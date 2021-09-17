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"Защитники Рионского ущелья" выходят из переговоров с правительством Грузии
"Защитники Рионского ущелья" выходят из переговоров с правительством Грузии
Больше десяти месяцев общественное движения противников строительства каскада Намахвани ГЭС на Риони требуют остановить строительство и пересмотреть проект 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T17:18+0400
2021-09-17T17:18+0400
экономика
новости
грузия
протесты вокруг строительства намахвани гэс
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Общественное движение "Защитники Рионского ущелья" заявило о выходе из переговоров по проекту строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии, соответствующее заявление они опубликовали на странице в Facebook.В начале июня Энергетическое объединение секретариата ЕС и лично председатель Центра переговоров и разрешения споров Дирк Бушле выступили в роли посредников в вопросе строительства каскада Намахвани ГЭС между "Защитниками Рионского ущелья" и правительством страны. Первая встреча участников процесса медиации состоялась 12 июня, после этого, как сообщают противники проекта ГЭС, встречи проводились исключительно в формате онлайн.Контракт о строительстве Намахвани ГЭС изучит международная юридическая компания CMS&gt;&gt;"Защитники Рионского ущелья" заявили о нарушении условий их участия в процессе медиации со стороны строительной компании и правительства, поэтому решили покинуть формат переговоров."Процесс закрытых для СМИ переговоров продолжается более трех месяцев. Инициативная группа общественного движения решила выйти из этого формата", – сказано в заявлении.Как утверждают "защитники", при вступлении в переговоры, они выдвинули три предварительных условия для начала процесса медиации: прекратить преследование активистов протестного движения и восстановить для них свободное передвижение по ущелью Риони; дать возможность выражения свободного протеста и приостановление строительных работ турецкой компанией ENKA. Эти условия были озвучены и обговорены в онлайн-режиме перед первой встречей 12 июня, заявляют противники проекта ГЭС.В ответ на это "Защитники Рионского ущелья" заявили, что такие конституционные права человека, как свобода передвижения и самовыражения, не могут быть предметом торга.Общественный протест против строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже более десяти месяцев. Протестующие утверждают, что проект нанесет непоправимый вред экологии региона и требуют разорвать контракт с компанией ENKA.С учетом масштабов общественного протеста, правительство Грузии объявило мораторий на строительство плотины ГЭС на Риони на срок от 9 до 12 месяцев, обещало пересмотреть проект, а также подключить к разрешению спорного вопроса международных посредников.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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экономика, новости, грузия, протесты вокруг строительства намахвани гэс

"Защитники Рионского ущелья" выходят из переговоров с правительством Грузии

17:18 17.09.2021
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© Sputnik / STRINGERВарлам Голетиани. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС, архивное фото
Варлам Голетиани. Акция протеста против строительства Намахвани ГЭС, архивное фото - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© Sputnik / STRINGER
Больше десяти месяцев общественное движения противников строительства каскада Намахвани ГЭС на Риони требуют остановить строительство и пересмотреть проект
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Общественное движение "Защитники Рионского ущелья" заявило о выходе из переговоров по проекту строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии, соответствующее заявление они опубликовали на странице в Facebook.
В начале июня Энергетическое объединение секретариата ЕС и лично председатель Центра переговоров и разрешения споров Дирк Бушле выступили в роли посредников в вопросе строительства каскада Намахвани ГЭС между "Защитниками Рионского ущелья" и правительством страны. Первая встреча участников процесса медиации состоялась 12 июня, после этого, как сообщают противники проекта ГЭС, встречи проводились исключительно в формате онлайн.
Контракт о строительстве Намахвани ГЭС изучит международная юридическая компания CMS>>
"Защитники Рионского ущелья" заявили о нарушении условий их участия в процессе медиации со стороны строительной компании и правительства, поэтому решили покинуть формат переговоров.
"Процесс закрытых для СМИ переговоров продолжается более трех месяцев. Инициативная группа общественного движения решила выйти из этого формата", – сказано в заявлении.
Как утверждают "защитники", при вступлении в переговоры, они выдвинули три предварительных условия для начала процесса медиации: прекратить преследование активистов протестного движения и восстановить для них свободное передвижение по ущелью Риони; дать возможность выражения свободного протеста и приостановление строительных работ турецкой компанией ENKA. Эти условия были озвучены и обговорены в онлайн-режиме перед первой встречей 12 июня, заявляют противники проекта ГЭС.

"Однако на следующей онлайн-встрече вариант приостановки работы компании ENKA был полностью исключен, более того, в обмен на выполнение первых двух условий, правительство потребовало от активистов движения публично пообещать, что они не будут препятствовать работе компании", – говорится в информации.

В ответ на это "Защитники Рионского ущелья" заявили, что такие конституционные права человека, как свобода передвижения и самовыражения, не могут быть предметом торга.
Общественный протест против строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже более десяти месяцев. Протестующие утверждают, что проект нанесет непоправимый вред экологии региона и требуют разорвать контракт с компанией ENKA.
Строительство Намахвани ГЭС - Sputnik Грузия, 1920, 07.09.2021
Процесс мониторинга строительства Намахвани ГЭС продолжается
7 сентября, 08:02
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С учетом масштабов общественного протеста, правительство Грузии объявило мораторий на строительство плотины ГЭС на Риони на срок от 9 до 12 месяцев, обещало пересмотреть проект, а также подключить к разрешению спорного вопроса международных посредников.
Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.
Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.
После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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