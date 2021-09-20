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В Тбилиси пройдет акция "100 книг в подарок" - подробности
В Тбилиси пройдет акция "100 книг в подарок" - подробности
Акция организуется Институтом Гете в Грузии в рамках "Тбилиси - всемирная столица книги" 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T19:01+0400
2021-09-20T19:01+0400
2021-09-20T19:01+0400
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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Акция "100 книг в подарок" пройдет в столице Грузии во вторник, 21 сентября, в рамках проекта "Тбилиси – всемирная столица книги": это проект ЮНЕСКО, реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси.Мероприятие будет проходить по следующему принципу: 100 грузинских переводов немецкой литературы будут размещены на книжных полках. Книги отсортируют таким образом, что обложку и название увидеть не удастся.Писательница из Грузии вошла в лонг-лист российской премии "Электронная буква 2021" >>>Принять участие в мероприятии может любой желающий. Только при условии, что он прочитает любой отрывок случайно выбранной книги в течение 2-3 минут на публике, после чего выбранная книга будет передана ему в подарок.Акция "100 книг в подарок" организуется Институтом Гете в Грузии в рамках "Тбилиси - всемирная столица книги". Она пройдет в Библиотеке Акакия Церетели (ул. Чавчавадзе, 24) с 12:00 до 17:00.На полке появятся книги издательств "Сулакаури", "Интеллект", "Карчхадзе", "Мелани, "Диогене", "Книги в Батуми" и "Палитра L"."Тбилиси - мировая столица книги" - проект ЮНЕСКО, реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
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общество, культура, новости, грузия, тбилиси, книги, грузинская литература
В Тбилиси пройдет акция "100 книг в подарок" - подробности
Акция организуется Институтом Гете в Грузии в рамках "Тбилиси - всемирная столица книги"
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik.
Акция "100 книг в подарок" пройдет
в столице Грузии во вторник, 21 сентября, в рамках проекта "Тбилиси – всемирная столица книги": это проект ЮНЕСКО, реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси.
Мероприятие будет проходить по следующему принципу: 100 грузинских переводов немецкой литературы будут размещены на книжных полках. Книги отсортируют таким образом, что обложку и название увидеть не удастся.
Принять участие в мероприятии может любой желающий. Только при условии, что он прочитает любой отрывок случайно выбранной книги в течение 2-3 минут на публике, после чего выбранная книга будет передана ему в подарок.
Акция "100 книг в подарок" организуется Институтом Гете в Грузии в рамках "Тбилиси - всемирная столица книги". Она пройдет в Библиотеке Акакия Церетели (ул. Чавчавадзе, 24) с 12:00 до 17:00.
"Параллельно с выставкой лучших немецкоязычных изданий в недавно отремонтированной Библиотеке Акакия Церетели мы даем тбилисцам возможность не только попробовать свои силы в художественном чтении, но и получить в подарок книги", - сказала директор "Тбилиси - всемирная столица книги" Ниния Мачарашвили.
На полке появятся книги издательств "Сулакаури", "Интеллект", "Карчхадзе", "Мелани, "Диогене", "Книги в Батуми" и "Палитра L".
"Тбилиси - мировая столица книги" - проект ЮНЕСКО, реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси.
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