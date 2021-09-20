https://sputnik-georgia.ru/20210920/sama-elegantnost-dzholi-vyshla-na-shopping-v-ochen-stilnom-obraze--259731242.html

Сама элегантность: Джоли вышла на шоппинг в очень стильном образе

Сама элегантность: Джоли вышла на шоппинг в очень стильном образе

Звезда доказала, что может выглядеть эффектно как на ковровой дорожке, так и во время прогулки с дочкой 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T13:44+0400

2021-09-20T13:44+0400

2021-09-20T13:44+0400

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анджелина джоли

зарубежные звезды

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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли восхитила поклонников – звезда "Малифисенты" вышла на шоппинг в очень стильном наряде. Еще недавно Джоли была противницей социальных сетей, а теперь начала вести Instagram. Правда, ждать от нее личных фото с наследниками не приходится – звезда решила посвятить аккаунт своей общественной деятельности. Вот почему фанаты могут увидеть фото Джоли только с помощью папарацци. Недавно фотографы запечатлели момент шоппинга Джоли. По магазинам звезда отправилась в компании дочки Захары и поразила Сеть своим видом. 46-летняя актриса облачилась в очень элегантный и эффектный наряд – пальто-халат бежевого цвета и туфли-лодочки в цвет. Главным аксессуаром стала защитная черная маска на лице Джоли. "Энджи умеет выглядеть так, как никто другой", "Самая стильная женщина", "Хотела бы я так выглядеть на шоппинге", "Икона стиля", "Такая элегантная", – написали поклонники в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

анджелина джоли, зарубежные звезды