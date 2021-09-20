https://sputnik-georgia.ru/20210920/investory-iz-oae-vse-bolshe-zainteresovany-gruziey-259750806.html

Инвесторы из ОАЭ все больше заинтересованы Грузией

Инвесторы из ОАЭ все больше заинтересованы Грузией

Крупнейшие инвестиционные фонды ОАЭ выразили готовность войти в Грузию, расшириться и инвестировать в развитие энергетики, логистики и туризма 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T21:09+0400

2021-09-20T21:09+0400

2021-09-20T21:19+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. За прошедшие годы инвесторы из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) вложили в Грузию более 1,1 миллиарда долларов, заявила министр экономики и устойчивого развития Натия Турнава.Глава Минэкономики Грузии провела встречи высокого ранга в ОАЭ. В рамках рабочего визита Турнава уже встретилась с министром энергетики и инфраструктуры Сухейлом Мохамедом аль-Мазруи, министром толерантности Нахайяном бен Мубараком Аль Нахайяном, гендиректором "Фонда развития Абу-Даби" Мохамедом Саипом Аль-Сувайди, а также с председателем и управляющим директором Lulu Group International Юсупом Али.Стороны обсудили сотрудничество между двумя странами в области торговли, экономики, недвижимости, энергетики, инвестиций и туризма."Именно поэтому мы посетили Объединенные Арабские Эмираты, которые являются нашим традиционным партнером-инвестором. За прошедшие годы местные инвесторы вложили в Грузию более 1,1 миллиардов долларов. Однако есть возможность еще больше расширить проекты инвесторов из ОАЭ и их вложения в Грузию", - сказала Турнава журналистам.По словам министра, крупнейшие инвестиционные фонды выразили готовность войти в Грузию, расшириться и инвестировать в развитие энергетики, логистики и туризма.По словам Турнава, прямые иностранные инвестиции и диверсификация их географии важны для восстановления экономики в период пандемии коронавируса.Грузия и ОАЭ установили дипломатические отношения 20 октября 1992 года. Страны работают над созданием механизма регулярных политических консультаций и над активизацией двусторонних визитов. Грузия и ОАЭ заинтересованы в развитии сотрудничества в сферах экономики, инвестиций и туризма.ОАЭ являются ведущим торговым партнером Грузии среди стран Персидского залива. Товарооборот между Грузией и ОАЭ с начала 2021 года составил порядка 87,5 миллиона долларов.

https://sputnik-georgia.ru/20210919/novye-svyazi-i-investitsii-glava-minekonomiki-gruzii-nakhoditsya-s-vizitom-v-oae-259717903.html

https://sputnik-georgia.ru/20210920/gruzinskie-moryaki-smogut-plavat-na-sudakh-oae-259729671.html

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экономика, новости, грузия, оаэ, натия турнава