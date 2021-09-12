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Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210912/bred-pitt-vozobnovil-roman-s-margo-robbi-259470916.html
Брэд Питт возобновил роман с Марго Робби?
Брэд Питт возобновил роман с Марго Робби?
Свадьбы и разводы, романы и интриги – две знаменитости вновь "подогрели" слухи о романтической связи 12.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-12T12:02+0400
2021-09-12T12:02+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
брэд питт
светская хроника
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Актеры Бред Питт и Марго Робби вновь работают на одной съемочной площадке и им снова приписывают роман.Издание Woman's Day со ссылкой на инсайдера в окружении Питта сообщило, что артисты возобновили отношения, которые им приписывали еще в 2015 году во время съемок "Игра на понижение".Интересно, что когда в 2016 году Анджелина Джоли подала на развод, многие решили, что дело в романе Питта и Робби. Тогда эти сплетни Марго Робби пришлись не по вкусу, и она отдалилась от актера. Вскоре девушка вышла замуж за продюсера Тома Экерли.В этот раз все началось по новой, актеры вновь оказались вместе на съемках фильма "Вавилон". По словам очевидцев, между дублями актеры неприкрыто флиртуют друг с другом. Судя по всему, их не смущает и то, что Робби замужем.Однако, говорят, что этот брак сложился не совсем удачно. Актриса часто проводит время вдали от супруга, а он "достает" ее своими вспышками ревности.Читайте также:
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анджелина джоли, брэд питт, светская хроника, зарубежные звезды

Брэд Питт возобновил роман с Марго Робби?

12:02 12.09.2021
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova / Перейти в фотобанкБрэд Питт
Брэд Питт - Sputnik Грузия, 1920, 12.09.2021
© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova
/
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Свадьбы и разводы, романы и интриги – две знаменитости вновь "подогрели" слухи о романтической связи
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Актеры Бред Питт и Марго Робби вновь работают на одной съемочной площадке и им снова приписывают роман.
Издание Woman's Day со ссылкой на инсайдера в окружении Питта сообщило, что артисты возобновили отношения, которые им приписывали еще в 2015 году во время съемок "Игра на понижение".
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool Марго Робби на красной дорожке 93-ей церемонии вручения "Оскар" в Лос-Анджелесе
Марго Робби на красной дорожке 93-ей церемонии вручения Оскар в Лос-Анджелесе - Sputnik Грузия, 1920, 09.09.2021
Марго Робби на красной дорожке 93-ей церемонии вручения "Оскар" в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
Интересно, что когда в 2016 году Анджелина Джоли подала на развод, многие решили, что дело в романе Питта и Робби. Тогда эти сплетни Марго Робби пришлись не по вкусу, и она отдалилась от актера. Вскоре девушка вышла замуж за продюсера Тома Экерли.
В этот раз все началось по новой, актеры вновь оказались вместе на съемках фильма "Вавилон". По словам очевидцев, между дублями актеры неприкрыто флиртуют друг с другом. Судя по всему, их не смущает и то, что Робби замужем.
Однако, говорят, что этот брак сложился не совсем удачно. Актриса часто проводит время вдали от супруга, а он "достает" ее своими вспышками ревности.
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