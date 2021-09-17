Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.
Дождались: Джоли впервые опубликовала свой снимок в Instagram
318
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнжелина Джоли на Берлинском международном кинофестивале "Берлинале-2012"
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова/
Звезда Голливуда рассказала о том, чем занималась всю неделю, и показала новый, стильный образ
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли впервые опубликовала свое фото в Instagram: звезда рассказала, как прошла ее неделя.
Джоли много лет избегала соцсетей и только благодаря папарацци фанаты могли наблюдать за ее жизнью. Но недавно актриса сменила гнев на милость и завела страницу в Instagram.
Сначала она поделилась снимком своих дочек, а теперь решила показать и себя. Звезда "Мистера и миссис Смит" опубликовала кадр, на котором позирует с гимнастками в стильном образе.
Джоли надела облегающий черный топик и длинную юбку белого цвета. Распущенные волосы и натуральный макияж придали естественности луку. Свой снимок актриса посвятила храбрым спортсменкам, которые столкнулись с буллингом и домогательства и экс-врача сборной США Ларри Нассара.
Поклонники поддержали послание звезды и сделали комплименты ее внешности.
Читайте также:
Анджелина Джоли ткнула Сальму Хайек лицом в торт - видео
Брэд Питт хочет пересмотреть дело об опеке с Анджелиной Джоли: все детали скандала
"Украденные дети": Анжелину Джоли обвиняют в хищении собственного сына
Анджелину Джоли и The Weeknd вновь заметили вместе на фоне слухов о романе