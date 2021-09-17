https://sputnik-georgia.ru/20210917/zaschitniki-rionskogo-uschelya-vykhodyat-iz-peregovorov-s-pravitelstvom-gruzii-259683434.html

"Защитники Рионского ущелья" выходят из переговоров с правительством Грузии

"Защитники Рионского ущелья" выходят из переговоров с правительством Грузии

Больше десяти месяцев общественное движения противников строительства каскада Намахвани ГЭС на Риони требуют остановить строительство и пересмотреть проект 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T17:18+0400

2021-09-17T17:18+0400

2021-09-17T17:18+0400

экономика

новости

грузия

протесты вокруг строительства намахвани гэс

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Общественное движение "Защитники Рионского ущелья" заявило о выходе из переговоров по проекту строительства Намахвани ГЭС на западе Грузии, соответствующее заявление они опубликовали на странице в Facebook.В начале июня Энергетическое объединение секретариата ЕС и лично председатель Центра переговоров и разрешения споров Дирк Бушле выступили в роли посредников в вопросе строительства каскада Намахвани ГЭС между "Защитниками Рионского ущелья" и правительством страны. Первая встреча участников процесса медиации состоялась 12 июня, после этого, как сообщают противники проекта ГЭС, встречи проводились исключительно в формате онлайн.Контракт о строительстве Намахвани ГЭС изучит международная юридическая компания CMS>>"Защитники Рионского ущелья" заявили о нарушении условий их участия в процессе медиации со стороны строительной компании и правительства, поэтому решили покинуть формат переговоров."Процесс закрытых для СМИ переговоров продолжается более трех месяцев. Инициативная группа общественного движения решила выйти из этого формата", – сказано в заявлении.Как утверждают "защитники", при вступлении в переговоры, они выдвинули три предварительных условия для начала процесса медиации: прекратить преследование активистов протестного движения и восстановить для них свободное передвижение по ущелью Риони; дать возможность выражения свободного протеста и приостановление строительных работ турецкой компанией ENKA. Эти условия были озвучены и обговорены в онлайн-режиме перед первой встречей 12 июня, заявляют противники проекта ГЭС.В ответ на это "Защитники Рионского ущелья" заявили, что такие конституционные права человека, как свобода передвижения и самовыражения, не могут быть предметом торга.Общественный протест против строительства каскада Намахвани ГЭС в ущелье реки Риони в регионе Имерети продолжается уже более десяти месяцев. Протестующие утверждают, что проект нанесет непоправимый вред экологии региона и требуют разорвать контракт с компанией ENKA.С учетом масштабов общественного протеста, правительство Грузии объявило мораторий на строительство плотины ГЭС на Риони на срок от 9 до 12 месяцев, обещало пересмотреть проект, а также подключить к разрешению спорного вопроса международных посредников.Правительство Грузии в 2019 году предоставило право на разработку, строительство, владение и эксплуатацию каскада Намахвани ГЭС турецкой компании ENKA и норвежской компании Clean Energy Group. Инженерное сооружение будет занимать территории сразу двух муниципалитетов: Цагери и Цхалтубо.Намахвани ГЭС будет состоять из каскада двух ГЭС: одной – с плотиной площадью в 1 кв. км, а второй – площадью в 5,1 кв. км. При этом с помощью плотины и шлюзов будет регулироваться уровень воды, чтобы не допустить наводнений в ущелье.После завершения проекта годовое производство электроэнергии в Грузии увеличится на 15%. В строительство каскада будет вложено 830 миллионов долларов.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

https://sputnik-georgia.ru/20210907/protsess-mediatsii-stroitelstva-namakhvani-ges-idet-polnym-khodom-259352256.html

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