Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210920/sama-elegantnost-dzholi-vyshla-na-shopping-v-ochen-stilnom-obraze--259731242.html
Сама элегантность: Джоли вышла на шоппинг в очень стильном образе
Сама элегантность: Джоли вышла на шоппинг в очень стильном образе
Звезда доказала, что может выглядеть эффектно как на ковровой дорожке, так и во время прогулки с дочкой 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T13:44+0400
2021-09-20T13:44+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
зарубежные звезды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/03/251921037_0:0:2995:1685_1920x0_80_0_0_3f8e21f02d68fea37088bce8186ec290.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли восхитила поклонников – звезда "Малифисенты" вышла на шоппинг в очень стильном наряде. Еще недавно Джоли была противницей социальных сетей, а теперь начала вести Instagram. Правда, ждать от нее личных фото с наследниками не приходится – звезда решила посвятить аккаунт своей общественной деятельности. Вот почему фанаты могут увидеть фото Джоли только с помощью папарацци. Недавно фотографы запечатлели момент шоппинга Джоли. По магазинам звезда отправилась в компании дочки Захары и поразила Сеть своим видом. 46-летняя актриса облачилась в очень элегантный и эффектный наряд – пальто-халат бежевого цвета и туфли-лодочки в цвет. Главным аксессуаром стала защитная черная маска на лице Джоли. "Энджи умеет выглядеть так, как никто другой", "Самая стильная женщина", "Хотела бы я так выглядеть на шоппинге", "Икона стиля", "Такая элегантная", – написали поклонники в Сети.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/06/03/251921037_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_2545f35411be0262400860a45906c5e1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
анджелина джоли, зарубежные звезды

Сама элегантность: Джоли вышла на шоппинг в очень стильном образе

13:44 20.09.2021
436
© AFP / KEVIN WINTERАнджелина Джоли
Анджелина Джоли - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© AFP / KEVIN WINTER
Звезда доказала, что может выглядеть эффектно как на ковровой дорожке, так и во время прогулки с дочкой
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли восхитила поклонников – звезда "Малифисенты" вышла на шоппинг в очень стильном наряде.
Еще недавно Джоли была противницей социальных сетей, а теперь начала вести Instagram. Правда, ждать от нее личных фото с наследниками не приходится – звезда решила посвятить аккаунт своей общественной деятельности. Вот почему фанаты могут увидеть фото Джоли только с помощью папарацци.
Недавно фотографы запечатлели момент шоппинга Джоли. По магазинам звезда отправилась в компании дочки Захары и поразила Сеть своим видом.
46-летняя актриса облачилась в очень элегантный и эффектный наряд – пальто-халат бежевого цвета и туфли-лодочки в цвет. Главным аксессуаром стала защитная черная маска на лице Джоли.
"Энджи умеет выглядеть так, как никто другой", "Самая стильная женщина", "Хотела бы я так выглядеть на шоппинге", "Икона стиля", "Такая элегантная", – написали поклонники в Сети.
Читайте также:
Дождались: Джоли впервые опубликовала свой снимок в Instagram
Брэд Питт возобновил роман с Марго Робби?
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
110000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:01Грузинские моряки смогут плавать на судах ОАЭ
14:57Эксперт объяснил, почему растут цены на газ в Европе - видео
14:16Кто победит на выборах в Батуми? Исследование "Грузинской мечты"
14:01Грузинская теннисистка выиграла второй турнир подряд
13:28Мамардашвили пропустил два гола, а "Валенсия" потерпела первое поражение в сезоне
13:13При стрельбе в российском университете погибли восемь человек – видео с места ЧП
12:55Оппозиционер "проверил слух" сотрудников Службы госбезопасности Грузии
12:40Грузинский баскетболист выиграл Суперкубок Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА
12:24Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
11:58Стали известны лауреаты "Эмми - 2021"
11:42Врачи назвали продукты, которые лучше не употреблять при постковиде
11:27Армения будет выпускать российскую вакцину "Спутник Лайт"
11:12Неизвестный открыл стрельбу в российском университете
11:08Скончался инфицированный коронавирусом митрополит Некреси
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 662
10:47Точный прогноз погоды в Тбилиси на 20-26 сентября
10:31Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН
10:16Прямо как в Дубае: в Батуми появится "Пальмовый остров"
09:36Хазин: западные рынки газа лихорадит
09:20Курс лари на понедельник – 3,1112 GEL/$1