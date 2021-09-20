https://sputnik-georgia.ru/20210920/vykhod-v-svet-kharlamov-podtverdil-roman-s-molodoy-aktrisoy-259730462.html

Выход в свет: Харламов подтвердил роман с молодой актрисой

Выход в свет: Харламов подтвердил роман с молодой актрисой

Популярный юморист и его новая избранница впервые вышли на публику вместе. Фанаты ликуют от восторга 20.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-20T12:09+0400

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гарик харламов

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российский шоу-бизнес

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ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Российский юморист Гарик Харламов подтвердил роман с актрисой Катериной Ковальчук – первый совместный выход звезд взорвал Сеть. Почти сразу после расставания с актрисой Кристиной Асмус Харламов вошел в список желанных холостяков и ему стали приписывать разные романы. Недавно шоумена заподозрили в отношениях с коллегой по телесериалу "Гусар" – молодой актрисой Катериной Ковальчук, и они оказались правдой. Харламов перестал скрывать свои отношения и вывел в свет возлюбленную. Пара появилась на открытии сети закусочных Гарика в центре Москвы. Видео и фото, на которых Харламов нежно обнимает Ковальчук, попали в Сеть и произвели фурор среди поклонников. Многие понадеялись, что отныне юморист и актриса начнут делиться совместными фото и больше не будут скрывать любовь.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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гарик харламов, светская хроника, российский шоу-бизнес