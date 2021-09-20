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Выход в свет: Харламов подтвердил роман с молодой актрисой
12:09 20.09.2021 (обновлено: 12:20 20.09.2021)
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© photo: Sputnik / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАктер Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук. Открытие сети ресторанов Гарика Харламова "Hot Dog Bulldog"
© photo: Sputnik / Евгений Одиноков/
Популярный юморист и его новая избранница впервые вышли на публику вместе. Фанаты ликуют от восторга
ТБИЛИСИ, 20 сен – Sputnik. Российский юморист Гарик Харламов подтвердил роман с актрисой Катериной Ковальчук – первый совместный выход звезд взорвал Сеть.
Почти сразу после расставания с актрисой Кристиной Асмус Харламов вошел в список желанных холостяков и ему стали приписывать разные романы. Недавно шоумена заподозрили в отношениях с коллегой по телесериалу "Гусар" – молодой актрисой Катериной Ковальчук, и они оказались правдой.
Харламов перестал скрывать свои отношения и вывел в свет возлюбленную. Пара появилась на открытии сети закусочных Гарика в центре Москвы.
Видео и фото, на которых Харламов нежно обнимает Ковальчук, попали в Сеть и произвели фурор среди поклонников. Многие понадеялись, что отныне юморист и актриса начнут делиться совместными фото и больше не будут скрывать любовь.
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