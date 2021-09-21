https://sputnik-georgia.ru/20210921/agentstvo-moodys-podtverdilo-kreditnye-reytingi-gruzii-259776124.html

Агентство Мoody's подтвердило кредитные рейтинги Грузии

Агентство Мoody's подтвердило кредитные рейтинги Грузии

Структурные реформы помогли укрепить гибкость экономики Грузии в ответ на потрясения, вызванные пандемией коронавируса, считают эксперты агентства 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T18:38+0400

2021-09-21T18:38+0400

2021-09-21T18:38+0400

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Международное рейтинговое агентство Moody's Investors Service (Мoody's) сегодня подтвердило правительству Грузии долгосрочные рейтинги эмитента в местной и иностранной валюте на уровне Ba2 и приоритетный необеспеченный рейтинг в иностранной валюте, прогноз остается стабильным, говорится в сообщении агентства."Подтверждение рейтинга и стабильный прогноз подкреплены продолжающимся развитием финансовых и кредитно-финансовых институтов, что сделало возможным эффективный ответ макроэкономической политики на спад, связанный с пандемией", - подчеркивается в отчете Moody's.В отчете отмечается, что структурные реформы, проведенные правительством Грузии в рамках четырехлетнего механизма расширенного финансирования со стороны МВФ, также помогли укрепить гибкость экономики в ответ на потрясения."Хотя фискальные показатели ухудшились в результате шока COVID и ответных мер политики, фискальная консолидация, проведенная перед пандемией, создала потенциал для эффективных ответных мер политики и обеспечивает послужной список, позволяющий предположить, что восстановление бюджета произойдет в результате снижение воздействия пандемии", - считает Moody's.Прогноз экономического ростаMoody's ожидает, что в 2021 году экономика Грузии вырастет на 7,3% после сокращения на 6,2% в 2020 году, вызванного крахом туристического сектора и внутренними последствиями ограничений передвижения во время пандемии.Moody's ожидает, что в ближайшие несколько лет потенциал роста составит 4-5%, что будет обусловлено увеличением инвестиций в инфраструктуру повышения производительности в сельском хозяйстве и производстве, дальнейшим увеличением экспорта на более диверсифицированные рынки, включая Европу, что частично отражает добавление к зоне свободной торговли Грузии.Moody's также ожидает, что инфляция упадет до целевого уровня Национального банка Грузии (НБГ) в 3% с 12,8% в настоящее время после того, как временные факторы исчезнут, а жесткая денежно-кредитная политика компенсирует давление на цены на сырьевые товары и ограничения международного предложения.Дефицит счета текущих операций также начнет сокращаться с пикового значения в 12,5% ВВП в 2020 году до уровня примерно 5% до начала пандемии, поскольку денежные переводы и нетуристический экспорт будут стабильно расти и будут реализованы долгосрочные выгоды от реформ, в том числе реформа пенсионной системы для наращивания внутренних сбережений.Влияние политической ситуацииПродолжающиеся трения в политической среде Грузии создают риск ухудшения кредитных перспектив."В последнее время напряженность возросла после того, как партия "Грузинская мечта" отклонила сделку, заключенную при посредничестве Европейского парламента по урегулированию разногласий по результатам выборов в октябре 2020 года. Это также повысило риск негативного воздействия на прочные и эффективные отношения с ключевыми техническими и финансовыми спонсорами в международном сообществе и сообществе институтов развития", - говорится в отчете Moody's.В то же время, по оценке агентства, сохраняется широкий консенсус в отношении необходимости бюджетной консолидации и дальнейших реформ. Moody's ожидает, что ключевые реформы в таких областях, как образование, сектор государственных предприятий и разработка системы банкротства, продолжатся, даже если политические разногласия остаются неурегулированными.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале

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