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Брэд Питт возобновил роман с Марго Робби?

Брэд Питт возобновил роман с Марго Робби?

Свадьбы и разводы, романы и интриги – две знаменитости вновь "подогрели" слухи о романтической связи 12.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-12T12:02+0400

2021-09-12T12:02+0400

2021-09-12T12:02+0400

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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Актеры Бред Питт и Марго Робби вновь работают на одной съемочной площадке и им снова приписывают роман.Издание Woman's Day со ссылкой на инсайдера в окружении Питта сообщило, что артисты возобновили отношения, которые им приписывали еще в 2015 году во время съемок "Игра на понижение".Интересно, что когда в 2016 году Анджелина Джоли подала на развод, многие решили, что дело в романе Питта и Робби. Тогда эти сплетни Марго Робби пришлись не по вкусу, и она отдалилась от актера. Вскоре девушка вышла замуж за продюсера Тома Экерли.В этот раз все началось по новой, актеры вновь оказались вместе на съемках фильма "Вавилон". По словам очевидцев, между дублями актеры неприкрыто флиртуют друг с другом. Судя по всему, их не смущает и то, что Робби замужем.Однако, говорят, что этот брак сложился не совсем удачно. Актриса часто проводит время вдали от супруга, а он "достает" ее своими вспышками ревности.Читайте также:

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анджелина джоли, брэд питт, светская хроника, зарубежные звезды