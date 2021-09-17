https://sputnik-georgia.ru/20210917/znachit-roman-chenning-tatum-pokazal-pervoe-foto-s-zoi-kravits-259674747.html

Значит, роман? Ченнинг Татум показал первое фото с Зои Кравиц

Значит, роман? Ченнинг Татум показал первое фото с Зои Кравиц

Поклонники знаменитостей уверены – таким образом актер подтвердил свои отношения с дочкой Ленни Кравица 17.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-17T13:23+0400

2021-09-17T13:23+0400

2021-09-17T13:23+0400

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ченнинг татум

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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Американский актер Ченнинг Татум поделился первым снимком с Зои Кравиц– в Сети уверены, что так он подтвердил свой роман с коллегой. В конце лета Татума и Кравиц запечатлели на свидании. Папарацци удалось заснять несколько кадров счастливой пары, которые сразу же попали в Сеть. После этого актерам приписали роман, но звезды не стали комментировать слухи и продолжили встречаться и попадать в объективы фотокамер. На прошедшем балу Met Gala звезды появились порознь, но все-таки сделали совместную фотографию. Снимок появился на странице певицы Алиши Киз, а Татум тут же сделал его репост в Instagram. На фотографии Кравиц и Татум позировали в компании Киз и Мозеса Самни. И хотя на снимке не было ничего такого, подписчики уверены, что это официальное подтверждение романа. К тому же, в официальном аккаунте Vogue позже появился совместный снимок знаменитостей, и на нем Зои и Ченнинг только вдвоем!Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

зарубежные звезды, зои кравиц, ченнинг татум