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Певица из Грузии покорила "Голос" Казахстан
Певица из Грузии покорила "Голос" Казахстан
Грузинка удивила казахстанских жюри своим сильным, красивым вокалом и прошла на следующий этап конкурса 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T16:01+0400
2021-09-20T16:01+0400
2021-09-20T16:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Певица из Грузии Татия Кобаладзе произвела фурор на вокальном проекте "Голос" в Казахстане – к девушке повернулись три члена жюри из четырех.Татия, выйдя на сцену, исполнила известную грузинскую песню "Сулико", так жюри сразу поняло, что конкурсантка – грузинка. Сначала девушка продемонстрировала свой нежный голос, а после был неожиданный переход в песню Hallelujah, где грузинка показала свой сильный голос.В итоге к Татии повернулись три члена жюри. Повернувшись, они поздоровались с девушкой на грузинском языке, сказав "Гамарджоба".В итоге Кобаладзе решила, что пойдет в команду Маржан Арапбаевой.Татия Кобаладзе родом из курортного черноморского города Батуми (регион Аджария). Девушка выпускница факультета эстрадного вокала Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили.За плечами исполнительницы участие в X Factor Грузия. В 2015 году Татия участвовала в украинской версии шоу The X Factor, где была в команде Нино Катамадзе. Тогда она стала финалисткой и попала в топ-12.Читайте также:
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новости, грузия, казахстан, шоу "голос", музыка, грузинский шоу-бизнес
Певица из Грузии покорила "Голос" Казахстан
Грузинка удивила казахстанских жюри своим сильным, красивым вокалом и прошла на следующий этап конкурса
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Певица из Грузии Татия Кобаладзе произвела фурор на вокальном проекте "Голос" в Казахстане – к девушке повернулись три члена жюри из четырех.
Татия, выйдя на сцену, исполнила известную грузинскую песню "Сулико", так жюри сразу поняло, что конкурсантка – грузинка. Сначала девушка продемонстрировала свой нежный голос, а после был неожиданный переход в песню Hallelujah, где грузинка показала свой сильный голос.
В итоге к Татии повернулись три члена жюри. Повернувшись, они поздоровались с девушкой на грузинском языке, сказав "Гамарджоба".
В итоге Кобаладзе решила, что пойдет в команду Маржан Арапбаевой.
Татия Кобаладзе родом из курортного черноморского города Батуми (регион Аджария). Девушка выпускница факультета эстрадного вокала Тбилисской государственной консерватории им. В. Сараджишвили.
За плечами исполнительницы участие в X Factor Грузия. В 2015 году Татия участвовала в украинской версии шоу The X Factor, где была в команде Нино Катамадзе. Тогда она стала финалисткой и попала в топ-12.
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