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Грузия первая в регионе начнет переговоры с ОАЭ по свободной торговле

Грузия первая в регионе начнет переговоры с ОАЭ по свободной торговле

Соглашение о свободной торговле позволит большему объему грузинской продукции появиться на рынке ОАЭ, считает министр 21.09.2021, Sputnik Грузия

2021-09-21T23:51+0400

2021-09-21T23:51+0400

2021-09-22T00:02+0400

экономика

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грузия

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соглашение о свободной торговле

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ТБИЛИСИ, 21 сен — Sputnik. Грузия и Объединенные Арабские Эмираты начнут переговоры по соглашению о свободной торговле, без проведения предварительных исследований торговых отношений между странами, заявила министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава.Грузинская делегация во главе с главой Минэкономики находится с рабочим визитом в ОАЭ, где проводит встречи высокого ранга."Грузия будет одной из первых стран региона, которая начнет переговоры о соглашении о свободной торговле с Объединенными Арабскими Эмиратами. Важно, чтобы переговоры начнутся без специального исследования, потому что, учитывая торгово-экономические тенденции между странами, ясно, что свободная торговля принесет большую пользу обеим сторонам", - заявила Турнава после встречи в министерстве экономики ОАЭ.Между Грузией и ОАЭ растущая торговая динамика. По словам Турнава, ОАЭ ежегодно увеличивает импорт грузинской агропромышленной продукции, поэтому соглашение о свободной торговле позволит большему объему грузинской продукции появиться на рынках ОАЭ.За последнее время Грузия заключила соглашения о свободной торговле с ЕС, странами Европейской ассоциации свободной торговли EFTA, Турцией, Гонконгом и Китаем. Грузия, до вступления в силу Brexit, ратифицировала соглашение о свободной торговле с Великобританией и ожидает того же от британской стороны.Переговоры о свободной торговле ведутся с Сербией, и планируется начать с Индией. Текст соглашения уже готов, также созданы группы по переговорам с обеих сторон, которые в настоящее время ожидают определения даты первого раунда переговоров. Активно обсуждается возможность подписания подобных соглашений с Японией, США и Южной Кореей.Подписывайтесь на видео-новости из Грузии на нашем YouTube-канале.

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экономика, новости, грузия, оаэ, соглашение о свободной торговле