https://sputnik-georgia.ru/20210917/valeriy-meladze-rasskazal-o-samom-dorogom-podarke-albine-dzhanabaevoy-259681598.html

Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке Альбине Джанабаевой

Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке Альбине Джанабаевой

Валерий Шотаевич – многодетный отец и, как выяснилось, очень заботливый и любящий супруг 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T17:01+0400

2021-09-17T17:01+0400

2021-09-17T17:01+0400

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альбина джанабаева

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Российский певец грузинского происхождения Валерий Меладзе рассказал о самом дорогом подарке, который делал своей жене Альбине Джанабаевой.Меладзе стал гостем программы "29 вопросов от ЛЮКС ФМ", где ответил на разные вопросы. Один из них был о самом дорогом подарке, который он сделал своей супруге."Самое дорогое, что дарила мне Альбина – это дети. А я ей на рождение нашей доченьки Агаты подарил весьма приличные сережки", – признался исполнитель.Джанабаева и Меладзе снова стали родителями этой весной. На свет появилась их дочь Агата. С тех пор звезды погрузились в семейные заботы и все свое время уделяют малышке. При этом Меладзе с удовольствием занимается дочкой, давая жене отдохнуть.Читайте также:

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валерий меладзе, альбина джанабаева, российский шоу-бизнес