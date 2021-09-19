https://sputnik-georgia.ru/20210919/bloger-dava-ne-schitayu-pravilnym-platit-20-tysyach-za-uzhin-s-devushkoy-259673629.html

Блогер Дава: "Не считаю правильным платить 20 тысяч за ужин с девушкой"

Блогер Дава: "Не считаю правильным платить 20 тысяч за ужин с девушкой"

Дава обвинил девушек в чрезмерно затратных желаниях и дал совет, как вести себя на первом свидании 19.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-19T14:04+0400

2021-09-19T14:04+0400

2021-09-19T14:04+0400

шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

ольга бузова

давид манукян (дава)

российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Российский артист Давид Манукян (Дава) часто ходит на свидания с девушками: рэпер и блогер признался, что его очень раздражает, когда девушки специально выбирают дорогие рестораны для первых встреч.Несмотря на то, что сейчас Манукян известный артист, общается со звездами первой величины, склонность к экономии у него осталась. Дава дал совет парням и девушкам, как вести себя на первом свидании.Также, по словам Давы, на первом свидании важно поведение потенциальной возлюбленной – девушка должна уметь слышать и слушать, а не говорить только о себе. Не стоит и распространяться разговорами о бывших, поменьше ныть и жаловаться на раннем этапе отношений.Несмотря на то, что Дава сосредоточен на карьере, для отношений он открыт. Блогер не раз признавался, что мечтает о семье, детях, только пока не встретил ту самую.Читайте также:

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ольга бузова, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес