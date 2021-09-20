Грузия
рус
Sputnik ГрузиярусSputnik სპუტნიკი-საქართველოქარ
Праздничное оформление - Sputnik Грузия, 1920
Шоу-бизнес – новости, скандалы, истории

Самые интересные, горячие и свежие новости об известных деятелях шоу-бизнеса из разных стран. Вы узнаете истории о личной жизни и творчестве самых популярных артистов, певцов, актеров и других представителей развлекательной индустрии мира.

https://sputnik-georgia.ru/20210920/vykhod-v-svet-kharlamov-podtverdil-roman-s-molodoy-aktrisoy-259730462.html
Выход в свет: Харламов подтвердил роман с молодой актрисой
Выход в свет: Харламов подтвердил роман с молодой актрисой
Популярный юморист и его новая избранница впервые вышли на публику вместе. Фанаты ликуют от восторга 20.09.2021, Sputnik Грузия
2021-09-20T12:09+0400
2021-09-20T12:20+0400
шоу-бизнес – новости, скандалы, истории
гарик харламов
светская хроника
российский шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/14/259730342_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a02f57a1145341741d93ff40f3888f69.jpg
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Российский юморист Гарик Харламов подтвердил роман с актрисой Катериной Ковальчук – первый совместный выход звезд взорвал Сеть. Почти сразу после расставания с актрисой Кристиной Асмус Харламов вошел в список желанных холостяков и ему стали приписывать разные романы. Недавно шоумена заподозрили в отношениях с коллегой по телесериалу "Гусар" – молодой актрисой Катериной Ковальчук, и они оказались правдой. Харламов перестал скрывать свои отношения и вывел в свет возлюбленную. Пара появилась на открытии сети закусочных Гарика в центре Москвы. Видео и фото, на которых Харламов нежно обнимает Ковальчук, попали в Сеть и произвели фурор среди поклонников. Многие понадеялись, что отныне юморист и актриса начнут делиться совместными фото и больше не будут скрывать любовь.Читайте также:Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_GE
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/09/14/259730342_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_06dc12a72af0efd546ff27c9239a88cd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
гарик харламов, светская хроника, российский шоу-бизнес

Выход в свет: Харламов подтвердил роман с молодой актрисой

12:09 20.09.2021 (обновлено: 12:20 20.09.2021)
267
© photo: Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук. Открытие сети ресторанов Гарика Харламова "Hot Dog Bulldog"
Актер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук. Открытие сети ресторанов Гарика Харламова Hot Dog Bulldog - Sputnik Грузия, 1920, 20.09.2021
© photo: Sputnik / Евгений Одиноков
/
Перейти в фотобанк
Популярный юморист и его новая избранница впервые вышли на публику вместе. Фанаты ликуют от восторга
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Российский юморист Гарик Харламов подтвердил роман с актрисой Катериной Ковальчук – первый совместный выход звезд взорвал Сеть.
Почти сразу после расставания с актрисой Кристиной Асмус Харламов вошел в список желанных холостяков и ему стали приписывать разные романы. Недавно шоумена заподозрили в отношениях с коллегой по телесериалу "Гусар" – молодой актрисой Катериной Ковальчук, и они оказались правдой.
Харламов перестал скрывать свои отношения и вывел в свет возлюбленную. Пара появилась на открытии сети закусочных Гарика в центре Москвы.
Видео и фото, на которых Харламов нежно обнимает Ковальчук, попали в Сеть и произвели фурор среди поклонников. Многие понадеялись, что отныне юморист и актриса начнут делиться совместными фото и больше не будут скрывать любовь.
Читайте также:
Уж замуж невтерпеж? Новая девушка Харламова выбрала свадебное платье
"Мое тело – мое дело" – девушка Гарика Харламова не готова сниматься в "обнаженке"
Еще больше горячих новостей из мира шоу-бизнеса тут >>
Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.
100000
Архив
НОВОСТИ
Интервью
Мультимедиа
Пресс-центр
АНАЛИТИКА
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:01Грузинские моряки смогут плавать на судах ОАЭ
14:57Эксперт объяснил, почему растут цены на газ в Европе - видео
14:16Кто победит на выборах в Батуми? Исследование "Грузинской мечты"
14:01Грузинская теннисистка выиграла второй турнир подряд
13:28Мамардашвили пропустил два гола, а "Валенсия" потерпела первое поражение в сезоне
13:13При стрельбе в российском университете погибли восемь человек – видео с места ЧП
12:55Оппозиционер "проверил слух" сотрудников Службы госбезопасности Грузии
12:40Грузинский баскетболист выиграл Суперкубок Единой Лиги ВТБ в составе ЦСКА
12:24Коронавирус в Грузии: последние данные по инфицированным и погибшим
11:58Стали известны лауреаты "Эмми - 2021"
11:42Врачи назвали продукты, которые лучше не употреблять при постковиде
11:27Армения будет выпускать российскую вакцину "Спутник Лайт"
11:12Неизвестный открыл стрельбу в российском университете
11:08Скончался инфицированный коронавирусом митрополит Некреси
10:51Число инфицированных коронавирусом в Грузии увеличилось за сутки на 662
10:47Точный прогноз погоды в Тбилиси на 20-26 сентября
10:31Премьер Грузии выступит на Генассамблее ООН
10:16Прямо как в Дубае: в Батуми появится "Пальмовый остров"
09:36Хазин: западные рынки газа лихорадит
09:20Курс лари на понедельник – 3,1112 GEL/$1