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https://sputnik-georgia.ru/20210917/dozhdalis-dzholi-vpervye-opublikovala-svoy-snimok-v-instagram-259681350.html
Дождались: Джоли впервые опубликовала свой снимок в Instagram
Дождались: Джоли впервые опубликовала свой снимок в Instagram
Звезда Голливуда рассказала о том, чем занималась всю неделю, и показала новый, стильный образ 17.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-17T16:16+0400
2021-09-17T16:16+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
анджелина джоли
зарубежные звезды
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ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли впервые опубликовала свое фото в Instagram: звезда рассказала, как прошла ее неделя. Джоли много лет избегала соцсетей и только благодаря папарацци фанаты могли наблюдать за ее жизнью. Но недавно актриса сменила гнев на милость и завела страницу в Instagram. Сначала она поделилась снимком своих дочек, а теперь решила показать и себя. Звезда "Мистера и миссис Смит" опубликовала кадр, на котором позирует с гимнастками в стильном образе. Джоли надела облегающий черный топик и длинную юбку белого цвета. Распущенные волосы и натуральный макияж придали естественности луку. Свой снимок актриса посвятила храбрым спортсменкам, которые столкнулись с буллингом и домогательства и экс-врача сборной США Ларри Нассара. Поклонники поддержали послание звезды и сделали комплименты ее внешности.Читайте также:
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анджелина джоли, зарубежные звезды

Дождались: Джоли впервые опубликовала свой снимок в Instagram

16:16 17.09.2021
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© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАнжелина Джоли на Берлинском международном кинофестивале "Берлинале-2012"
Анжелина Джоли на Берлинском международном кинофестивале Берлинале-2012 - Sputnik Грузия, 1920, 17.09.2021
© photo: Sputnik / Екатерина Чеснокова
/
Перейти в фотобанк
Звезда Голливуда рассказала о том, чем занималась всю неделю, и показала новый, стильный образ
ТБИЛИСИ, 17 сен — Sputnik. Американская актриса Анджелина Джоли впервые опубликовала свое фото в Instagram: звезда рассказала, как прошла ее неделя.
Джоли много лет избегала соцсетей и только благодаря папарацци фанаты могли наблюдать за ее жизнью. Но недавно актриса сменила гнев на милость и завела страницу в Instagram.
Сначала она поделилась снимком своих дочек, а теперь решила показать и себя. Звезда "Мистера и миссис Смит" опубликовала кадр, на котором позирует с гимнастками в стильном образе.
Джоли надела облегающий черный топик и длинную юбку белого цвета. Распущенные волосы и натуральный макияж придали естественности луку. Свой снимок актриса посвятила храбрым спортсменкам, которые столкнулись с буллингом и домогательства и экс-врача сборной США Ларри Нассара.
Поклонники поддержали послание звезды и сделали комплименты ее внешности.
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