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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

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https://sputnik-georgia.ru/20210919/bloger-dava-ne-schitayu-pravilnym-platit-20-tysyach-za-uzhin-s-devushkoy-259673629.html
Блогер Дава: "Не считаю правильным платить 20 тысяч за ужин с девушкой"
Блогер Дава: "Не считаю правильным платить 20 тысяч за ужин с девушкой"
Дава обвинил девушек в чрезмерно затратных желаниях и дал совет, как вести себя на первом свидании 19.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-19T14:04+0400
2021-09-19T14:04+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
ольга бузова
давид манукян (дава)
российский шоу-бизнес
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Российский артист Давид Манукян (Дава) часто ходит на свидания с девушками: рэпер и блогер признался, что его очень раздражает, когда девушки специально выбирают дорогие рестораны для первых встреч.Несмотря на то, что сейчас Манукян известный артист, общается со звездами первой величины, склонность к экономии у него осталась. Дава дал совет парням и девушкам, как вести себя на первом свидании.Также, по словам Давы, на первом свидании важно поведение потенциальной возлюбленной – девушка должна уметь слышать и слушать, а не говорить только о себе. Не стоит и распространяться разговорами о бывших, поменьше ныть и жаловаться на раннем этапе отношений.Несмотря на то, что Дава сосредоточен на карьере, для отношений он открыт. Блогер не раз признавался, что мечтает о семье, детях, только пока не встретил ту самую.Читайте также:
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ольга бузова, давид манукян (дава), российский шоу-бизнес

Блогер Дава: "Не считаю правильным платить 20 тысяч за ужин с девушкой"

14:04 19.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкДавид Манукян (Дава). Открытие 5-го международного музыкального фестиваля "Жара"
Давид Манукян (Дава). Открытие 5-го международного музыкального фестиваля Жара - Sputnik Грузия, 1920, 19.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
Перейти в фотобанк
Дава обвинил девушек в чрезмерно затратных желаниях и дал совет, как вести себя на первом свидании
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Российский артист Давид Манукян (Дава) часто ходит на свидания с девушками: рэпер и блогер признался, что его очень раздражает, когда девушки специально выбирают дорогие рестораны для первых встреч.
Несмотря на то, что сейчас Манукян известный артист, общается со звездами первой величины, склонность к экономии у него осталась. Дава дал совет парням и девушкам, как вести себя на первом свидании.
"Просьба ко всем девушкам от лица абсолютно всех парней мира: не предлагайте пойти на первое свидание в "Чайку" или La Maree. Для меня это не затратно, но для среднестатистического молодого человека — очень даже. Я считаю неправильным тратить 20 тысяч за один ужин, когда это даже не твоя девушка, а просто теоретическая возлюбленная. Но и шаурмой кормить не надо! Выбирайте ресторан среднего сегмента со средним чеком примерно в две тысячи рублей", — посоветовал артист.
Также, по словам Давы, на первом свидании важно поведение потенциальной возлюбленной – девушка должна уметь слышать и слушать, а не говорить только о себе. Не стоит и распространяться разговорами о бывших, поменьше ныть и жаловаться на раннем этапе отношений.
Несмотря на то, что Дава сосредоточен на карьере, для отношений он открыт. Блогер не раз признавался, что мечтает о семье, детях, только пока не встретил ту самую.
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