85cbecfdc89192a01b1b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
валерий меладзе, альбина джанабаева, российский шоу-бизнес

Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке Альбине Джанабаевой

17:01 17.09.2021
135
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev / Перейти в фотобанкПевица Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе
Певица Альбина Джанабаева и певец Валерий Меладзе - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© photo: Sputnik / Ilya Pitalev
/
Перейти в фотобанк
Валерий Шотаевич – многодетный отец и, как выяснилось, очень заботливый и любящий супруг
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке, который делал своей жене Альбине Джанабаевой.
Меладзе стал гостем программы "29 вопросов от ЛЮКС ФМ", где ответил на разные вопросы. Один из них был о самом дорогом подарке, который он сделал своей супруге.
"Самое дорогое, что дарила мне Альбина – это дети. А я ей на рождение нашей доченьки Агаты подарил весьма приличные сережки", – признался исполнитель.
Джанабаева и Меладзе снова стали родителями этой весной. На свет появилась их дочь Агата. С тех пор звезды погрузились в семейные заботы и все свое время уделяют малышке. При этом Меладзе с удовольствием занимается дочкой, давая жене отдохнуть.
Читайте также:
Валерий Меладзе нашел своего двойника – фото
"Карьера через постель – дело выбора" – Валерий Меладзе о скандалах с харассментом
"Не поздравила его и Альбину с рождением дочери" – экс-супруга Меладзе
"Сердце мое разрывается" – Валерий Меладзе получил грузинский паспорт
Папа-легенда: трогательное видео Меладзе с дочкой взорвало Сеть
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>>
000000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:33Грузинские НПО обвинили "Мечту" в попытке дискредитации
17:18"Защитники Рионского ущелья" выходят из переговоров с правительством Грузии
17:05Экстрадиция завершена: чиновник времен Саакашвили доставлен из Украины в Грузию
16:46Вопрос лишения депутатского мандата Мелия будет решен после выборов
16:32Бесплатный бизнес-сайт – новая инициатива для предпринимателей Грузии
16:31В Грузии уменьшились случаи инфицирования коронавирусом среди беременных
15:11Претензии к местным наблюдателям: что не нравится "Грузинской мечте"
14:40На востоке Грузии перевернулся пассажирский микроавтобус: более 10 пострадавших
14:39Сотни вынужденно перемещенных семей в Имерети получили квартиры
14:24"Пещерный синдром" и коронавирус: что это такое и как с этим бороться?
13:53В Аджарии задержали пять человек с крупной партией различных наркотиков
13:08COVID-статистика в Грузии: где больше инфицированных
12:53Российские специалисты создают сверхдальнобойную винтовку под калибр стран НАТО
12:38В центральном матче XXIV тура чемпионата Грузии по футболу забито 10 голов
12:23Экс-директор скандальной компании "Центр поинт" выйдет на свободу
12:08В Тбилиси хотят основать музей Параджанова: первые экспонаты из жизни гения
11:53Мелия в очередной раз могут лишить депутатского мандата
11:21Международный фестиваль авторского кино BIAFF пройдет в Батуми
11:06В России высмеяли заявление США о новом военном альянсе
10:53Нона Гаприндашвили подала в суд на Netflix и требует компенсацию в размере 5 млн долларов