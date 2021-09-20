https://sputnik-georgia.ru/20210920/v-tbilisi-proydet-aktsiya-100-knig-v-podarok---podrobnosti-259736520.html

В Тбилиси пройдет акция "100 книг в подарок" - подробности

В Тбилиси пройдет акция "100 книг в подарок" - подробности

Акция организуется Институтом Гете в Грузии в рамках "Тбилиси - всемирная столица книги" 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T19:01+0400

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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Акция "100 книг в подарок" пройдет в столице Грузии во вторник, 21 сентября, в рамках проекта "Тбилиси – всемирная столица книги": это проект ЮНЕСКО, реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси.Мероприятие будет проходить по следующему принципу: 100 грузинских переводов немецкой литературы будут размещены на книжных полках. Книги отсортируют таким образом, что обложку и название увидеть не удастся.Писательница из Грузии вошла в лонг-лист российской премии "Электронная буква 2021" >>>Принять участие в мероприятии может любой желающий. Только при условии, что он прочитает любой отрывок случайно выбранной книги в течение 2-3 минут на публике, после чего выбранная книга будет передана ему в подарок.Акция "100 книг в подарок" организуется Институтом Гете в Грузии в рамках "Тбилиси - всемирная столица книги". Она пройдет в Библиотеке Акакия Церетели (ул. Чавчавадзе, 24) с 12:00 до 17:00.На полке появятся книги издательств "Сулакаури", "Интеллект", "Карчхадзе", "Мелани, "Диогене", "Книги в Батуми" и "Палитра L"."Тбилиси - мировая столица книги" - проект ЮНЕСКО, реализуемый при финансовой поддержке мэрии Тбилиси.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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