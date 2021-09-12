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Брэд Питт возобновил роман с Марго Робби?
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© photo: Sputnik / Ekaterina Chesnokova/
Свадьбы и разводы, романы и интриги – две знаменитости вновь "подогрели" слухи о романтической связи
ТБИЛИСИ, 12 сен — Sputnik. Актеры Бред Питт и Марго Робби вновь работают на одной съемочной площадке и им снова приписывают роман.
Издание Woman's Day со ссылкой на инсайдера в окружении Питта сообщило, что артисты возобновили отношения, которые им приписывали еще в 2015 году во время съемок "Игра на понижение".
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool Марго Робби на красной дорожке 93-ей церемонии вручения "Оскар" в Лос-Анджелесе
Марго Робби на красной дорожке 93-ей церемонии вручения "Оскар" в Лос-Анджелесе
© REUTERS / Chris Pizzello/Pool
Интересно, что когда в 2016 году Анджелина Джоли подала на развод, многие решили, что дело в романе Питта и Робби. Тогда эти сплетни Марго Робби пришлись не по вкусу, и она отдалилась от актера. Вскоре девушка вышла замуж за продюсера Тома Экерли.
В этот раз все началось по новой, актеры вновь оказались вместе на съемках фильма "Вавилон". По словам очевидцев, между дублями актеры неприкрыто флиртуют друг с другом. Судя по всему, их не смущает и то, что Робби замужем.
Однако, говорят, что этот брак сложился не совсем удачно. Актриса часто проводит время вдали от супруга, а он "достает" ее своими вспышками ревности.
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